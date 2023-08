Kazma ve Vsetíně: na premiéru zbývají poslední vstupenky

Takový nástup by si přál snad každý světový trhák. Kamil Bartošek alias Kazma ukázal, že promo je jeho parketou. Ať už je film Onemanshow: The Movie jakýkoli, do kin se hrnou davy. To se potvrdilo i ve Vsetíně v kině Vatra, kde na premiéru zbývají poslední vstupenky.

Kazmův film Onemanshow | Foto: Deník/Radek Cihla