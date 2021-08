VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

První písemná zmínka: 1297

Počet obyvatel: 22149

Sportovci v Hrachovci mají nové šatny

Chátrající a hygienicky nevyhovující zázemí fotbalového klubu ve valašskomeziříčské místní části Hrachovec dělalo jeho činovníkům dlouho vrásky na čele. Spolu s městem proto nechali zpracovat projekt nových šaten, technického zázemí i hygienických prostor.

Novostavba za 13,6 milionu korun byla slavnostně otevřena v druhé polovině letošního května. Více než polovinu nákladů (7,8 milionu korun) pokryla dotace z ministerstva školství, klub samotný přispěl 150 tisíci. Zbytek uhradilo město Valašské Meziříčí.

„Původní šatny z roku 1956 byly i přes naši opakovanou snahu o údržbu v nevyhovujícím stavu. Také kvůli tomu jsme nemohli postoupit do Krajského přeboru, i když jsme dvakrát vyhráli I. A třídu. Teď máme konečně moderní zázemí a rodiče už k nám hlásí nové hráče,“ těší Dušana Janoška, předsedu SK Hrachovec.

Starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek připomněl, že zázemí klubu pravidelně využívá bezmála 200 dětí a zhruba stejně tolik dospělých nejen z fotbalového klubu.

„Je tedy dobře, že se Hrachovec dočkal moderních šaten pro sportovce všech věkových kategorií,“ řekl starosta Robert Stržínek.

Dokončením nových šaten však fotbalový klub v práci nekončí.

„Teď nás čeká odstranění starých šaten, na jejichž místě chceme vybudovat posilovnu s tréninkovým zázemím,“ představil další plány předseda SK Dušan Janošek.

TURECKÝ VELVYSLANEC

Do Meziříčí zavítal turecký velvyslanec. Navštívil hřbitov a ochutnal i frgál

Tureckou delegaci, v jejímž čele stanul velvyslanec Turecké republiky v ČR Egemen Bağiş, přivítali počátkem srpna představitelé valašskomeziříčské radnice. Valašské Meziříčí je totiž jedním ze tří měst v naší zemi, kam byli v průběhu 1. světové války sváženi turečtí vojáci ranění během rakousko-ruských bojů na haličské frontě.

„Umístěni byli do vojenských lazaretů zřízených na zámcích Žerotínů a Kinských, ve škole pro sluchově postižené, na gymnáziu a v sokolovně. Celkem 205 z nich ale v našem městě svým zraněním podlehlo a je pochováno na městském hřbitově,“ připomněl starosta města Robert Stržínek.

Na radnici zavítal turecký velvyslanec spolu se zástupci podnikatelského sektoru, médií, schůzky se účastnil také Honorární konzul Turecké republiky v Brně Martin Černoušek.

„Mluvili jsme o společné historii i možnosti spolupráce. Právě kvůli osudu svých krajanů k nám má turecká strana velmi blízko. Pan velvyslanec se živě zajímal také o probíhající revitalizaci našeho náměstí a neodmítl ani ochutnávku valašských frgálů,“ usmál se starosta.

Delegace poté zamířila na Gymnázium Františka Palackého, kde byla v jedné z dnešních tříd během 1. světové války zřízena modlitebna pro raněné turecké vojáky.

Následovala návštěva sousední Moravské gobelínové manufaktury a chybět nemohla ani společná návštěva městského hřbitova a mohyly s mramorovým obeliskem, který od roku 1998 připomíná památku padlých tureckých vojáků 20. pěší divize.

„Památník vznikl z popudu turecké strany ve spolupráci s městem. Jeho excelence (velvyslanec Egemen Bağiş) a ostatní hosté ocenili péči, kterou věnujeme uchování památky na jejich předky,“ těší starostu Stržínka.

Připomněl, že Valašské Meziříčí loni obdrželo také plaketu Ministerstva obrany ČR za Péči o válečné hroby a pietní místa. Ve městě jich je 439 a připomínají památku 6 367 obětí válek od napoleonských až po 2. světovou válku.



KLIMATIZACE SMUTEČNÍ SÍNĚ

Větší komfort během smutečních obřadů

Nové chlazení vzduchu za 712 tisíc korun nechala do smuteční síně na městském hřbitově doplnit radnice ve Valašském Meziříčí. Původní projekt stavby, kterou město otevřelo v roce 2019, s chlazením vnitřních prostor nepočítal.

„Až samotný provoz v letních měsících ukázal na potřebnost doplnit stávající vzduchotechniku o klimatizaci,“ vysvětlil starosta Robert Stržínek. Radnice reagovala zejména na podněty pozůstalých, kteří si stěžovali na vysoké teploty během smutečních obřadů. Nové chladicí jednotky jsou v provozu od poloviny června.

