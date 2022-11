„Z důvodu úspor nákladů přistoupíme k redukci rozsahu vánoční výzdoby zhruba o dvacet procent ve srovnání s loňskem,“ konstatoval ředitel Technických služeb města Vsetína Josef Stejskal.

Město letos upustilo od pronájmu některých světelných prvků, jako jsou ovečky a jeleni, které stály na náměstích.

„Instalovat nebudeme ani světelné řetězy na mosty přes Vsetínskou Bečvu, jež v minulém roce vandalové opakovaně poničili,“ doplnil ředitel Stejskal.

V Rožnově chystají originální experiment

V Rožnově pod Radhoštěm pojmou letošní adventní atmosféru v ulicích netradičně. Právě s odkazem na to, že je třeba šetřit elektrickou energii. Radnice vychází z jasné rovnice: hodina provozu vánočního osvětlení stojí přibližně 33 korun, zatímco veřejného osvětlení zhruba 70 korun.

„Proto budeme letos opět instalovat vánoční osvětlení na Masarykově náměstí a v ulicích Nádražní a Lázeňská. Svítit zde budeme pouze vánočním osvětlením, veřejné v těchto lokalitách vypneme,“ informoval úřad na webových stránkách.

Uvedený „experiment“ se uskuteční od pátku pátku 25. do pondělí 28. listopadu. Poté město vyhodnotí, zda to stačí. A pokud ano, zůstane tento režim zachován až do 6. ledna.

Finanční úspora by v takovém případě činila více než 42 tisíc korun.

Slavnostní rozsvícení vánoční výzdoby a spolu s ní také vánočního stromu na Masarykově náměstí se v Rožnově uskuteční právě v pátek 25. listopadu.

Na Lešenském zámku ladí na advent, památku ozdobí tisíce skleněných baněk

Program s tím spojený začíná v 16 hodin a nabídne například vystoupení dětí z kynologického kroužku či mažoretek z místního střediska volného času. Nebudou chybět ani vánoční tvořivé dílny.

Třináctimetrový smrk pichlavý zdobí rožnovské náměstí od pondělí 21. listopadu. Už léta je tradicí, že vánoční strom věnuje městu někdo z místních obyvatel. Letos to byla rodina Lapčíkova z Bučisek.

Při rozsvícení stromu se rozzáří 24 světelných girland s celkem 4 800 LED diodami. Kromě vánočního stromu je součástí výzdoby Masarykova náměstí také 107 prvků převěsů a girland rozmístěných po obvodu náměstí. Vánoční osvětlení ozdobí také ulici Lázeňskou a lávku pro pěší u Společenského domu.

Ve Valašském Meziříčí zachovávají loňský model

Městem, kde rozsah vánoční výzdoby zůstává oproti minulému roku prakticky totožný, je Valašské Meziříčí. Totéž konstatování platí i pro jeho místní části. Slavnostně se spolu s vánočním stromem na náměstí rozsvítí v pátek 2. prosince.

Z Vranče na Kohútku jezdí motoristé po novém mostě. Stál přes 20 milionů

„Atmosféru blížících se Vánoc bude mimo jiné dokreslovat přes sto svítících ozdob na sloupech veřejného osvětlení, ale například také na mostě v ulici Mostní či na radnici a před zámkem Žerotínů. Rozsvítí se i vánoční stromy v místních částech Bynina, Hrachovec, Juřinka, Lhota a Podlesí,“ popsal pro Deník mluvčí meziříčské radnice Jakub Mikuš.