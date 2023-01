Lidé mohou své hlasy pro prezidentské kandidáty Petra Pavla či Andreje Babiše, kteří postoupili z prvního kola před čtrnácti dny, vhazovat do uren v celkem 149 volebních okrscích. Hlasovat lze do dnešní 22. hodiny, případně pak ještě zítra od 8 do 14 hodin.