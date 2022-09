Nyní na projekt Československé historické dědictví – kameny zmizelých dětí, realizovaný společně s městem Čadca, navázalo osazení dalších šesti kamenů. „Tři jsme společně s žáky Základní školy Vyhlídka osadili před touto školou. Připomínají Salomona Springuta, Evu Springutovou a Růženu Flachovou, kteří žili právě v ulici Králova. Zvlášť v dnešní nelehké době, je velice důležité na jejich oběť nezapomínat a připomínat ji také dalším generacím,“ řekla místostarostka Yvona Wojaczková. Další tři kameny zmizelých budou také součástí opraveného náměstí.

Nové dlažební kameny se jmény obětí nacistického režimu se postupně objeví také v dalších ulicích Valašského Meziříčí. „Jeden z nich umístěný v ulici Palackého u balíren bude například připomínat Břetislava Šupáka, který byl jako člen odbojové organizace Obrana národa odsouzen k smrti a popraven. Vznik tohoto kamene finančně podpořila jeho rodina, která dnes žije v Německu a nechce, aby se na oběť jejich předka zapomnělo,“ doplnil památkář města Petr Zajíc.

SVÉ KAMENY MÁ TAKÉ KROMĚŘÍŽ ČI ZLÍN

Valašské Meziříčí není jediným městem ve Zlínském kraji, kde je možné na kameny zmizelých (tzv. Stolpersteine) narazit. První tři takové upomínajících na rodinu Josefa Seidlera byly položeny 18. července 2013 v Boršicích. V letech 2014 až 2020 pak bylo dalších patnáct rozmístěno v Kroměříži.

Vloni v druhé polovině července přibyly dva kameny zmizelých také před domem číslo 183 v Rašínově ulici v krajském městě Zlíně. Připomínají Bernarda Weinsteina a jeho ženu Sidonii, kteří zde žili. Manželé Weinsteinovi zahynuli v koncentračních táborech v Terezíně a Osvětimi. S podporou města letos památku svých prarodičů uctila vnučka zavražděného páru Eva Machanová. Kameny nechala vyrobit a nainstalovat do chodníku 78 let poté, co byl Bernard Weinstein zavražděn.

CO JSOU KAMENY ZMIZELÝCH



Stolpersteine, česky též kameny zmizelých, jsou doslova „kameny, o které je třeba klopýtnout“. Jsou to dlažební kostky s mosazným povrchem vsazené do chodníku, jež připomínají osudy lidí (ve velké většině Židů), kteří byli nacisty deportováni a poté zavražděni v koncentračních táborech. Myšlenka na originální a pro všechny dostupné památníky na oběti nacismu pochází z počátku 90. let od německého umělce Guntera Demniga. Inspiroval se ve slovech Talmudu, kde stojí: „Člověk je zapomenut pouze tehdy, když je zapomenuto jeho jméno.“ První kameny vsadil Demnig do dlažby v německých městech Kolín a Berlín, tehdy ještě bez povolení městských úřadů. Během několika let jeho iniciativa nalezla širokou podporu veřejnosti.



V České republice se první kameny zmizelých začaly objevovat v roce 2008. Dnes je lze nalézt v chodnících například v Praze, Českých Budějovicích, Kolíně, Olomouci, Milovicích, Liberci, Jičíně či Prostějově. Ve Zlínském kraji pak v Boršicích, Kroměříži, Zlíně a také ve Valašském Meziříčí.