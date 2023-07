Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

250 tisíc kostiček lega čeká na děti v Obchodním domě ve Zlíně | Foto: Deník/Iva Nedavašková

ZLÍNSKO

Noční prohlídka hradu Malenovice

KDY: 22. července od 19:30 – 22 hodin

KDE: hrad Malenovice

ZA KOLIK: dospělí 120 korun, děti do 15 let 50 korun, děti do 3 let a ZTP zdarma

PROČ PŘIJÍT: Prohlídky hradu ve "volném stylu", tedy bez průvodce, s možností užít si různá zákoutí hradu dosytosti a v libovolném pořadí. Atmosféru dokresluje doprovodný program. Nebudou chybět Šermíři z Berendalu nebo ohňové kejklování v podání Fuerza del Fuego.



Hrad Malenovice v nociZdroj: Jarmila Kuncová

Piknikový den

KDY: 23. července 10:30 – 15 hodin

KDE: Zámek Vizovice

ZA KOLIK: neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Léto bez Piknikového dne v areálu vizovického zámku už si snad nejde představit. I letos se tedy můžete těšit na spoustu her, vynikající kávu ze zámecké čokoládovny, domácí dobroty zámecké kuchyně a živou hudbu. Jako vždy budou připraveny stolečky a židle, pro zájemce také k zapůjčení piknikové deky. Hrát se bude pétanque, kubb, badminton, kroket, půjčit si u nás můžete létající talíř, gumu na skákání, pro menší děti máme připraveny kroužky a míčky na házení. Letošní novinkou by pak měla být hra připravená v zámeckém parku. Hráči, kterým se podaří skrz nelehké úkoly hru dokončit, odměna nemine.

Zámek ve VizovicíchZdroj: Deník / Iva Nedavašková

Anenská pouť

KDY: 21. - 23. července

KDE: Zlín-Jaroslavice

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční Anenská pouť na návsi v Jaroslavicích nabídne pouťové atrakce, bohaté občerstvení a doprovodný program s živou hudbou.

V neděli 23. 7. se mohou věřící poutníci od 10 hodin setkat na mši svaté u kaple sv. Anny.



Anenská pouť Jaroslavice 2020.Zdroj: A. Cekota, V. Karola

Letní market

KDY: 22. července 10 – 18 hodin

KDE: 14|15 BAŤŮV INSTITUT, Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Handmade Market - Vyrobeno s láskou pořádá prodejní výstavu. Těšit se můžete na 40 lokálních českých autorů, stánky s občerstvením, voňavou kávu i osvěžující prosecco.

Festival železa a Park párty

KDY: 21. - 22. července

KDE: Zámecký park ve Slavičíně

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: V pátek v zámeckém parku vystoupí oblíbená skupina Focus Rock, v sobotu hudební program odstartuje kapela Premiér, potom zazpívá Standa Hložek, Horizont, skupina Hodiny, Kristína, The People a celý večer uzavřou Chmury. Po celou sobotu bude návštěvníky čekat bohatý program, například pohádkové odpoledne pro děti, ukázky vojenské techniky a obrovských nákladních vozů, tzv. amerických trucků. Speciální zážitek slibuje ukázka experimentální tavby železa dle starobylého způsobu v hliněné peci z poloviny prvního tisíciletí. Festivalu železa se zúčastní několik mistrů kovářského řemesla, kteří předvedou svůj um u výhní a kovadlin před zraky návštěvníků. V sobotu na návštěvníky čeká bohatá nabídka občerstvení a různých druhů piv.

Psí market

KDY: 23. července od 10 hodin

KDE: Tržiště Pod Kaštany

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Akce pro všechny pejskaře, milovníky knih, hudby, originálních handmade výrobků a hlavně dobré duše.

Akce se ponese v dobročinném duchu, jelikož hlavní stánek bude mít domov důchodců pro staré a nemocné pejsky Smečka z Knihánkova. Proběhne knižní bazárek i prodej propagačních předmětů. Navíc i prodejci mohou část svého zisku z tohoto dne věnovat této neziskové organizaci. Kromě designových produktů se můžete těšit na pouliční hudební vystoupení (busking), besedu s kynologickým záchranářem nebo foto koutek.

