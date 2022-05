Po dvou letech bez omezení, ale přeci jen za účasti menšího počtu návštěvníků vyvrcholila v neděli 29. května ve Vlčnově na Uherskobrodsku tradiční jízda králů. Letos si družina poskládaná z legrútú ročníků 2003 a 2004 za svého krále zvolila žáka 4. třídy Zdeňka Janču. Ten jízdu králů absolvoval na hřbetu koně, s růží v ústech a oblečený do místního ženského kroje.

Jízda králů 2022 ve Vlčnově | Foto: Deník/Pavel Bohun

Vládu ve Vlčnově převzal nový král, maminka jej převlékla do ženského kroje

Tradice z 19. století

Jízda králů se podle dochovaných záznamů jezdí už od roku 1885 ve Vlčnově. O deset let později předvedli jízdu chlapci z Vlčnova v Praze na Národopisné výstavě československé. Zvyk má podle jedněch kořeny ještě v pohanské době, kdy mezi sebou chlapci soutěžili při vyhánění dobytka. Nejlepší byl králem. Jiní vidí kořeny v útěku uherského krále Matyáše Korvína před Jiřím z Poděbrad. Aby se neprozradil svým vzhledem a mluvou, oblékl se do ženského kroje a do úst si vložil růži. Slavnost byla pro svou jedinečnost 27. listopadu 2011 zapsána do reprezentativního seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO. Kromě Vlčnova se jízda králů jezdívá také v Hluku, Kunovicích a ve Skoronicích.