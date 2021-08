V roce 2015 založil s kolegy Potravinovou banku ve Zlínském kraji. Starostou Vsetína se stal v dubnu 2017, když v průběhu volebního období vystřídal svého stranického kolegu Jiřího Čunka. Mandát Jiří Růžička následně obhájil i ve volbách v roce 2018.

K řízení města patří mimo jiné starost o řadu investičních akcí. Ve městě velikosti Vsetína je jich určitě nemálo. Které v poslední době dokončené řadíte ke stěžejním, a kterou teprve chystanou považujete za zásadní?

Z dokončených investic považuji za nejdůležitější podzemní garáže u nádraží, rekonstrukci Lidového domu, rekonstrukci městských lázní a také například postupnou opravu zimního stadionu Na Lapači. Nejdůležitější připravovanou akcí je samozřejmě rekonstrukce vlakového nádraží, na které se město podílí finančně na vzniku nového veřejného prostoru před a za nově vzniklým nádražím.

Pokud byste měl někoho pozvat k návštěvě Vsetína – na co byste dotyčného lákal? Co považujete za hlavní atraktivity města?

Návštěvníky bych určitě pozval na vsetínský zámek, na jeho vyhlídkovou věž, a také do expozice templářského sklípku a na hvězdárnu. Zajímavý je také městský okruh památkami Vsetína, který zahrnuje kulturně, historicky a architektonicky nejzajímavější stavby na území města. Za návštěvu stojí Semetín, cyklisté jistě ocení zdejší bike arénu, opomíjeným skvostem je místní arboretum, které opravdu stojí za to vidět. Na Vsetíně je krásná také okolní příroda – z centra jste v přírodě pěšky prakticky za několik minut. Kopce nad městem nabízejí značené cyklotrasy, naučné stezky a hlavně nádherné výhledy.

Poslední rok a půl do životů všech lidí výrazně zasahuje koronavirus. Jak vnímáte jeho dopady na chod města z pohledu starosty? S čím bylo třeba se vypořádat?

Poslední rok a půl byl opravdu krušný v tom smyslu, že se měnila pravidla našich životů takřka z hodiny na hodinu a město muselo co nejrychleji reagovat. Nebylo to jednoduché, řešili jsme operativně spoustu věcí, třeba pomoc potřebným, dezinfekci veřejných prostranství, úpravu jízdních řádů a podobně. Kvůli výpadkům v rozpočtu nás postihly odsuny některých investičních akcí, výpadky v příjmech hlásí také městské organizace, například Dům kultury, či městská sportoviště, s čímž se také musíme vypořádat.

Co vám v poslední době udělalo či dělá největší radost ať už z pohledu fungování města, života v něm či osobně?

V poslední době mi dělá radost pozvolný návrat k „předkovidovému“ životu. Třeba to, že se do centra Vsetína vrátil každodenní ruch, město zase ožilo. Probíhají kulturní akce, na kterých se můžeme setkat a pobavit, což mně osobně velmi chybělo. Těší mě taky to, že se nám daří postupně připravovat a naplňovat klíčové investiční akce města, v poslední době třeba zmiňované nádraží, nebo příprava regenerace sídliště Rybníky. Letos mi udělaly taky velkou radost nové, ekologické, autobusy s originálními valašskými polepy, které sklidily pozitivní ohlasy.