Výstava historických motocyklů

KDY: do 30. července (10-14 hodin)

KDE: kulturní centrum Vizovice

ZA KOLIK: 150 korun, snížené vstupné 75 korun, děti do 5 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Výstava historických motocyklů české i zahraniční výroby z předválečného i poválečného období. Celkem zde návštěvníci budou moci prohlédnout bezmála padesátku motocyklů z let 1923-1986. Některé exponáty jsou po renovaci, některé v původním stavu. Zastoupeny budou legendární značky jako JAWA, ČZ, Praga, britský Ariel a AJS, německý NSU či italský výrobce Moto Guzzi, jejichž stroje jsou dnes ceněny sběrateli po celém světě. Návštěvníci budou mít možnost obdivovat ikonické modely těchto značek, které se proslavily svou spolehlivostí, výkonností a jedinečným designem.

Výstava a herna plná kostek Lego

KDY: celé prázniny od 10 do 18 hodin

KDE: Galerie Desítka – budova OD Zlín

ZA KOLIK: dospělí a dítě nad 12 let 50 korun, děti 3-12 let 70 korun, rodinné vstupné (2+2) 200 korun

PROČ PŘIJÍT: V Galerii Desítka vás čeká expozice unikátních kostkových staveb jako Star Wars, Minecraft, Středověké podhradí, Starověký Jeruzalém či zimní městečko.

Herní část potěší především děti, ale na své si zajisté přijdou i rodiče.

V herničce si užijete spoustu zábavy. Z velkých kostek si můžete postavit křeslo, iglů či hradby, děvčátka obléknou figuríny do kostkových outfitů, vytvoříte si mozaikový kostkový obraz a pobavíte se v Duplo bazénku. Prostor pro dětskou kreativitu nabízí rozvěž graffiti stěna.

Playmobil

KDY: 17. července do 30. července

KDE: Obchodní a zábavní centrum Zlaté jablko

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: PLAYMOBIL je jedna z neoblíbenějších značek výrobků pro děti na světě. Výstava 3 SVĚTY PLAYMOBIL je jedinečnou akcí, která pobaví holky i kluky. Setkáte se hned se třemi světy, které jsou plné her a interaktivních prvků.

Letní festival stavebnic

KDY: celé prázdniny do 10 do 18 hodin

KDE: 14|15 Baťův Institut Zlín

ZA KOLIK: 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Po celé letní prázdniny si malí i velcí návštěvníci mohou užívat kreativní herny. Letní festival stavebnic představí trendy stavebnice z nejrůznějších materiálů a provedení. Návštěvníci si budou moci postavit klasické, ale i hudební kuličkové dráhy, didaktické. Přichystány budou klasické kuličkové dráhy Hubelino v provedení pro menší i větší děti, zajímavostí bude hudební kuličková dráha Xyloba, která dokáže díky systému tónů zahrát i písničku. Další stavebnice přiblíží fungování např. moderních stavebních strojů na staveništi nebo i středověké obléhací stroje. Návštěvníci si budou moci navrhnout rozmístění pokojů a interiér díky stavebnic Makura. Tato buková stavebnice je unikátní svým spojovacím systémem a zajímavým designem. Novinkou bude Geoboard, didaktická pomůcku s velkým množstvím her. Využívá se hlavně v matematice pro objasnění základních pojmů v geometrii – např. vlastnosti trojúhelníků, vysvětlení pojmu obvod, obsah, apod. Společnost Toypex si připravila zajímavé designové stavebnice, dřevěné puzzle, sklěněné moziky, vláčkodráhy, magnetické mozaiky a tvořivé dílničky s kukuřičnou stavebnicí Playmais. Nebude chybět oblíbená kostičková herna Sluban.

KROMĚŘÍŽSKO

Relaxační zóna na Velkém náměstí

KDY: denně

KDE: Velké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Příjemným oživením centra města během hlavní turistické sezony je relaxační zóna na Velkém náměstí. Slouží především k oddechu, je místem pro setkávání lidí, kteří si zde mohou užít různé aktivity pro děti i dospělé. Zajištěno je občerstvení a každý den také doprovodný hudební program.

V pátek nebude chybět kostýmovaná prohlídka „Tajemství staré Kroměříže“ a k poslechu zahraje kapela Swingband. Večer pak zpestří příchod ponocného. Ten navštíví relaxační zónu také v sobotu, a to po koncertu Feryho fóry a Daji. Další hudební zpestření čeká na návštěvníky v neděli, kdy zónu oživí koncert kapely Nebo co.

