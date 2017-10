Prezident Miloš Zeman vyznamenal in memoriam Jarmilu Šulákovou

Prezident Miloš Zeman v sobotu 28. října večer při příležitosti oslav 99. výročí založení Československa udělil státní vyznamenání in memoriam valašské zpěvačce lidových písní Jarmile Šulákové ze Vsetína.

Jarmila ŠulákováFoto: DENÍK/Karel Rozehnal

Medaili I. stupně za zásluhy o stát v oblasti umění převzala na Pražském hradě z rukou prezidenta za Jarmilu Šulákovou její dcera Zuzana Pavlůsková.

Miloš Zeman udělil při ceremoniálu ve Vladislavském sále celkem 39 státních vyznamenání osobnostem z České republiky i zahraničí.



Čestnou občanku města Vsetín Jarmilu Šulákovou navrhlo na státní vyznamenání vedení vsetínské radnice.

Žádost zaslalo Kanceláři prezidenta. Jarmila Šuláková figurovala také na seznamu osobností navržených na vyznamenání Senátem ČR.

Jarmila Šuláková je po roce druhou významnou osobností z Valašska, která dostala posmrtně státní vyznamenání.

Vloni je prezident Zeman udělil také odbojáři, vlastenci a vynálezci Josefu Sousedíkovi.

Státní vynamenání není jedinou poctou, které se v těchto dnech Jarmile Šulákové dostalo.

V pátek 27. října se slavnostně odhalili památník královny lidové písničky na Valašském Slavíně ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.



V neděli 29. října odpoledne zavzpomínají na slavnou rodačku také lidé ve Vsetíně.

Od 17 hodin se v Domě kultury uskuteční Vzpomínkový koncertní pořad u příležitosti udělení Zvláštní ceny Města Vsetína za mimořádný přínos v oblasti interpretace valašské lidové písně, její popularizaci a zachování kulturního dědictví.

Jarmila Šuláková, provdaná Schmidtová, se narodila ve Vsetíně 27. června 1929. Vsetínu a Valašsku zůstala celý život věrná. Hudební nadání zdědila po rodičích, kteří ji přivedli ke zpěvu. Maminka Blažena byla herečkou, tanečnicí i zpěvačkou a otec muzikantem.



Jarmila od mládí ráda zpívala, nejprve v dívčím sboru na měšťanské škole v letech 1935 až 1945, později ve folkové skupině Bobřík. Chtěl hrát na klavír – chodila cvičit nejprve do evangelického kostela a pak k učiteli Pokornému – její snaha ale ztroskotala, protože doma klavír neměli a neměla možnost intenzivně cvičit. Získala ale základní znalosti not, což se jí později hodilo.



Ačkoli nerada šila, vyučila se švadlenou a do roku 1950 pracovala v kožešnictví u Táborských. V roce 1950 nastoupila do prodejny Supraphon ve Vsetíně. Zde byla denně v kontaktu s hudbou a setrvala zde až do roku 1985, kdy odešla jako vedoucí prodejny do důchodu.



Jejím manželem se stal houslista Ludvík Schmidt a i její dcera Zuzana Pavlůsková je hudebnicí a také její pěveckou nástupkyní ve vizovické kapele Fleret. Jarmila Šuláková se jako zpěvačka dostala do Michálkovy vsetínské cimbálové muziky a zpívala také se skupinou Veselí hoši Rudolfa Dudy. V padesátých letech jezdila s budoucím manželem po okolních dědinách, kde sbírali písničky.



Stála u zrodu Brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů a v roce 1958 s ním absolvovala své první velké zahraniční turné po Anglii. Jeho kmenovou sólistkou byla více než 20 let a během čtyř desítek let procestovala s rozhlasem doslova celý svět.



Koncem padesátých let začala spolupracovat také s Janem Rokytou a cimbálovou muzikou Technik.



Šuláková se svým naprosto nezaměnitelným hlasem i projevem zpívala s řadou muzik ze Slovácka i Slovenska a její jméno je nerozlučně spjato také s domácími vsetínskými muzikami Vsacan a Jasénka. Natáčela v rozhlasových i televizních studiích, písně v jejím podání nalezneme na řadě gramofonových desek i na CD.



K padesátým narozeninám jí byl udělen titul zasloužilá umělkyně a v roce 1989 získala titul národní umělkyně. Roku 2005 se stala čestnou občankou města Vsetína. Vyzkoušela si i filmové umění – například hlavní roli ve filmu O okradené šenkýřce. V polovině devadesátých let se pustila i do spolupráce s rockovou skupinou Fleret, a přestože se jednalo o trochu jiný druh hudby, diváci a posluchači toto spojení nadšeně přijali. Výsledkem bylo nejen společné koncertování, ale také několik hudebních nosičů kapely, na které Jarmila Šuláková nazpívala řadu písní.



Jarmila Šuláková je označována za první dámu českého folkloru, písničky v jejím podání se staly součástí trvalého odkazu valašské lidové kultury. Ve svém pěveckém repertoáru měla na tisíce písní od klasických lidových po ty uměle vytvořené, což ji ve spojení s neutuchající energií činí na světovém kulturním poli zcela jedinečnou. Ve Valašském království má titul Královna matka.



V anketě Osobnost roku Zlínského kraje se v roce 2006 umístila na 5. a v roce 2008 na 1. místě. Jarmilu Šulákovou v posledních letech velmi trápilo zdraví, nikdy ale neztrácela dobrou náladu. Zemřela 11. února 2017 ve svých 87 letech.