Cílem charitativní akce je shromáždit pro děti v regionu, které neměly v životě štěstí po zdravotní stránce, co největší finanční obnos. Vybraná částka se za patnáct let vyšplhala na téměř 2,5 milionu korun a pomůže při zakoupení speciálních přístrojů.

„Začínali jsme malou akcí na výletišti pro naše kamarády a jejich děti. Během deseti let se festival rozrostl, vystoupily kapely jako Desmond, No Name, Horkýže Slíže, Jelen, Olympic, Mirai, Anna K, Pokáč nebo Michal Hrůza. Cítili jsme, že prostor je pro nás už nevyhovující a je potřeba se posunout o kus dál. A to doslova,“ popisuje Zvonek.

„V roce 2018 jsme se přesunuli do zámeckého parku ve Slavičíně a koncert Davida Kollera otevřel novu etapu festivalu. Rozšířili jsme nabídku občerstvení na foodtrucky s burgery, vegetariánskou stravou, palačinkami nebo koblížky, abychom uspokojili každého. A od roku 2019 se jmenujeme Karpaty Fest.“

Co bylo pro organizátory nejtěžší?

„Loňský rok byl ve všech směrech náročný. Do poslední chvíle jsme se rozmýšleli, zda festival udělat, nebo ne. Čekali jsme na oficiální informace, jak velké akce budou povoleny. My ogaři z Valašska ale nemáme v povaze vzdávat se. Chtěli jsme podpořit umělce, prodejce a agentury, kteří už nebyli jen naši obchodní partneři, ale hlavně kamarádi. S heslem „Dycky Karpaty fest“ jsme se do toho pustili, byť v menším formátu, než jsme plánovali,“ popisuje přípravu loňského ročníku.

I přes nepřízeň počasí, kdy se Slavičínem den před začátkem festivalu přehnala vichřice, akce úspěšně proběhla.

Letos byly přípravy bez komplikací a organizátoři se už nemohou dočkat, až otevřou brány zámeckého parku a přivítají první návštěvníky. Ti se mohou těšit 10 foodtrucků s mexickou, egyptskou, řeckou, valašskou kuchyní, bugery, palačinky, stánky s kávou, míchanými nápoji či pivem.

„Minulý rok se vytočilo 230 sudů piva, jsem zvědavý, zda toto číslo letos překonáme,“ dodává Zvonek.

Program

Pátek

Mirai

Poletíme?

UDG

Ben Cristovalo

Pekař

Čankišou

Sobota

Horkýže slíže

Divokej Bill

Dymytry

Nšoči

Znouzecnost

Kateřina Marie Tichá

Michal Ambroš a hudba Praha

Neděle