Relaxační zóna na Velkém náměstí je znovu v provozu.Zdroj: se svolením město Kroměříž

Prázdninové poježdění na Rajnochovické lesní železnici

KDY: sobota a neděle od 9 do 17 hodin

KDE: Rajnochovická lesní železnice

ZA KOLIK: dospělí 70 korun, děti do 15 let 50 korun, děti do 2 let zdarma

PROČ PŘIJÍT: Hlavním lákadlem jsou jízdy úzkorozchodného vláčku taženým renovovanými důlními lokomotivami. Návštěvníci se mohou těšit na svezení vláčkem taženým lokomotivami BND30 a BN30U, stezku poznání o svážení dřeva na lesní železnici, fotokoutek a bohaté občerstvení.

Prázdninové poježdění na lesní železnici v Rajnochovicích.Zdroj: Dominik Pohludka

Dotýkat se exponátů přikázáno!

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Interaktivní výstava pro děti i dospělé, jež v sobě kombinuje hru, zábavu i poučení. Návštěvníci mohou prozkoumat na dvě desítky exponátů, které jsou přímo určeny k vyzkoušení. Zjistíte, jak jste na tom s udržením rovnováhy nebo jestli vás obelstí důmyslné optické klamy. Objevíte, jak funguje černá díra, skleníkový efekt či akustický telefon. Ověříte si, kdo má lepší postřeh, větší sílu a mnoho dalšího.

SLOVÁCKO

Peter Lipa na Hello Jazz Weekendu

KDY: Pátek 21. července

KDE: Kolejní nádvoří Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: 24. ročník Hello Jazz Weekendu bude mít mimořádně slavnostní příchuť! 30. května totiž oslavila 80. narozeniny stálice festivalu a jeho první dramaturg, slovenský jazzman Peter Lipa. Hlavní festivalový koncert v pátek 21. července tak bude součástí jeho celoročního narozeninového turné a taky jedním z míst, kde pokřtí své CD natočené v New Orleans – NOLA. Aby těch jazzových legend v letošním programu nebylo málo, tak svou návštěvou poctí festival Mojmír Bártek, trombonista, skladatel, aranžér a pedagog. Se svou kapelou The Young Pekáč nabídne světové standardy stejně jako své vlastní jazzové kompozice. Posledním účinkujícím hlavního festivalového koncertu bude sestava amerického pianisty a skladatele Skipa Wilkinse.



Víkendové Tipy Slováckého deníku 23. – 25. červnaZdroj: se svolením pořadatele

Narozeninové turné Petera Lipy má zastávku také na Cz&Sk Hello jazz weekendu

Free Fall a Zylwar: Rocková nadílka v atriu kina Hvězda

KDY: Pátek 21. července od 19.30 hodin

KDE: Uherské Hradiště, atrium kina Hvězda

ZA KOLIK: 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Na živém rockovém dvojkoncertu uprostřed žhavého léta v atriu kina Hvězda v Uherském Hradišti se představí místní Free Fall a brněnští Zylwar. Dvojkoncert v unikátním venkovním prostředí plný emocí a energie tvrdého rocku. Free Fall má za sebou nespočet koncertů na Moravě i v Čechách. Jejich hudba je směsí metalu, rocku, ale i popu, dominují jí elektrické podklady, chytlavé melodie a zajímavé vokály. Rocková parta Zylwar produkuje kytarový crossover se špetkou podkreslujících samplů, texty o radostech i strastech člověčí expedice na této planetě, o snech i realitě.

Hodové zpívání ve vlčnovských búdách

KDY: Sobota 22. července od 16.30 hodin

KDE: Vlčnovské búdy

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Hodové zpívání ve vlčnovských búdách se realizuje v rámci Kulturního léta ve Vlčnově. Mimo domácího Mužského sboru Vlčnov a Vlčnovských búdových umělkyň vystoupí také Folklórní soubor Valša z Holíča (Slovensko), Mužský pěvecký sbor Ostrožská Lhota, Ženský sbor Netáta ze Strání a Mužský sbor z Vápenic. Celou akci bude doprovázet cimbálová muzika Banda.

Hodové zpívání ve vlčnovských búdách.Zdroj: DENÍK/Irena Trojková

Setkání u rozhledny

KDY: Sobota 22. července od 11 hodin

KDE: Rozhledna na Velkém Lopeníku

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na setkání u rozhledny na Velkém Lopeníku se bude konat bohoslužba, vzplane vatra přátelství a zahrají heligonkáři z Kopanic.

