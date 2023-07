Záchranu lidského života si ve čtvrtek díky skvělé spolupráci připsali hasiči, zdravotníci a také místní lidé v Karolince na Valašsku. Starší žena je po úspěšné resuscitaci v péči lékařů Vsetínské nemocnice.

Automatizovaný externí defibrilátor (AED). Ilustrační foto. | Foto: Zdroj: HZS KHK

Operační středisko Zdravotnické záchranné služby Zlínského kraje (ZZS) přijalo ve čtvrtek tísňovou výzvu týkající se nutné resuscitace seniorky v Karolince na Vsetínsku. „Vzhledem k momentální nedostupnosti místní (zdravotnické) posádky byli požádáni o součinnost hasiči,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Adam Fuksa.

Na místo byla vyslána dobrovolná jednotka z Karolinky, která je začleněná do systému tzv. first responder a má k dispozici automatizovaný externí defibrilátor (AED). „Hasiči po příjezdu převzali resuscitaci od svědků události a během pěti minut se jim podařilo přivézt starší ženu zpátky k životu. Po příjezdu zdravotnických záchranářů jim byla předána do péče,“ popsal Fuksa.

Mluvčí ZZS Zlínského kraje Gabriela Netopilová Sluštíková doplnila, že operátorka ZZS po celou dobu od přijetí výzvy na lince 155 naváděla volajícího k laické resuscitaci seniorky. Zároveň operační středisko požádalo o pomoc právě hasiče s AED.

„Naše posádky v těchto dnech mají nespočet výjezdů, a i když přímo v Karolince máme výjezdovou základnu, tak tito záchranáři právě poskytovali přednemocniční neodkladnou péči jinému pacientovi,“ vysvětlila Gabriela Netopilová Sluštíková.

Na místo události vyjely dvě zdravotnické posádky, z toho jedna lékařská. „Pacientku jsme ošetřili a už při vědomí jsme ji převezli do Vsetínské nemocnice. Tato událost dokázala, že jsme všichni na jedné lodi a jde nám o společnou věc – pomáhat tam, kde je potřeba,“ dodala mluvčí.

Co je systém first responder:



Automatizovaný externí defibrilátor (AED) používaný jednotkou dobrovolných hasičů v Karolince.Zdroj: HZS Zlínského krajePojmem „first responder“ se obecně označuje ten (člověk případně složka), kdo je schopen realizovat rychlý zásah u člověka v přímém ohrožení života dříve, než se na místo reálně může dostat výjezdová skupina Zdravotnické záchranné služby. Hovoří se o plánované první pomoci na vyžádání.



Včasné zahájení základní resuscitace a její správné provedení může mít totiž rozhodující vliv na přežití srdeční zástavy, pokud možno bez trvalých následků.



Provedení defibrilace ještě v nedávné minulosti patřilo výhradně do rukou lékařů. Ti se ale mnohdy nemohou dostat k nemocnému v optimálním čase. Řešením je provedení zákroku laiky. A právě k tomuto účelu byl zkonstruován Automatizovaný externí defibrilátor – AED. Přístroj, s jehož pomocí je i laický zachránce schopen provést bezpečnou defibrilaci.



Do systému first responder jsou zařazovány také vybrané dobrovolné jednotky Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Kromě pořízení AED musí zároveň i projít proškolením, které vedou lektoři ZZS. Proškolené jednotky pak mohou být povolávány k podobným událostem v místech s delším časovým dojezdem zdravotnických posádek nebo v případě jejich nedostupnosti.