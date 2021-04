„Na základě hlasování zastupitelů města Hluk a s ohledem na setrvale nepříznivou epidemiologickou situaci bude letošní 24. ročník Dolňáckých slavností s tradiční jízdou králů odložen na rok 2022. Bližší termín konání akce bude včas zveřejněn,“ informovalo vedení hlucké radnice na webových stránkách města.

Podle informací tamního místostarosty Zdeňka Botka, by pozici krále měl i v příštím roce zastávat vloni vybraný Marek Šuránek.

Do období letních prázdnin přeložili jízdu králů v Kunovicích.

Podívejte se na archivní fotogalerii: Jízda králů v Kunovicích, 2018

„Květnový termín jsme úplně zrušili s tím, že pracovně počítáme s verzí, že by se o prázdninách, v neděli 11. července, u nás jela taková propagační jízda králů bez doprovodného programu. Bude-li to možné, nemůže dnes nikdo zaručit. Uvidíme, jaká bude situace. Králem by zůstával Daniel Kozelek z loňska,“ prozradil starosta Kunovic Pavel Vardan.

To ve Vlčnově pořád vyčkávají, jak se protikoronavirová opatření vyvinou a pracují s variantou, že tam letošní jízdu králů zatím nepřeloží, ani nezruší. Stále tedy pro ni platí letošní termín - poslední neděle v květnu.

„Pokud to podmínky umožní, bude jízda králů bez jakéhokoliv doprovodného programu, kdy se legrúti sejdou u krále, projedou dědinou a to je všechno. Jet by ji měli kluci ročníku 2002, doplněni o některé z ročníku 2003,“ řekla Deníku místostarostka Vlčnova Marta Moštková.

Králem by měl být loňský nominant Josef Pavelčík. Doprovodné programy jsou jsou podle ředitelky Klubu sportu a kultury ve Vlčnově Petry Kučerové Brandysové zrušené proto, že odhadovaná situace nebude taková, aby se mohly konat veřejně s diváky.

„Nicméně připravujeme nějaké on-line pořady, a streamy – něco z historie i současnosti a podobně. Chystáme také výstavu v Galerii Na Měšťance k výročí sochaře Josefa Kadlčíka, jenž letos oslavuje osmdesátiny. Uvidíme, zda bude možné k ní uspořádat vernisáž,“ upřesnila Petra Kučerová Brandysová.

Jízda králů se podle dochovaných záznamů jezdí už od roku 1885 ve Vlčnově. O deset let později předvedli jízdu chlapci z Vlčnova v Praze na Národopisné výstavě československé. Zvyk má podle jedněch kořeny ještě v pohanské době, kdy mezi sebou chlapci soutěžili při vyhánění dobytka. Nejlepší byl králem. Jiní vidí kořeny v útěku uherského krále Matyáše Korvína před Jiřím z Poděbrad. Aby se neprozradil svým vzhledem a mluvou, oblékl se do ženského kroje a do úst si vložil růži. Slavnost byla pro svou jedinečnost 27. listopadu 2011 zapsána do reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Kromě Vlčnova se jízda králů jezdívá také v Hluku, Kunovicích a ve Skoronicích.