Výstava televizních a rozhlasových přijímačů

KDY: Až do 31. prosince

KDE: Muzeum Bojkovska Bojkovice

ZA KOLIK: Neuvedeno

Výstava historických rozhlasových a televizních přijímačů v Muzeu Bojkovska v Bojkovicích.Zdroj: Deník/Pavel BohunPROČ PŘIJÍT: Výstava je věnována 100. výročí vysílání rozhlasu a 70. výročí zahájení televizního vysílání v tehdejším Československu. Vystavený je výběr rozhlasových a televizních přijímačů, které byly v průběhu historie k dostání na československé a českém trhu.



Návštěvníci mohou obdivovat elektronkové a tranzistorové přístroje, přenosná i stolní zařízení. Milovníci retro stylu jistě uvítají také přijímače kombinované s gramofonem nebo hudební skříně. Nechybí ani rádia kombinovaná s kazetovým přehrávačem z 80. let 20. století.

Výstava Na březích Nilu

KDY: až do 1. října

KDE: Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod

ZA KOLIK: Dospělí 130 Kč, děti 70 Kč

PROČ PŘIJÍT: Prostřednictvím sbírkových předmětů výstava představí obyvatele starověkého nilského údolí a životní prostředí, které je obklopovalo a které dalo vzniknout jedněm z nejstarších civilizací. V rámci tří hlavních částí lze objevit jednu z nejdelších řek světa, návštěvníci budou zavedeni do egyptské zahrady, jež byla místem lásky i symbolem věčného života.

Zvířecí svět, úzce propojený s pantheonem bohů, ukáže rozličné živočišné druhy, jejich význam i typická vyobrazení. Starověcí řemeslníci, o nichž výstava pojednává také, totiž zvířecí motivy často využívali, například pro výzdobu sošek, amuletů či rakví. Kromě Národního muzea své sbírky zapůjčilo i Městské muzeum Moravská Třebová.

Výstava Na březích Nilu v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodě - plakát.Zdroj: se svolením Muzea J. A. Komenského Uherský Brod

VALAŠSKO

Gulášfest Valašské Meziříčí

KDY: čtvrtek až sobota 20. až 22 července vždy od 10 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, fotbalový stadion

ZA KOLIK: 300 Kč (vstupné pouze na sobotu 250 Kč)

PROČ PŘIJÍT: Dvacátý ročník třídenního open-air festivalu nabídne známá jména česko-slovenské hudební scény, taneční stage, lunapark ale především unikátní a pestrou nabídku gulášů.

V nabídce bývá tradičně více než třicet druhů toho oblíbeného pokrmu, na jehož přípravu festivaloví kuchaři každoročně spotřebují okolo 2 tisíc kilogramů masa. Vedle klasického hovězího či zvěřinového guláše najdou příchozí v nabídce i řadu netradičních – například pštrosí, z lamy či antilopy, švédský s koprem, rybí nebo vinařský a mnohé další. Ceny se letos pohybájí od 100 do 130 korun za porci.

V bohatém hudebním programu se během tří festivalových dní mimo jiné představí kapely Desmod, Šrouby a matice, Tublatanka, IMT Smile a další. Součástí programu je také pátečí soutěž o největšího jedlíka guláše a sobotní soutěž O nejlepší valašskomeziříčský guláš.

Vyprávění bájí a pověstí

KDY: sobota 22. července, od 9 do 17 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě, Valašská dědina

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Odpočiňte si v chalupě s krásným výhledem do kraje a zaposlouchejte se do starých valašských pohádek a pověstí. Při procházce Valašskou dědinou vystoupejte až k chalupě označené Stánisko z Karolinky – Rákošového (objekt č. 13) a uvnitř si na chvíli přisedněte k tetičce. Kromě vyslechnutí pověstí a pohádek svázaných se zdejším krajem budete mít i možnost dozvědět se něco více o salašnictví a dřívějším způsobu života na stánisku.

Akce se koná za každého počasí.

