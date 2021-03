Zděchov

Rok založení: 1623

Počet obyvatel: 576

Zděchov býval zemědělskou vsí. Chovalo se zde hojně skotu a bravu. V 18. a 19. století se obyvatelé živili také domácími pracemi a výrobami. Známá byla výroba čepců. Tradiční krosienkové čepce, které byly součástí valašského kroje, se vyráběly ve Zděchově a říká se jim proto zděcháky. (Zdroj: www.zdechov.cz)

Sportovní areál a náves propojí lesopark, přibude vodní plocha i malá scéna

Viditelnými změnami projde v příštích letech střed obce i část sportovního areálu ve Zděchově. Vedení obce má záměr vybudovat lesopark, novou vodní plochu a také zrenovovat farní stodolu, která má do budoucna sloužit i menším kulturním akcím.

TIP NA VÝLET:

Naučná stezka Zděchova

začátek stezky v centru obce Zděchov

Máte rádi pěší turistiku a nordic walking? Pak vyrazte na okružní naučnou stezku Zděchova. Trasa začíná v centru obce a pokračuje přes usedlost Hajdovy paseky, Senické lúky až po vrchol Matúšky. Poslední zastavení je u kříže „U Molků“ a poté se schází zpět do vesnice. Celková délka trasy je 9,5 kilometru. Na místním Obecním úřadě si navíc můžete zapůjčit také Nordic walking hole.

Hřbitov ve Zděchově je třeba rozšířit, obnova čeká i márnici

Další úpravy hřbitova a také jeho rozšíření z důvodu malé kapacity plánují ve Zděchově. První etapa stavebních prací, která mimo jiné zahrnovala rekonstrukci přístupového chodníku před kostelem Proměnění Páně, byla dokončená už dříve.

„Nyní máme připravenou projektovou dokumentaci na další část, kdy se bude opravovat dláždění, přibude také nové osvětlení,“ uvedl starosta Zděchova Tomáš Kocourek. Obnovy se dočká také původní márnice, která je ve špatném stavu.

Ceny dřeva sráží kůrovec, klesly zhruba o polovinu

Obec Zděchov se stará o 430 hektarů lesů a výnosy z lesního hospodaření jsou tradičně vítaným zdrojem financování projektů a záměrů, jež mají zlepšovat a zpříjemňovat život místním lidem. Bohužel, stejně jako v jiných částech země, i zde se lesníci musí v posledních letech potýkat s kůrovcem.

„Primárně nyní těžíme jen kůrovcové dřevo. Jeho výkupní hodnota se však výrazně propadla. Za kubík získáme o polovinu méně, než před třemi lety,“ přibližuje aktuální situaci starosta Zděchova Tomáš Kocourek.

Situace by se podle jeho slov mohla zlepšit díky uplynulému roku, který byl vydatnější na srážky a také zimě, během níž nebyla nouze o sníh. Dostatek vláhy by mohl stromy posílit.

S těžbou dřeva souvisí také nutnost udržovat v dobrém stavu lesní cesty, po nichž se vytěžené dřevo přibližuje. Opravu jedné takové připravuje místní úřad v údolí Mísné.

„Přípravu jsme zahájili už v roce 2017, nyní jsme požádali o dotaci na druhou etapu opravy,“ potvrdil starosta.

VÝZNAMNÝ RODÁK:

Ludvík Klímek (1907 – 1959), umělec, malíř a hoteliér ve Zděchově

Hasiči převzali nový vůz, uveze až osm pasažérů

Zhruba na jeden a půl milionu korun přišel nový automobil Volkswagen Crafter, který v polovině letošního února převzali do užívání dobrovolní hasiči ve Zděchově. Polovinu pořizovacích nákladů pokryjí dotace získané od Zlínského kraje a také z ministerstva vnitra. Druhá půlka připadne k úhradě obecní pokladně.

Cyklostezky propojí nové značení, v plánu je mezinárodní závod

Pomyslné propojení cyklostezek Bečva a Bevlava přinese milovníkům jízdy na kole nové cykloznačení, jež připravují ve Zděchově. Na území obce jej cykloturisté začnou vídat ještě v letošním roce. Značení je součástí přeshraničního projektu Zděchova a partnerské obce Dohňany v Púchovskej dolině, respektive tamního cykloklubu CK Epic.

Pro Zděchov nejbližší úsek cyklostezky Bečva vede Horním Vsackem ze Vsetína do Velkých Karlovic. Mezinárodní Cyklostezka Bevlava (Bečva-Vlára-Váh) se od něj odpojuje na novém mostě v Ústí u Vsetína a vede Hornolidečskem. Aktuálně je dostavěná po Lužnou.

„Úkolem nového značení bude upozornit turisty, že například při jízdě z Karlovic lze využít průjezd naším údolím Luženky a dostat se do Lužné na cyklostezku,“ přiblížil starosta Zděchova Tomáš Kocourek.

Společně s umístěním cykloznačení se bude letos ve Zděchově opravovat také zhruba půlkilometrový úsek silnice v sedle Pod Filkou. Se Slovenským partnerem se připravuje také společný cyklozávod. (mib)

OTÁZKA PRO STAROSTU

Jakým způsobem jste se ve Zděchově vypořádali s uplynulým rokem poznamenaným pandemií koronaviru?

Starosta Zděchova Tomáš Kocourek.Zdroj: Deník / Michal BurdaKošt slivovice, setkání seniorů nebo třeba vítání občánků, to jsou všechno akce, které jsme kvůli epidemiologické situaci nemohli pořádat. Nekonala se ani akce, na kterou jsme se velice těšili, a to plánovaný první ročník festivalu Zděchovské ozvěny. To je škoda. Ale chápu, že doba je jaká je. Doufejme, že letos už bude možné hudební přehlídku uspořádat. Měla by se konat v srpnu a být dvoudenní.

Vlastně jedinou akcí, kterou jsem vloni v létě nakonec uskutečnili, byla pouť. U nás je v trochu jiném postavení, než například velké poutě na Hovězí či ve Velkých Karlovicích, které jsou už přece jenom ‚komerčnější‘ a uhlídat aktuálně platná pravidla je asi nemožné. U nás je to převážně o místních lidech a o rodině. Proto jsme pouť uskutečnili, zvládli bez problémů a myslím, že lidé byli rádi.

Co se týká chodu úřadu, samozřejmě také máme omezené hodiny pro veřejnost. Ale jelikož jsme malá obec, stejně jsme tady pro lidi pořád. Dokážeme se na úřadě vystřídat a lidé se tak mají stále kam obrátit. Koronavirus měl samozřejmě dopad i do obecního rozpočtu, projevil se propad příjmů. Některé investice jsme přesunuli, ale řadu projektů, které jsou například pod dotací, nelze rušit či posunovat.

Zděchovská sušírna ovoce má za sebou úspěšnou první sezonu, přitápět chodívá starosta

„Je to nejstarší způsob uchovávání ovoce. I když vám navlhne, pořád se dá zpracovat. Vydrží klidně

i dva roky,“ říká Oldřich Knebl z Huslenek-Uherské. Se sušením ovoce má patnáctiletou zkušenost. A byl také u toho, když se v sousedním Zděchově zhruba před rokem otevírala nová sušírna.

PŘÍBĚH ÚSPĚCHU

Manželé Spitzerovi zachraňují staré valašské sušírny

Sušení je tradiční cesta, jak na dlouhé měsíce uchovat poživatelné a chutné rozmanité druhy na podzim sklízeného ovoce. V dnešní době k tomu lze samozřejmě vyžít široké nabídky elektrických přístrojů. Zejména v případech, kdy jde o menší objemy.

