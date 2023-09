FOTO, VIDEO/ Ve Zlínském kraji je celá řada podniků, které nabízejí doslova gurmánské zážitky po nichž se člověku prohne nejen židle, ale i bankovní konto. Deník proto vyrazil do ulic měst a obcí našeho regionu a vybral svých top 5 restaurací, které nabízejí obědové menu, na nějž bude strávníkovi stačit pouhých 130 korun.

5 tipů Deníku, kde se ve Zlínském kraji naobědvat do 130 korun. | Video: Dominik Pohludka

Aby se hospoda či restaurace mohla dostat do výběru Deníku, musí v poledním menu nabízet alespoň jedno hlavní jídlo s polévkou do 130 korun. Do naší Top 5 se tak dostala například oblíbená zlínská restaurace U Dvou slunečnic, ale také hojně navštěvovaná kroměřížská Kozlovna či vegetariánská restaurace Prašád.

U Dvou slunečnic ve Zlíně

Restaurace U Dvou slunečnic, která se nachází v těsné blízkosti centra Zlína, nabízí denně na polední menu vždy dvě jídla, která nepřekročí částku 130 korun. Restaurace připravuje především tradiční českou kuchyni. V polední nabídce tak nechybí například kuřecí řízek s letním bramborovým salátem, koprová omáčka či slepičí vývar s nudlemi a zeleninou.

Obědové menu se mění každý den a lidé si jej mohou objednat od 10:30 do 14 hodin. Jedním ze zdejších pravidelných strávníků je i Zlíňan Martin Úlehla. „Chodím tady na obědy několikrát týdně. Líbí se mi, že vaří hlavně českou klasiku za normální ceny. Na to, že je restaurace skoro v centru Zlína, jsou zdejší ceny opravdu lidové,“ pochvaluje si.

Příklad menu: Vepřový španělský ptáček s dušenou rýží, frankfurtská polévka

Vepřový španělský ptáček s dušenou rýží, frankfurtská polévka Čas poledního menu: po-ne 10:30 – 14:00

po-ne 10:30 – 14:00 Adresa: Sokolská 5147, Zlín

Sokolská 5147, Zlín Otevírací doba restaurace: 11:00 – 24:00

11:00 – 24:00 Dá se zde platit kartou? Ano

Ano Webové stránky: www.udvouslunecnic.cz

Restaurace U Dvou slunečnic ve Zlíně.Zdroj: Deník/Dominik Pohludka

Prašád Zlín

Svého zástupce ve výběru Deníku najdou také vegetariáni. Najíst se chutně a zdravě mohou v restauraci Prašád v areálu Svitu ve Zlíně. Restaurace fungující v centru krajského města už od roku 2008 si zakládá na zdravých potravinách.

„Naše jídlo připravujeme výhradně z čerstvých potravin v závislosti na ročním období. Základ našich pokrmů tvoří zejména zelenina, dále pak luštěniny, obiloviny, ořechy, semena a ovoce. V co největší míře se vyhýbáme polotovarům. Výjimku tvoří náhražky masa jako například robi, seitan, tofu, tempeh a vegetariánské párky,“ hlásí vegetariánská restaurace.

Cena se zde odvíjí od hmotnosti daného obědu. Pro příklad, za hlívovou gulášovou polévku a 161 gramů bezlepkových květákových karbanátků se slunečnicovým semínkem a šťouchanými brambory s bylinkami zaplatí strávník 128 korun. Kromě toho si lidé mohou přikoupit také saláty či dezerty. A jak bývá zvykem, nabídku menu zde každý den obměňují.

Příklad menu: Pečené robi plátky se sýrem a cherry rajčátky, americké brambory, dip - sojanéza s okurkou, zeleninová polévka

Čas poledního menu: 10:30 – 15:00

10:30 – 15:00 Adresa: Svit 23. budova,Vavrečkova 5262, Zlín

Svit 23. budova,Vavrečkova 5262, Zlín Otevírací doba restaurace: po-pá 10:30 – 15:00, sobota 11:00 – 14:30

po-pá 10:30 – 15:00, sobota 11:00 – 14:30 Dá se zde platit kartou? Ano

Ano Webové stránky: www.prasad.cz

Vegetariánská restaurace Prašád ve Zlíně.Zdroj: Deník/Dominik Pohludka

Kozlovna Oskol v Kroměříži

Najíst se tak, aby byl žaludek spokojený a peněženka co možná nejplnější, je možné i v dalších městech kraje. Příkladem je třeba Kroměříž, kde je v tamní Kozlovně denně v nabídce minimálně jedno jídlo do 130 korun. Návštěvníci oblíbeného podniku si mohou za tuto cenu vychutnat například vepřová játra na slanině s jasmínovou rýží a okurkem. V ceně je také polévka, například čočková či kulajda.

