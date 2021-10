„Chtěli, aby město objekt zrekonstruovalo, ale my jsme nemohli investovat do cizího majetku. Po několika letech vyjednávání nám tento objekt nakonec převedli. Musím říct, že k mému milému překvapení je objekt velmi využívaný a stal se doslova centrem kulturního a společenského dění ve Slušovicích,“ uvedl starosta Hradecký.

„V této částce nejsou započítány peníze, které vynakládáme na dostihovou dráhu. Takže když bych to sečetl i s penězi do dostihové dráhy, tak budeme na dvou milionech korun za rok,“ vyčíslil starosta Slušovic Petr Hradecký.

Nyní jsme ve fázi, kdy jsme před podpisem smlouvy se zhotovitelem na rekonstrukci náměstí. Začali jsme už loni, kdy jsme tam museli kompletně vyměnit a doplnit vodovodní a kanalizační síť. V určitých částech kanalizace vůbec nebyla. Také když chceme zainvestovat do celé plochy náměstí, tak vyměňujeme i tohle, protože jde o zastaralý systém. Rekonstrukce náměstí vyjde na 32 milionů korun, kanalizace zde pak na dalších 9 milionů korun.

Obyvatelé Slušovic se mohou radovat z nového sportoviště. Jedna z největších investičních akcí uplynulých dvou let byla dokončena letos v únoru.

Čím žijí městečka či vesničky, které obvykle jen projíždíme? Co je tam k vidění? A jak se tam žije? Oblíbený seriál Deníku vás provádí obcemi na Zlínsku. Přiblížíme vám místní atrakce, nejžhavější témata i zajímavé osobnosti. Tentokrát se podíváme do Slušovic.

