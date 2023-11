Mnozí nyní netrpělivě vyhlížejí dlouho odkládanou výstavbu silnice I/57 Semetín-Bystřička, která představuje spojnici největších měst v regionu. Ve Vsetíně a Valašském Meziříčí bydlí dohromady téměř 50 tisíc lidí. A projede tudy zhruba 13 tisíc vozidel za den.

Řešením by byla právě plánovaná přeložka silnice v délce 4,5 kilometru údolím Bečvy přes zemědělské pozemky. Převedením dopravy na rychlostní silnici se stávající silnici výrazně odlehčí a pro jízdu bude k dispozici kapacitní a bezpečná komunikace.

Čekáme na ni jako na smilování

Obyvatelům obce Jablůnka, která trpí pod náporem kamionů a aut, by se nesmírně ulevilo.

„Čekáme na to už tolik let. Opravdu jako na smilování. Doprava je tu šílená, nám by obchvat moc ulevil,“ povzdechl si starosta Petr Brinček.

Někteří obchodníci a restauratéři se podle něj sice bojí odlivu zákazníků s poklesem dopravy, ale je jich minimum. Priorita pro obyvatele je bezpečnost na cestách a klid.

„Doufejme, že nepřijde nějaký úsporný vládní balíček,“ dodává Brinček.

Video s vizualizací vzniklo na ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) už v roce 2019. Na něm samotné ŘSD poukazovalo, že silnice je důležitou spojnicí nejen v rámci Zlínského a Moravskoslezského kraje, ale také v mezinárodní dopravě díky propojení s Polskem a Slovenskem. Stávající silnice vede zastavěnou obcí Jablůnka, následným kopcovitým terénem s množstvím nepřehledných horizontů a zároveň se dvakrát kříží s frekventovanou mezistátní železniční tratí.

Od roku 2021 informuje ŘSD o probíhající inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení.

Co se tedy dva roky dělo?

„Probíhala majetkoprávní příprava včetně rozsáhlé směny pozemků s obcí Jablůnka a vyvlastnění některých pozemků potřebných pro stavbu. Projektová dokumentace byla upravována na základě požadavků a výzev Krajského úřadu Zlínského kraje, který vede stavební řízení,“ odpověděl na dotaz Deníku Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín.

Aktuální materiál na webu ŘSD (k 10/2023) informuje, že výběrové řízení bude vypsáno do konce roku 2023,tedy o dva roky později proti původním plánům.

„Výběrové řízení na zhotovitele je možné provádět na základě několika splněných faktorů, z nichž jedním z nejdůležitějších je právě majetková příprava. Bez potřebných pozemků se výrazně zvyšuje možnost, že přes úspěšně zakončené výběrové řízení nemusí dojít k zahájení stavby právě z důvodu nezajištění vstupu na potřebné pozemky. Stejným rizikem je také nejasný termín vydání stavebního povolení včetně nabytí právní moci,“ vysvětluje Chudárek.