Kdy: pátek od 14 hodin

Kde: atletické hřiště Dany Zátopkové, Rožnov pod Radhoštěm

Za kolik: vstup volný

Proč přijít: oslava Dne dětí pohybem, připraveny budou sportovní aktivity, bumpreball, překážková dráha, skok z místa, hod na cíl a mnoho dalšího, akce se koná pouze při příznivém počasí, každé dítě dostane při odchodu drobný dárek

Kouzlo krajiny - výstava

Kdy: pátek od 8 do 14 hodin

Kde: Galerie Na Radnici, Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm

Za kolik: vstup volný

Proč přijít: Výstava fotografa Mariána Béreše žijícího aktuálně v Rožnově pod Radhoštěm, výstava tvoří průřez jeho tvorbou, primárně je tvořena fotografiemi z Beskyd a Valašska, výstava bude k vidění až do konce června, v pondělí a středy od 8 do 17 hodin, v úterky, čtvrtky a pátky od 8 do 14 hodin

Mezinárodní den životního prostředí oslavte filmem

Kdy: pátek od 19.30

Kde: kino Valmez, Valašské Meziříčí

Za kolik: vstupné 100 korun

Proč přijít: dokumentární debut filmařů Ljubomira Stefanova a Tamary Kotevské, drsný i něžný portrét křehké rovnováhy mezi lidstvem a přírodou, na 85 minutách tvůrci nabídnou pohled na rychle mizející způsob života

Dětský den plný deskohraní

Kdy: pátek od 13 hodin

Kde: dvůr za Obecním úřadem, Huslenky

Za kolik: zdarma

Proč přijít: oslavte pořádně Dětský den, deskohraní aneb zábava pro celou rodinu, možnost zahrát si známé i méně známé deskovky pod vedením lektorů, dále děti čekají ukázky z činnosti místních dobrovolných hasičů, občerstvení zajištěno

Online koncert cimbálové muziky Falešnica

Kdy: pátek od 18 hodin

Kde: vysílání se uskuteční na platformě youtube, na kanálu Aktivklub SONS ČR

Za kolik: zdarma

Proč přijít: jedinečný koncert cimbálovky, živý stream koncertu Falešnice pořádaného Aktivklubem sons ČR, vysílat se bude živě z domku lidových tradic v Boršicích u Blatnice, koncertem bude provádět lidový vypravěč Radek Dula, který sám Falešnicu založil

Poznávejte Valašsko s Medvědem Jurou

Kdy: denně až do středy 30. září 2020

Kde: region Valašska

Za kolik: vstup volný

Proč přijít: aktivní zábava pro celou rodinu při výletech po Valašsku, nová regionální hra Poznáváme Valašsko, ústřední hrdina je medvěd Jura, provází děti na celkem 20 místech rozesetých po Valašsku, plnění úkolů a získávání medvědích tlapek, nutná registrace, hra o věcné ceny, plánek i mapku s místy stáhnete hravě z webu: Poznáváme Valašsko

Jarní - letní SWAP v Horní Bečvě

Kdy: sobota od 9.30 do 17 hodin

Kde: sokolovna, Horní Bečva

Za kolik: vstup volný

Proč přijít: Swap je výměna dobrého oblečení, skvělých knih, nevhodných dárků a zachovalých potřeb do domácnosti, zbavte se věcí, které leží na dně skříně a zabírají místo, co se nehodí vám, může se hodit jiným a naopak, vše je zcela zdarma, tak dorazte, věci, které zbydou, půjdou na Charitu Valašské Meziříčí

S dětmi do kina na nový animák

Kdy: sobota od 17 hodin

Kde: kino Vatra, Vsetín

Za kolik: vstupné od 120 korun

Proč přijít: nový rodinný animák Ledová sezóna: Ztracený poklad, na 90 minutách vás dějem provede lední medvěd Norm, na vlně pořádného dobrodružství, sobotní podvečer s dětmi v kině

Odpoledne pro děti

Kdy: neděle od 15 hodin

Kde: I. nádvoří zámku Žerotínů, Valašské Meziříčí

Za kolik: zdarma

Proč přijít: zábavné odpoledne pro děti i celou rodinu, barevná pohádka o nezbedných kůzlátkách Divadla Kejkle, Balonkový klaun, možnost volného vstupu na výstavu Svět kostiček v Muzejním a galerijním centru

Víkend otevřených zahrad

Kdy: neděle od 10 hodin

Kde: Zahrada poznání Valašského ekocentra ČSOP, Šafaříkova 555, Valašské Meziříčí

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: slavnostní otevření Zahrady poznání ve Valašském ekocentru v 10.15 hodin, relax v přírodě, bylinková spirála, zahradní jezírko, broukoviště, hmyzí hotel, záhony kvetoucích trvalek a letniček, komentované prohlídky začínají v 10.30, 12.00 a 13.30 hodin