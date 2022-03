„Na radnici jsem se jim také detailně věnovala a podílela se na předávání dobré praxe napříč Českou republikou. Právě proto jsem byla oslovena, abych se v rámci výběrového řízení ucházela o pozici náměstkyně ministra práce a sociálních věcí,“ vysvětlila Odstrčilová.

Kvůli svému odchodu rezignovala na pozici uvolněné místostarostky i zastupitelky Zlínského kraje. Důvodem je neslučitelnost těchto funkcí s pozicí náměstkyně. Podle svých slov však nadále zůstane zastupitelkou města Valašské Meziříčí.

„Opustit rozdělanou práci na radnici pro mě nebylo jednoduchým rozhodnutím. Vím ale, že ji předávám do zkušených rukou kolegy Josefa Vrátníka, s nímž jsem se ostatně ve vedení města v roce 2018 střídala,“ svěřila se končící místostarostka.

Josefa Vrátníka, který post místostarosty zastával už v letech 2014 až 2018, zvolili meziříčští zastupitelé do vedení města ve čtvrtek 17. března.

„Upřímně musím říci, že jsem s návratem do vedení města nepočítal. Díky dosavadní práci Zdislavy Odstrčilové a také ostatních kolegů, ale nastupuji do dobře rozjetého vlaku. Věřím proto, že se nám jej společnými silami podaří zdárně dovést až k podzimním komunálním volbám. Kolegyni přeji v Praze mnoho úspěchů a jsem přesvědčen, že její nové působení bude přínosné také pro náš region,“ komentoval svůj návrat do funkce Josef Vrátník.