VYUŽITÍ STARÉ SMUTEČNÍ SÍNĚ

Nad možným využitím staré smuteční síně na městském hřbitově přemýšlejí představitelé valašskomeziříčské radnice. Vzhledem k otevření nové smuteční síně v roce 2019 zvažuje radnice, že by aktuálně nevyužívaný objekt přestavěla na kolumbárium.

ZÁPISY DO ŠKOL

Do základních škol se letos zapsalo 260 dětí

Znovu bez osobní přítomnosti dětí kvůli přetrvávajícím protiepidemickým opatřením se letos ve Valašském Meziříčí konaly zápisy do základních škol. Rodiče pro školní rok 2021/2022 přihlásili 260 budoucích prvňáčků.

Do lavic by v září mělo do lavic usednout 203 z nich. U zbývajících rodiče požádali o odklad. Zápisů se letos zúčastnilo o 52 dětí méně než v roce 2020.

„Přesné počty žáků, kteří nastoupí do prvních tříd, ale budeme znát až ve středu 1. září, a to vzhledem k možným dodatečným zápisům a odkladům,“ doplnila místostarostka Yvona Wojaczková.

Valašské Meziříčí zřizuje pět základních škol: Křižná, Masarykova, Šafaříkova, Vyhlídka a Žerotínova. Ve městě působí také církevní Základní škola Salvátor (zřizovatel Arcibiskupství olomoucké), Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené (zřizovatel Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) a speciální Základní škola a Mateřská škola Valašské Meziříčí (zřizovatel Zlínský kraj).

PUMPTRACKOVÁ DRÁHA

Pumptracková dráha je bezpečnější

Rozsáhlou opravu oblíbeného sportoviště ve Vrbenské ulici nechala v polovině července provést valašskomeziříčská radnice. Příznivci pumptracku tak mohou opět naplno řádit na bezpečnější dráze.

Město zmíněné sportoviště otevřelo na podzim 2018 a od té doby se těší velkému zájmu sportovců všech věkových kategorií.

„Každoroční intenzivní provoz od jara do podzimu se ale na pumptrackové dráze podepsal zejména v podobě poškození některých modulů,“ vysvětlil nutnost oprav starosta města Robert Stržínek.

Úpravy si vyžádaly cirka 26 tisíc korun. Některé díly musel dodavatel odvézt na dílnu, kde prošly renovací.

„Nyní už jsou znovu na svém místě a pětašedesát metrů dlouhá dráha je tak zase bezpečnější. Navíc jsme pro její uživatele připravili novinku v podobě drobné obměny trasy,“ shrnul starosta. Zájemci mohou uzavřený okruh s vlnami a klopenými zatáčkami opět zdolávat na kolech, koloběžkách, skateboardech nebo in-line bruslích.

Zajímavosti:

Město Valašské Meziříčí leží na soutoku řek Rožnovská a Vsetínská Bečva. Svou polohou představuje vstupní bránu do pohoří Moravskoslezské Beskydy. Město je složeno ze 6 místních částí. Ve svém znaku má vyobrazenu zlatou korunku se šesti bílými perlami, která je zasazena do červeného pole a odkazuje na Jindřicha z Bělé, držitele zdejšího panství v letech 1381 až 1392. Dominantou města je bezesporu zámek Žerotínů, který je také sídlem Kulturního zařízení, Muzejního a galerijního centra a oblíbeného hudebního M-klubu. Město nabízí turistům i obyvatelům plno historických památek, které stojí za to vidět či navštívit, ať už je to renesanční budova radnice, měšťanský dům U Apoštolů, zámek Kinských, v němž sídlí Muzeum regionu Valašsko či Moravská gobelínová manufaktura s živým muzeem gobelínů. Novinkou je Florální oáza s katedrálou stromů podle návrhu umělce Jiřího Černického na dohled od památníku obětí 2. světové války na vrchu Helštýn. Valašským Meziříčím, kterému se přezdívá Valašské Atény, prochází také Cyklostezka Bečva. (Zdroj: valasskemezirici.cz)

NOVÁ ZASTÁVKA

Na průtahu městem přibude zastávka MHD

Do výstavby nových autobusových zálivů po obou stranách Vsetínské ulice na hlavním tahu Valašským Meziříčím se koncem července pustili dělníci. Výrazně se tak usnadní přístup k MHD zejména pro seniory z nedalekého bytového domu.

Radnice vybrala pro umístění nových zastávek místo naproti služebně oddělení Police ČR.

„Chceme vyhovět četným žádostem obyvatel nedalekého městského bytového domu se zvláštním určením na ulici Tolstého. Zde máme k dispozici pětašedesát bytů a sídlí tady i místní klub seniorů,“ uvedl starosta Robert Stržínek.

Po obou stranách ulice vzniknou nové zálivy, nástupní plochy a přístřešky autobusových zastávek. S ohledem na rozsah prací a nezbytné úpravy na hlavním silničním tahu městem činí náklady bezmála dva miliony korun.

