Už více než rok se potýkáme s dopady koronavirové epidemie. Vedle omezení společenského života to znamená i dopady ekonomické. Jak je pociťujete u vás?

Z pohledu obce a hospodaření jsou finanční propady velké. My jsme si na obcích zvykli na poměrně vysoký standard i z pohledu financí, z pohledu dostupnosti různých grantů. Na druhou stranu na dědinách je to vidět, v obcích se budovalo a buduje. A to je dobře. Ale je pravda, že už bylo líp, než je nyní. Propady jsou obrovské, musíme se s tím naučit žít.

Lze na konkrétních číslech porovnat dnešní situaci s obdobím například před dvěma, třemi lety?

Určitě ano. Bavme se nyní o daňových příjmech, které jsou nejlepším ukazatelem, protože odráží puls ekonomiky celé republiky. Když se daří firmám a odvádějí daně, daří se také obcím. V době, na níž se ptáte, tedy dva, tři roky zpátky, jsme mívali daňové příjmy kolem dvacet čtyř milionů. Letos už jsme si do rozpočtu dávali jen devatenáct milionů – tedy o pět milionů méně, což je obrovské procento.

Jak se obec s propadem vyrovnává?

Jsou mandatorní výdaje, na něž peníze vydat musíte. A pak jsou investice, kde se rozhodujete, jak s nimi naložíte. Konkrétně u nás na to reagujeme tak, že jsme zintenzivnili aktivity směrem k různým dotacím. To jsme ostatně dělali vždy, že jsme se snažili získat prostředky pro obec z grantů, protože to je podle mne naše úloha. Máme některé stěžejní investice, dlouhodobě naplánované, které musíte udržet. A je samozřejmě dobré, když se daří využít i drobnějších – řekněme doplňkových – dotací na méně náročné ale neméně důležité projekty.

A daří se to?

Prostor k tomu pořád je. Člověk musí být optimista. Nám se právě i díky grantům daří stále dědinu rozvíjet. Ale není to jen díky nim. Maminka mojí ženy vždy říkala, že v době, kdy je z čeho, se má šetřit. Nemá se rozhazovat. Pro obce takové pozitivní období bylo možná šest, sedm let zpátky. A my jsme tehdy zmíněné pravidlo uplatnili v míře vrchovaté a šetřili jsme. Stačí uplatnit selský rozum a nerozhazovat. Tak se chová i drtivá většina mých kolegů starostů. Bohužel už tento trend není tak obvyklý v nejvyšší politické sféře, kde se měl také vytvořit větší finanční polštář. Místo toho jsme ale spíše svědky populismu.

Vraťme se nyní k vašim projektům. Připomeňte některé z těch menších, jež se v poslední době podařilo dokončit nebo se naopak připravují?

V loňském roce jsme například vyměnili střechy na všech pěti pavilonech naší základní školy, což byla investice přesahující tři miliony korun. Nyní investujeme milion korun do výměny veřejného osvětlení v obci. Dalších tři sta tisíc bude stát oprava tribuny ve sportovním areálu. Vysázely jsme také dvě nové lipové aleje čítající pětadvacet stromů, to byla akce za více než sto tisíc korun. Děláme také dílčí úpravy a rozšíření na hřbitově. My máme v Lidči novodobý hřbitov, příští rok to bude dvacet let, co jsme jej zbudovali a byl vysvěcen. Je to mimořádné a důležité místo, které přispívá k prohloubení identity lidí se zdejším krajem a rodným místem. Dokud zde hřbitov nebyl, pohřbívalo se v Lidečku.

Co vám v poslední době udělalo radost?

Asi by toho bylo více, ale je tady jedna věc, která mne velmi potěšila a podařila se navzdory současné složité době. V Horní Lidči dokončujeme natáčení cyklu valašských písniček, které nazpívaly naše děti za doprovodu cimbálové muziky. I v těžké covidové době je se svými učitelkami dokázaly nacvičit. Troufám si říct, že vzniklo velmi profesionální dílo, které TV Noe zařadila do svého cyklu podobných dokumentů z jiných částí republiky – z Jižních Čech, ze Slovácka či Lašska. A za Valašsko si vybrali právě oblast Horní Lidče, čímž se vlastně stáváme reprezentanty našeho regionu a to pro nás velká pocta. Je za tím tvrdá práce a přípravy a podařilo se to jenom díky obětavým lidem z vesnice, kteří se folkloru věnují a kteří si uvědomili, že i v té těžké době nelze vše přetrhat. Že by to sice bylo pohodlné, ale byla by to veliká škoda a mohlo by se to vymstít.