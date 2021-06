FRANCOVA LHOTA

První písemná zmínka: 1500

Počet obyvatel: 1 516

Zajímavosti: Obec byla založena pravděpodobně v průběhu 13. století za vlády Přemysla Otakara II. Nese své jméno po Franci Tristamu z Háje, který obec koupil od předchozího majitele. Francova Lhota se skládá ze dvou částí Francovy Lhoty a čtyři kilometry vzdáleného Pulčína, který je mimo jiné nejvýše položenou osadou na Valašsku. Díky nedalekým Pulčínským skalám a Národní přírodní rezervaci Pulčín Hradisko je tato nevelká osada vyhledávaným místem pro aktivní dovolenou či výlety. V roce 2010 získala Francova Lhota Oranžovou stuhu v krajském i celostátním kole soutěže Vesnice roku. Dominantou obce je barokní kostel sv. Štěpána, krále Uherského. Kostel byl dostavěn a vysvěcen v roce 1787. Zdroj: francovalhota.cz

BYDLENÍ

Počet obyvatel ve Francově Lhotě za posledních deset let klesl přibližně o stovku. V poslední době se však zdá, že se blízká na lepší časy.

„Rodí se hodně dětí, školku i školu máme plnou. Už zásobujeme i sousední Valašskou Senici,“ usmívá se starosta Francovy Lhoty Miroslav Brlica.

ŠKOLA

Nové dílny a učebny stály šest a půl milionu

V nové moderní učebny a díly se proměnily sklepní prostory základní školy ve Francově Lhotě. Obec k jejich přestavbě využila období, kdy byla škola zavřená a děti doma na distanční výuce.

„Práce jsem alespoň nemuseli odkládat až na prázdniny. Za šest a půl milionu korun jsme udělali nové praktické dílny, keramickou dílnu, chemicko-fyzikální učebnu a také počítačovou učebnu,“ přiblížil starosta Francovy Lhoty Miroslav Brlica.

Připravuje se také budování dalších učeben a především rekonstrukce vytápění. Do projektu za 12 milionů korun se chtějí ve Francově Lhotě pustit přes zimu, případně o dalších prázdninách. Záležet bude ale na tom, zda obec uspěje s žádostí o dotaci.

KULTURNÍ DŮM

Do opravy kulturáku dali 25 milionů, přibyla krytá terasa i klubovna s barem

Pokud chtěli v kulturním domě ve Francově Lhotě v zimě uspořádat například svatbu či jinou akci, bylo nutné budovu týden dopředu vytápět, aby se v ní dalo být. Střechou zatékalo ani akustika sálu nebyla právě nejlepší. To vše už je ale minulost.

Po dvanáctiměsíční rekonstrukci má budova novou zateplenou fasádu, novou střechu i vytápění. Osvětlení je řešeno moderní LED technologií, která přinese úsporu nákladů ne energii. Přibyla také krytá venkovní terasa a workoutové hřiště.

„Využili jsme také původní rovné střechy a udělali nadstavbu, v níž vznikla klubovna s barem pro čtyřicet lidí. Dají se zde pořádat například kde menší oslavy a podobně. Dříve bylo nutné si pro tyto příležitosti pronajímat velký sál,“ připomíná starosta Francovy Lhoty Miroslav Brlica.

Vyřešit bylo třeba také akustiku sálu.

„Nikdo v něm nechtěl hrát. Říkali, že je to jako v sudu,“ usmívá se starosta s tím, že lepší zvukové parametry nyní zajišťují nainstalované akustické panely.

Rok trvající rekonstrukce kulturního domu ve Francově Lhotě přišla na 25 milionů korun. Její součástí byla také úprava prostor obecního úřadu, který v části budovy sídlí.

KNIHOVNA

Z bytu ředitele vznikla nová knihovna

Novou knihovnu slavnostně otevřou v pátek 18. června ve Francově Lhotě. Ta původní sídlila v patře kulturního domu, nově se přesunula do budovy místní základní školy místní do prostor uvolněného ředitelského bytu. Stavební úpravy si vyžádala zhruba půlmilionovou investici, část nákladů pokryla dotace ve výši 200 tisíc korun.

Podle vedení obce bude nová knihovna zároveň také jakýmsi komunitním centrem. Vedle regálů z knihami tady příchozí najdou také kuchyňku se zázemím či dětský koutek. Nechybí možnost posadit se s knihou do houpacího křesla. Do budoucna jsou v plánu také besedy a podobně.