„Kvůli stavbě jsou zúžené jízdní pruhy. Žádáme proto řidiče, aby místem projížděli se zvýšenou opatrností. Termín pro dokončení stavebních prací je stanoven do konce srpna,“ doplnil Aleš Cáb z odboru komunálních služeb radnice. (mib)

STĚHOVÁNÍ ŠKOLY

Základní školu Salvátor čeká stěhování

Do budovy bývalého stavebního učiliště v Komenského ulici nedaleko meziříčského náměstí se má už v příštím roce přestěhovat soukromá církevní základní škola Salvátor. Škola zřizovaná Arcibiskupstvím olomouckým dosud sídlí ve střešní vestavbě v areálu městské ZŠ Vyhlídka.

„Dlouhodobě jsme však hledali prostory, které by kapacitně i prostorově více vyhovovaly potřebám naší školy,“ uvedl meziříčský zastupitel Ladislav Denk, který je zároveň místopředsedou školské rady ZŠ Salvátor.

Vloni podepsala Římskokatolická farnost Valašské Meziříčí kupní smlouvu, na základě které získala budovu bývalého stavebního učiliště v ulici Komenského. Nevyužívaný objekt v centru města koupila za 9 milionů korun. Dalších bezmála 39 milionů si ale vyžádá jeho rekonstrukce.

„Dokončujeme projektovou přípravu. Pokud půjde vše dle plánu, měly by se děti od 1. září 2022 učit v nových prostorách. Samotná rekonstrukce včetně odstranění nevzhledného boletického panelu, který obsahuje azbest, však bude velmi náročná a proto jsme o pomoc s financováním požádali také město,“ dodal Denk.

Zastupitelé na konci června schválili dvoumilionovou dotaci pro římskokatolickou farnost na opravu fasády spojenou s odstraněním boletického panelu. To přijde na řadu jako první.

„Bývalé učiliště se nachází v památkové zóně města a zaslouží si důstojný vzhled. Požadovanou dotaci shodně po milionu korun rozdělili do rozpočtů na roky 2021 a 2022,“ doplnil starosta Robert Stržínek.

ZŠ Salvátor vznikla v roce 1994. Jedná se o jedinou církevní základní školu nejen ve Valašském Meziříčí, ale celém okrese Vsetín. Jejím zřizovatelem je Arcibiskupství olomoucké. Naplněnost školy se pohybuje kolem 170 žáků.

ROZHOVOR SE STAROSTOU

Opravená sportoviště, sídliště, kino, knihovna či smuteční síň, zahájení rekonstrukce náměstí i znovuoživení kultury po složitých „covidových“ měsících. To vše jsou věci, které těší starostu Valašského Meziříčí Roberta Stržínka.

Významné osobnosti obce:

Josef Temnitschka (1815 – 1895), česko-rakouský právník a soudce, prezident vrchního zemského soudu v Čechách.

Ladislav Baletka (1944 – 2011), historik, archivář, zabýval se zejména regionálními dějinami Valašska, především okresu Vsetínska, Valašskomeziříčska a Rožnovska.

Rudolf Pernický (1915 – 2005), československý voják, velitel výsadku Tungsten, během 2 sv. války působil ve Velké Británii.

Markéta Irglová (*1988), skladatelka, zpěvačka, herečka, držitelka Oscara za originální píseň k filmu Once.

Tomáš Berdych (*1985), tenista.

ÚSPĚŠNÝ BYZNYS

Cenné zkušenosti čtyři roky sbíral v prestižním barber shopu Gentlemen Brothers v Brně. Tuto pobočku nějaký čas i vedl. Každoročně se jezdí zdokonalovat do srdce Londýna do vyhlášeného anglického holičství Truefitt & Hill – firmy založené v roce 1805, jež se pyšní titulem nejstarší pánské holičství na světě, což dokládá dokonce zápis v Guinnessově knize rekordů.

TIP NA VÝLET:

Naučnou stezkou Jana Karafiáta, začátek u vlakového nádraží

Pokud rádi výletujete a zároveň byste chtěli dostat malebné Valašské Meziříčí ještě více pod kůži, vydejte se čtrnáctikilometrovou Naučnou stezkou Jana Karafiáta.

Ta vás na celkem 16 zastaveních seznámí nejen s místní přírodou a zajímavými místy na trase, ale také s historií Valašského Meziříčí i se samotným Janem Karafiátem, autorem Broučků, který sloužil dvacet let v evangelickém kostele ve Velké Lhotě. Stezka začíná u vlakového nádraží, prochází centrem města, míjí Faunapark Ve Stráni a pokračuje dále přes Velkou Lhotu až k přehradě Bystřičce, jíž jsou věnována poslední dvě zastavení. Informace na tabulích jsou doplněny ilustracemi z knihy Broučků.

Podívejte se s námi také na další místa, která již Deník navštívil:

Zdroj: Deník