Poněkud krkolomný název je založený na původem latinském slově ‚participare‘, jež však lze snadno nahradit českými výrazy podílet se, účastnit se či sdílet. V tomto případě sdílet nápady a následně se hlasováním podílet na výběru těch nejlepších.

Zlíňané dostávají letos tuto možnost již potřetí. Spolurozhodovat budou o rozdělení pěti milionů korun z rozpočtu nazvaného Tvoříme Zlín.

„Ve druhém ročníku se nám sešlo bezmála třicet podnětných nápadů. Řadu se podaří brzy uskutečnit,“ ujistila Kamila Gamalová, koordinátora projektu Tvoříme Zlín.

Své návrhy mohou lidé podávat ještě do konce května. Mohou to být tzv. malé projekty do půl milionu korun nebo velké do 1,5 milionu. Přes léto úředníci prověří, zda je lze uskutečnit.

Mezi těmi, které se letos už objevily, je například zbudování meteorologického sloupu, zřízení sousedských laviček nebo zrušení tlačítek pro chodce na semaforech. Hlasovat se o nich bude v listopadu.

VSETÍŇANÉ MOHOU „UTRATIT“ MILION

Participativní rozpočty získávají na popularitě. Nově se touto cestou vydávají ve Vsetíně, kde budou místní lidé rozhodovat o využití milionu korun z městského rozpočtu.

„Projekty by měly být zaměřené na zvelebení veřejného prostranství. Mohou se týkat i budov pro veřejnost v majetku města či organizací zřízených městem. Návrhy veřejně představíme a o vítězném rozhodnou občané v hlasování v anketě na Mobilním Rozhlasu,“ vysvětlil vsetínské pojetí participativního rozpočtu starosta města Jiří Růžička.

Místní tak mohou už nyní přemýšlet, jak městský milion smysluplně utratit. Zároveň také mohou rozhodnout, jaké jméno historicky první participativní rozpočet Vsetína ponese.

V prvním kole se sešlo 43 návrhů názvů, z nichž vedení města vybralo osm nejosobitějších. O vítězném mohou lidé hlasovat ještě do 24. května prostřednictvím platformy Mobilní Rozhlas. Průběžné vedení zatím drží pojmenování Vsetín podle nás.

A co se bude dít dál?

„Název rozpočtu budeme znát do konce května, v průběhu června a července plánujeme příjem návrhů, následovat bude kontrola uskutečnitelnosti, veřejné představení projektů a hlasování o vítězném projektu,“ přiblížil vsetínský místostarosta Pavel Bartoň. K uskutečnění jednoho či více vítězných projektů – záležet bude na jejich finanční náročnosti – chce radnice přistoupit v příštím roce.

TÁHNOU PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

Ještě letos chce stejnou formou zapojit místní obyvatele do rozhodování i vedení radnice ve Valašském Meziříčí. Netají, že inspiraci čerpali mimo jiné v jihomoravském Znojmě u tamního místostarosty Jakuba Malačky.

„Znojemská radnice už třetím rokem úspěšně připravuje participativní rozpočet s využitím Mobilního rozhlasu. Pravidelně se jim scházejí desítky podnětných návrhů.

Velkou část z nich se pak daří uskutečnit a postupně tak zkrášlují veřejný prostor,“ líbí se starostovi Valašského Meziříčí Robertu Stržínkovi.

Podobný model proto chtějí Meziříčští zavést i doma. Radnice letos na jaře oznámila, že chce pro příští rok vyčlenit část rozpočtu právě na projekty navržené místními obyvateli.

Zastupitelé ještě musí rozhodnout o sumě, kterou pro participativní rozpočet vyčlení. Hlasovat měli původně už na konci března, plány jim ale zkřížil nástup koronavirové krize.

Participativní rozpočty však nejsou doménou pouze větších měst. Nezaostávají ani ta menší. Se záměrem nechat o části městských peněz rozhodnout místní obyvatele se letos pochlubili také v zhruba třítisícových Koryčanech na Kroměřížsku.

K dispozici chtějí dát až 300 tisíc korun. Místní obratem reagovali návrhy na opravu některých parkovišť či chodníků a cest.