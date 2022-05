„Přivezla jsem čistě vyprané dámské oblečení a kozačky. Cukrovka mě přinutila zhubnout, věci mi začaly být velké, tak proč bych je držela doma, když mohou posloužit jiným,“ usmívá se Věra Novotná.

Výzvu pořadatelů sbírky vyslyšel i Tomáš Ondrůšek z Prlova. Společně s manželkou věnovali pytel naplněný přebytečnými halenkami, svetry, košilemi a kalhotami.

„Byla by škoda vyhodit takové věci do kontejneru. Třeba se někomu budou hodit,“ doufá pětasedmdesátiletý dárce.

Tomáš Ondrůšek a Věra Novotná jsou jedni z mnoha, kteří se rozhodli věnovat věc, jež už nevyužijí, do dobročinné sbírky.

„Bylo dojemné vidět, jak někteří senioři tlačí před sebou vozík, aby mohli přispět,“ neskrývá vděk Marta Vodáková ze vsetínské Diakonie právě s ohledem na okolnosti, jaké provázely příchod devětaosmdesátileté paní Věry.

Lidé nashromáždili šest tun pomoci

Diakonie Vsetína pořádala dobročinnou sbírku ve dnech 19. až 21. května poblíž zimního stadionu Na Lapači. Za tři dny tady lidé z Valašska nanosili úctyhodných zhruba šest tun šatstva a jiných nevyužitých věcí.

„Převažovalo letní i zimní oblečení. Lidé přinášeli také peřiny, povlečení, obuv, dámské kabelky a hračky,“ informuje Marta Vodáková, koordinátorka sbírky.

Darované věci nyní poputují do Textilní banky v Radiměři na Svitavsku, kde je dobrovolnice roztřídí a připraví k odběru partnerským neziskovým organizacím pomáhajícím lidem v nouzi.

V poslední době tato humanitární pomoc zamířila například k obyvatelům válkou trpící Ukrajiny a lidem v jihomoravské obci Hrušky, zasažené tornádem.

Zapojili se hasiči i skauti

Vsetínská Diakonie nezůstala ve snaze pomoci potřebným lidem sama. Při nakládání darovaných věcí do kamionu se střídali skauti ze Vsetína, Kateřinic a Hošťálkové, dobrovolníci z Nadačního fondu Svět oken a členové Sboru dobrovolných hasičů Rokytnice.

„Každá pomoc je důležitá, a proto by každý, kdo může, měl přiložit ruku k dílu,“ je přesvědčená starostka rokytnického hasičského sboru Hana Václavíková.

S jejími slovy by jistě souhlasil Josef Bahr, skaut ze 6. oddílu Kateřinice, který přišel k zimnímu stadionu Na Lapači pomáhat dva dny po sobě.

„Před pár týdny jsem se zapojil do sbírky pro Ukrajinu. Líbilo se mi to, a tak jsem se přihlásil i jako dobrovolník do sbírky Diakonie Vsetín. Dnes jsem se dost spálil od slunce, ale baví mě to tady. Za rok přijdu zase,“ ujišťuje.

Partnerem sbírky byla také radnice ve Vsetíně. Podle jejího vedení má sbírka vedle dobročinného také další důležitý význam.

„Kromě sociálního má i rozměr ekologický. Je to způsob, jak předejít černým skládkám,“ tvrdí místostarostka Vsetína Simona Hlaváčová.