Doménou Kozlovny je, kromě stylového interiéru kombinujícího dřevo a kov, především dobře natočené pivo, které tam denně láká řadu obyvatel sídliště Oskol. Strávníci, kteří se do Kozlovny nevydají autem, mohou vydatný oběd spláchnout některým ze široké nabídky zlatavých moků. Na čepu je například Kozel 11, Kozel černý, Pilsner Urquell či některý z pivních speciálů z Volby sládků.

Příklad menu: Vepřová játra na slanině, jasmínová rýže, okurek, čočková polévka

Vepřová játra na slanině, jasmínová rýže, okurek, čočková polévka Čas poledního menu: 10:30 – 14:00

10:30 – 14:00 Adresa: Oskol 3711/26, Kroměříž

Oskol 3711/26, Kroměříž Otevírací doba restaurace: 11:00 – 22:00, pátek a sobota 11:00 – 24:00

11:00 – 22:00, pátek a sobota 11:00 – 24:00 Dá se zde platit kartou? Ano

Ano Webové stránky: kozlovna.cz/oskol

Kozlovna Oskol v Kroměříži.Zdroj: Deník/Dominik Pohludka

Restaurace Fontána ve Valašském Meziříčí

Do výběru Deníku se dostal také zástupce ze Vsetínska. Restaurace Fontána se nachází v rohovém domě v Sokolské ulici ve Valašském Meziříčí. Podnik nabízí denně na výběr ze dvou druhů polévek a sedmi hlavních jídel. Ačkoli polévka v tomto případě není v ceně obědového menu, do částky 130 korun se i tak strávníci dostanou.

Polední menu si zde mohou lidé objednat od 11 do 14 hodin. V nabídce převažuje především tradiční česká kuchyně. Nechybí například srnčí medailonky na červeném víně, bramborové knedlíky plněné uzeným masem, kuřecí nebo vepřový řízek a k tomu hovězí vývar či selská bramboračka s žampiony. Restaurace nabízí také možnost objednat si oběd do takzvaných menuboxů denně od 8:00 do 9:30.

Příklad menu: Smažený kuřecí nebo vepřový řízek, selská bramboračka s žampiony

Smažený kuřecí nebo vepřový řízek, selská bramboračka s žampiony Čas poledního menu: 11:00 – 14:00

11:00 – 14:00 Adresa: Sokolská 563/16, Valašské Meziříčí

Sokolská 563/16, Valašské Meziříčí Otevírací doba restaurace: 11:00 – 23:00, pátek a sobota 11:00 – 24:00

11:00 – 23:00, pátek a sobota 11:00 – 24:00 Dá se zde platit kartou? Ano

Ano Webové stránky: -

Restaurace Fontána ve Valašském Meziříčí.Zdroj: Deník/Dominik Pohludka

Restaurace Kanada v Holešově

Restaurace Kanada se nachází na okraji Holešova, ve směru na Zlín. Sídlí naproti střední policejní školy a právě (nejen) mezi zdejšími studenty se těší velké oblibě. Na poledním menu mají strávníci na výběr ze šesti jídel. Minimálně dvě z nich se pak vždy vejdou do limitu 130 korun. Lidé si tak mohou v Kanadě vychutnat třeba francouzské brambory s uzenou krkovičkou a zelným salátem a vývarem s nudlemi za 128 korun.

Restaurace Kanada připravuje také pizzu. I tu si mohou lidé objednat v rámci obědového menu. Podnik totiž nabízí na výběr z polovičních pizz, který i s polévkou vyjde na 98 korun. Podobně jako v kroměřížské Kozlovně, mohou i tady pěšky příchozí strávníci spláchnout vydatný oběd některým ze široké nabídky piv. Na čepu je k dispozici Pilsner Urquell 12, Radegast 10 a 12, Velkopopovický Kozel 10. Restaurace nabízí také po celý týden rozvoz jídla, a to vždy od 11 do 22 hodin.

Příklad menu: Kuřecí roláda s masovou nádivkou a paprikou, dušená rýže, vývar s nudlemi

Kuřecí roláda s masovou nádivkou a paprikou, dušená rýže, vývar s nudlemi Čas poledního menu: -

Adresa: Zlínská 1416, Holešov

Zlínská 1416, Holešov Otevírací doba restaurace: 10:00 – 23:00, pátek a sobota 10:00 – 24:00

10:00 – 23:00, pátek a sobota 10:00 – 24:00 Dá se zde platit kartou? Ano

Ano Webové stránky: www.restauracekanada.cz

Restaurace Kanada v Holešově.Zdroj: Deník/Dominik Pohludka