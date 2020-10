Skokan letošních voleb – Piráti mají za sebou úvodní kolečko jednání, kdy se sešli s hnutím ANO, KDU-ČSL a STAN. V úterý je čeká debata s ČSSD a ODS.

„Zatím nic upečené není. S ANO jsme si jen řekli, jak to vidí oni a jak to vidíme my. Nabídli nám místo v koalici, ale my se chceme potkat se všemi subjekty. Chceme vědět jejich názory a zjistit programový soulad,“ sdělila lídryně Pirátů Hana Ančincová.

V zastupitelském klubu řešili Piráti své pozice v radě.

„Záleží, co vyjednáme, pro nás by byly ideální tři místa radních. Myslím, že je to reálné, vzhledem k našemu výsledku ve volbách,“ prozradila redakci Deníku.

Piráti už dopředu předeslali, že nemají názorovou shodu s SPD. Podle Ančincové to skřípe i s Trikolórou.

„Máme to určené v povolební strategii a vidíme tam problematického pana Valentu a jeho trestní stíhání z minulosti. S Trikolórou by byl ve spolupráci problém, tam bych byla velice zdrženlivá,“ dodala jednatřicetiletá začínající politička.

Občanští demokraté mají podle slov jejich lídra Lubomíra Trauba k pondělnímu odpoledni téměř za sebou první kolo vyjednávání.

„Představujeme si, jaké má kdo vize. Doufám, že se k výsledné podobě koalice dobereme do konce týdne. Na druhou stranu bych byl nerad, abychom něco ušili horkou jehlou,“ řekl.

Konkrétnější informaci, zda se ODS spojí s ANO, nebo s KDU-ČSL, jež mají obě shodně po devíti mandátech, nesdělil. „Od ANO jsme získali jakýsi obrázek, jak by mohla vypadat spolupráce. Od KDU zatím ne,“ nastínil Traub.

Podle slov lídra vítěze voleb Radima Holiše z hnutí ANO jeví nejpravděpodobnější varianta koalice ANO, Piráti, ODS a ČSSD. Při vyjednávání hraje důležitou roli postoj stran ke stavbě nové nemocnice. Vítěz voleb si prioritně k jednání vybíral strany, které byly proti její stavbě.

Piráti i ČSSD byly od počátku pro zastavení projektu nové nemocnice. ODS chce vrátit otázku nemocnice zpátky na stůl a najít nejlepší řešení. Spojením těchto tří stran s ANO by vznikla užší koalice, která by měla dohromady 24 mandátů. Což je v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu jenom těsná většina.