Romská píseň

KDY: sobota 22. července do 13 do 17 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě, Dřevěné městečko

ZA KOLIK: základní 160 Kč, snížené 130 Kč, žáci 70 Kč, rodinné 320 Kč, zvíře 40 Kč

PROČ PŘIJÍT: Rožnovský skanzen bude v sobotu 22. července hostit už 29. ročník mezinárodního festivalu Romská píseň věnovaného romské hudbě, tanci a kultuře. Letos se publiku v komorním amfiteátru Dřevěného městečka představí tyto soubory a účinkující: Brillant orchestr Milana Olšiaka (SK), Jagalo Jilo (SK), Sendreiovci z Kokavy (SK), Imperio (ČR), Diamantové čhave (ČR), Merios (ČR)

Anenská pouť

KDY: neděle 23. července od 9 do 18 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě

ZA KOLIK: základní 160 Kč, snížené 130 Kč, žáci 70 Kč, rodinné 320 Kč, zvíře 40 Kč

PROČ PŘIJÍT: Tradiční oslava svátku patronky Valašska sv. Anny spojená s krojovaným procesím z rožnovského farního kostela Všech svatých a pouťovou slavností ve Valašském muzeu v přírodě.

Program Anenské pouti:

10:00 Mše svatá ve farním kostele Všech svatých na náměstí

11:00 – 11:15 Řazení průvodu před kostelem – hudební doprovod během mše svaté a procesí zajistí Dechová hudba Rožnovanka, nosítka se sochou svaté Anny ponesou členové souboru Valašenka z Vidče

11:45 – 12:00 Příchod procesí do Dřevěného městečka

Program v Dřevěném městečku:

9:00 – 18:00 – lidová slavnost s nabídkou pouťového zboží a atrakcemi – Finkovy historické kolotoče

9:30 – 15:00 pod Bilkou – Flašinetář Henri Noubel

10:00, 10:30, 12:45, 13:15, 14:00 kejklířská a akrobatická vystoupení na paloucích – Kejklíři a akrobati Vlčkovi

11:45 a 13:30 loutková představení pro děti v Janíkově stodole – Loutkové divadlo babky Miládky z Ostravy

13:30 k poslechu na pódiu u rybníčka – Dechová hudba Rožnovanka

14:00 koncertní vystoupení v kostele sv. Anny – Mužské pěvecké sdružení Rožnovští ogaři

15:00 hlavní program na komorním amfiteátru – Folklorní skupina Limbora Prečín (Slovensko)

Začátky jednotlivých představení v Dřevěném městečku se přizpůsobují náboženským obřadům.

Farmářské trhy Vsetín

KDY: sobota 22. července od 7 hodin

KDE: Dolní náměstí, Vsetín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Další z celkem dvanácti farmářských trhů pořádaných od jara do podzimu na Dolním náměstí ve Vsetíně. Prodejní stánky nabídnou farmářské výrobky a produkty lokálních pěstitelů a farmářů v čase od 7 do 12 hodin.

Na pultech místních výrobců bude možné nakoupit ovoce, zeleninu, uzeniny či mléčné výrobky z domácích farem a zemědělských hospodářství. K zakoupení budou také pekařské a cukrářské výrobky, med, domácí sirupy a džemy. Chybět nebudou ani bylinky či pěstitelské přísady.

Myslivecké odpoledne v Liptále

KDY: sobota 15. července od 9 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě

ZA KOLIK: základní 160 Kč, snížené 130 Kč, žáci 70 Kč, rodinné 320 Kč, zvíře 40 Kč

PROČ PŘIJÍT: Myslivecký spolek Brdisko Liptál zve v sobotu 22. července od 14 hodin na tradiční Myslivecké odpoledne. Konat se bude v liptálském Kulturním areálu.

Příchozí se mohou těšit na bohaté občerstvení – v nabídce bude například pečený divočák se zelím, srnčí guláš či zvěřinové klobásy. Připravené budou atrakce pro děti, mimo jiné lukostřelba, výtvarné soutěže nebo skákací hrad. A na své si přijdou také dospělí. Ti poměří síly například v hodu sekerou nebo mohou zkusit štěstí ve zvěřinové tombole. K tanci i poslechu zahraje kapela Sympl.

Karpatské roubenky (výstava)

KDY: do 29. října

KDE: Zámek Lešná u Valašského MeziříčíZA KOLIK: od 30 do 60 KčPROČ PŘIJÍT: Hlavní výstava letošní sezony v zámku Lešná u Valašského Meziříčí ukazuje historický vývoj roubenek na Valašsku i to, jak bydleli naši předkové v minulých staletích. Prezentovány jsou přírodní materiály používané ke stavbě, stavební techniky, obyčeje spojené s bydlením, nebo rozmístění usedlostí v krajině. Mimo fotografií a modelů roubených chalup, zde jsou k vidění také staré nástroje na opracování dřeva či dochované součásti domů z muzejních sbírek. Děti si mohou vyzkoušet některé stavební postupy.

