Na Valašsku je možností hned několik. Ve Vsetíně už 12. června otevřeli koupaliště Pod Pecníkem (u průmyslovky). Na začátku července se lidem otevře také venkovní koupaliště Sokolák u městských lázní.

„Naši pracovníci využili doby uzavření bazénů a koupališť k tomu, aby areály perfektně připravili na provoz. Věříme, že návštěvníci budou spokojení,“ říká Tomáš Pifka, místostarosta Vsetína a zároveň jednatel společnosti Vsetínská sportovní, jež má koupaliště na starosti.

Koupaliště Pod Pecníkem je v červnu ve všední dny otevřené od 10 do 19 hodin, o víkendu od 10 do 20 hodin. V červenci a srpnu bude otevřeno každý den od 10 do 20 hodin.

„Prozatím jsou pro provoz venkovních koupališť nastavena stejná epidemiologická opatření jako pro vnitřní bazény, a to včetně prokázání bezinfekčnosti. Situace se v případě dalšího rozvolňování protiepidemických opatření mohou měnit. Aktuální informace najdete vždy na našem webu www.vsetinskasportovni.cz,“ informoval ředitel Vsetínské sportovní Ivo Kousal.

K návštěvě zvou také další koupaliště v regionu.

Na koupališti v Zubří zahájili sezonu v úterý 15. června. Nový nerezový bazén je rozdělený na plaveckou část se třemi dráhami a na zábavní část s houpacím zálivem a dalšími atrakcemi. Dominantou je tobogán se skluzavkou. Víceúčelový zuberský areál je otevřený po celý týden od 9 do 19 hodin.

Od začátku června je v provozu také letní koupaliště ve Valašském Meziříčí.

„V sobotu a neděli (19. a 20. 6.) za předpokladu příznivých klimatických podmínek a teploty vzduchu 23 stupňů a výše bude provoz od 9 do 19 hodin,“ informují provozovatelé. Kapacita je omezená na 600 lidí.

Tři bazény a řadu vodních atrakcí naleznou návštěvníci také na koupališti v Rožnově pod Radhoštěm. Areál zahájil provoz už v pátek 11. června. Aktuální otevírací doba je od pondělí do pátku od 11 do 19 hodin, o víkendech od 9 do 20 hodin.

Co se možností koupání v přírodě týče, tradičním a oblíbeným cílem plavců je areál Na Stanoch v Novém Hrozenkově.

Jeho středobodem je uměle vytvořené jezero o rozloze 9,5 hektaru, pro které se už dávno zažilo pojmenování Balaton nebo Kačák. Nabízí travnaté i písečné pláže. V areálu je hygienické zařízení (převlékárny, sprchy, WC), nechybí ani stánky s občerstvením, dětské hřiště či plocha pro plážový volejbal a také základna s umělou sjezdovkou pro akrobatické skoky do vody na lyžích a prknech. V blízkosti Balatonu se nachází parkoviště o kapacitě 300 parkovacích míst, kolem areálu vede také Cyklostezka Bečva.