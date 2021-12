24. 12. Štědrý den – 6.30 (poslední adventní), 15.00, 22.00, 24.00

25. 12. Slavnost Narození Páně – 6.30, 8.00, 9.30, 17.30

26. 12. Svátek Svaté Rodiny – 6.30, 8.00, 9.30, 17.30

Farnost Vsetín

24. 12. Štědrý den – 7.00 (poslední roráty), 21.00 („Půlnoční“), 8.00 – 22.00 (otevřený kostel), mše svaté v 15.00, 20.00, 22.00

25. 12. Slavnost Narození Páně

8.00 – 18.00 (otevřený betlém), mše svaté v 6.00, 7.00, 8.15, 9.30, 18.00

26. 12. Svátek Svaté Rodiny

8.00 – 18.00 (otevřený betlém), mše svaté v 7.00, 8.15, 9.30, 18.00

Farnost Rožnov pod Radhoštěm

24. 12. Štědrý den – 16.00, 24.00

25. 12. Slavnost Narození Páně – 7.00, 8.15, 10.00

26. 12. Svátek Svaté Rodiny – 7.00, 8.15, 10.00

Farnost Nový Hrozenkov

24. 12. Štědrý den – 21.30 (Karolinka), 23.00 (Nový Hrozenkov)

25. 12. Slavnost Narození Páně – 7.30 (Karolinka), 9.15 (Nový Hrozenkov), 11.00 (Nový Hrozenkov)

26. 12. Svátek Svaté Rodiny – 7.30 (Karolinka), 9.15 (Nový Hrozenkov), 11.00 (Nový Hrozenkov)

Farnosti Horní a Dolní Bečva

24. 12. Štědrý den – 20.00 (Horní Bečva), 20.00 (Prostřední Bečva), 22.00 (Dolní Bečva)

25. 12. Slavnost Narození Páně – 7.30 (Dolní Bečva), 7.30 (Horní Bečva), 9.00 (Dolní Bečva), 10.00 (Horní Bečva), 10.30 (Prostřední Bečva)

26. 12. Svátek Svaté Rodiny – 7.30 (Horní Bečva), 9.00 (Dolní Bečva), 10.00 (Horní Bečva), 10.30 (Prostřední Bečva)

Farnost Lidečko

24. 12. Štědrý den – 20.30 (Horní Lideč), 22.30 (Lidečko)

25. 12. Slavnost Narození Páně – 7.30 (Lidečko), 9.00 (Horní Lideč), 10.30 (Lidečko), 14.30 (Lidečko)

26. 12. Svátek Svaté Rodiny – 7.30 (Lidečko), 9.00 (Horní Lideč), 10.30 (Lidečko), 15.00 (Lidečko)

Farnost Kelč

24. 12. Štědrý den – 7.30 (Kelč), 20.00 (Skalička), 22.00 (Kladeruby), 24.00 (Kelč)

25. 12. Slavnost Narození Páně – 7.00 (Kelč), 8.30 (Zámrsky), 10.00 (Kelč), 11.30 (Kladeruby)

26. 12. Svátek Svaté Rodiny – 7.00 (Kelč), 8.30 (Kladeruby), 10.00 (Kelč), 11.30 (Skalička)

Otevřeno je od pondělí do pátku od 7.30 do 16.00 hodin, v sobotu od 8.00 do 11.00 hodin (24. 12., 25. 12., 26. 12. a 31. 12. je zavřeno)