Poklady východní Moravy (výstava)

KDY: do 22. října

KDE: Zámek Kinských, Valašské Meziříčí

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Atraktivní pohled do světa pokladů nalezených na území okresů Vsetín a Zlín nabídne nová výstava s názvem Poklady východní Moravy, která odstartuje v sobotu 6. května na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Muzeum regionu Valašsko představí nedávné objevy depotů s mincemi z Ústí, Loučky či Fryštáku a další nálezy pokrývající období od staré doby bronzové až po raný novověk.

Jak se do lesa volá (výstava)

KDY: do 31. prosince

KDE: Zámek Vsetín

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Až do konce letošního roku bude na zámku Vsetín k vidění víceoborová výstava s názvem Jak se do lesa volá, kterou připravilo Muzeum regionu Valašsko. Expozice prezentuje les z pohledu různých oborů lidského vědění – historie, etnografie, biologie, čímž snaží se o vytvoření uceleného pohledu na celý jeho ekosystém a využívání, potažmo ovlivňování člověkem v minulosti. Je zaměřena primárně na oblast Valašska.



Prolínají se v ní témata biologicky-ekologické, jako přirozená skladba lesů kontra lesy hospodářské, jejich druhové složení, ohrožení škůdci, význam pro klima či hydrologické poměry. Historický pohled přibližuje vývoj lesního hospodaření v regionu, celkovou proměnu vnímání lesa člověkem v průběhu staletí a dnes již zaniklá lesní řemesla jako dehtářství, uhlířství či potašárny.



Etnografická část výstavy ukazuje les jako klíčový zdroj materiálu pro obyvatele regionu a vlastní využití dřeva, dále se zabývá i reflexí lesa v lidové kultuře. Výstavu finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

50 let CHKO Beskydy (výstava)

KDY: do 5. listopadu

KDE: Valašské Meziříčí, Zámek Kinských

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Muzeum regionu Valašsko připravilo na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí výstavu věnovanou propojení člověka a přírody v Chráněné krajinné oblasti Beskdy, která si letos připomíná 50 let od svého založení. Dozvíte se spoustu zajímavostí o tom, jak funguje ochrana tohoto jedinečného území a co přináší lidem i zdejší fauně a flóře.

Výstava sleduje současnou znalost ochranářské problematiky a činnost správy CHKO na území Valašska i Slezska. Poukazuje na přínos vzniku CHKO pro společnost a místní obyvatelstvo včetně zdůraznění potřeby nezbytného a neustálého propojení člověka s krajinou, kterou vytvořil svým nezaměnitelným způsoben hospodaření.Návštěvník se seznámí s hlavními biotopy CHKO, jejich biodiverzitou, významnými a typickými druhy organismů, ochranářskými postupy i problematikou trvale udržitelného hospodaření pro zachování krajinného rázu typického pro náš region.

Čtení pod lavici (výstava)

KDY: do 10. září

KDE: Zámek Vsetín

ZA KOLIK: od 50 do 90 Kč

PROČ PŘIJÍT: Muzeum regionu Valašsko připravilo na zámku Vsetín výstavu zapůjčenou z Regionálního muzea v Litomyšli, která ukazuje, jaké časopisy pro děti a mládež se vydávaly a četly v Československu během 20. století. Součástí je i interaktivní program, jenž je inspirován hrami ze starých časopisů.



Výstava Čtení pod lavici ukáže časopisy z dob dnešních rodičů, prarodičů a praprarodičů. Seznámíte se s těžkými začátky vydavatelů „za Rakouska“, rozmachem ukončeným nacisty, vnucenou komunistickou reorganizací i velkými nenaplněnými porevolučními plány. K vidění je přes 150 titulů, mezi nimi třeba Malý čtenář, Junák, Mladý hlasatel, Punťa, Srdíčko, Rodokaps, Vpřed, Mateřídouška, Ohníček, Sluníčko, Sedmička, Pionýr, ABC, VTM, Pionýrská stezka, Čtyřlístek, Kometa, Pif, Mickey Mouse, Šmoulové, Asterix a mnohé další.Výstava je doplněna interaktivním programem inspirovaným hrami ze starých časopisů. Můžete se také začíst do mnoha ukázek komiksů, českých, francouzských nebo třeba kubánských.