ŽEHNÁNÍ KOL

Na kola vyrazili s kněžským požehnáním

Pětatřicet dětí a mladých lidí se sešlo třetí květnovou sobotu před Muzeem kardinála Štěpána Trochty ve Francově Lhotě. A nepřišli s prázdnou. Vzali s sebou jízdní kola a jiné dopravní prostředky, aby jim zde před začínající letní sezonou požehnali místní kněz Stanislav Zatloukal společně s farářem Janem Stonem z Luhačovic. Žehnání kol se letos ve francolhotské farnosti uskutečnilo vůbec poprvé.

Setkání bylo zároveň připomínkou významného rodáka z Francovy Lhoty kardinála Štěpána Trochty. A to nejen volbou místa setkání před muzeem nesoucím kardinálovo jméno. Právě luhačovický farář Jan Ston, který se prvního ročníku žehnání kol účastnil, totiž letos spolupořádá už 8. ročník čtyřdenní cyklopouti od rodného domu kardinála Trochty ve Francově Lhotě k jeho hrobu v Litoměřicích. Trasa je dlouhá 430 kilometrů.

„Pokaždé je volena jinak, aby účastníci poznali také krásy naší země. Přespává se na farách a předem domluvených místech. Sdružení výletníků na kolech spojuje heslo: Tento mučedník v naších srdcích stále žije,“ přiblížila za pořadatele setkání ve Francově Lhotě Jaroslava Schovajsová.

ZAJÍMAVÝ PROJEKT – OD ZRNÍČKA KE CHLEBÍČKU

Jak dlouhá je cesta od prvotního zasetí obilí k hotovému voňavému chlebu, učí každým rokem školáky ve Francově Lhotě.

HŘIŠTĚ S RAMPOU

Skejty a koloběžky brzy vyzkouší na nové rampě

Na opravené sportoviště se mohou těšit ve Francově Lhotě.

„V sousedství fotbalového hřiště je nyní menší betonové hřiště, kde se chystáme udělat nový umělý povrch a také nové mantinely,“ přiblížil starosta Francovy Lhoty Miroslav Brlica.

Zajímavou novinkou bude také rampa pro skateboardisty.

„Čím dál více nám tady děti a mladí jezdí na prknech a koloběžkách, skáčou po chodnících i schodech. Proto jsme se rozhodli, že jim vybudujeme vhodnější místo,“ vysvětlil Brlica.

Rekonstrukce hřiště přijde na dva miliony korun a má být hotová letos na podzim. Obec na úpravy získala dotaci, která pokryje osmdesát procent nákladů.

OSVĚTLENÍ

Výměna starých sodíkových lamp přinese statisícové úspory

Výraznou úsporu nákladů vynaložených na večerní a noční svícení si slibují ve Francově Lhotě od nového moderního veřejného osvětlení. Pracovníci odborné firmy začínají právě v těchto dnech demontovat staré původní sodíkové lampy a postupně je budou měnit za nová LED svítidla.

„Celkem se v celé Francově Lhotě a místní části Pulčín jedná asi o tři stovky lamp,“ přiblížil místostarosta obce Jan Trochta.

Výměna původního osvětlení za nové přijde na více než 2,6 milionu korun. Vesnice na jeho pořízení získala dotaci, která pokryje polovinu nákladů. Instalace nových svítidel by měla být dokončená do září letošního roku. Pro obec je nové osvětlení zajímavé především odhadovanou budoucí úsporou nákladů.

„V současné době platíme zhruba tři sta třicet tisíc korun ročně. Podle optimistického propočtu by tato částka měla s novými LED světly poklesnout až ke čtyřiceti tisícům korun,“ prozradil Trochta.

TIP NA VÝLET:

K Pulčínským skalám asi 5 kilometrů po červené z centra obce

podnikněte výlet za nádhernými výhledy do krajiny. Vyrazte do Pulčínských skal. Z geologického hlediska jde o největší pískovcové skalní město západních Karpat. Formy pískovců vznikaly postupně z písčitých usazenin dávného moře jejich zatuhnutím, vyzdvižením a následným zvětráváním. Trasu začnete od rozcestníku ve Francově Lhotě, odtud se po červené dostanete do 4 kilometry vzdáleného Pulčína a z něj pokračujte dál po červené až k rozcestí Pulčínské skály, odtud se vydejte dál po modré až k rozcestníku Vyhlídka. Během výšlapu můžete spatřit také zbytky skalního hradu Pulčín nacházející se v nejvyšším bodě skal.

ROZHOVOR SE STAROSTOU

Miroslav Brlica: Nárůst turistů v době covidu byl obrovský

Významné osobnosti obce:

Josef Novosad (1910 1983), rodák z Francovy Lhoty, kněz člen řádu Salesiánů.

Štěpán Trochta (1905 1974), kněz, člen řádu Salesiánů, litoměřický biskup, jmenován kardinálem v roce 1969.

František Šuta (1909 1996), salesián koadjuktor, pedagog a misionář v Jugoslávii, v Itálii a v USA.

