Čím žijí města, vesnice či vesničky, které obvykle jen projíždíme ? Co je tam k vidění? A jak se tam žije? Seriál Deníku vás provede obcemi na Valašsku. Přiblížíme vám místní atrakce, nejžhavější témata i zajímavé osobnosti. Dnes se podíváme do Prostřední Bečvy.

Prostřední Bečva - památník obětí II. světové války | Foto: Deník/Michal Burda

PROSTŘEDNÍ BEČVA

První písemná zmínka o obci: 1703

Počet obyvatel: 1789

Zajímavosti: Obec je vzdálená 10 kilometrů východně od Rožnova pod Radhoštěm. Nejvyšším bodem katastru je Čertův mlýn s 1206 m nad mořem, který tvoří severní hranici katastru společně s Pustevnami. Jižní hranicí je úpatí solánecké Kyvňačky a hutiské Poskly. Prostřední Bečva má společné hranice s obcemi: Horní Bečva, Hutisko-Solanec, Dolní Bečva, Vigantice a na hřebenu Pusteven s obcemi Trojanovice a Čeladná.

V současnosti je Prostřední Bečva jedním z nejvýznamnějších rekreačních středisek v oblasti Beskyd. Areál Pusteven, který je součástí katastru obce, tvoří soubor dřevěných horských staveb z let 1891-1900 podle návrhu architekta Dušana Jurkoviče. Je to především Maměnka a Libušín. Nejstarším objektem je Šumná, do areálu patří i hotel Tanečnica. Na území obce je přírodní rezervace Pod Juračkou, v prostoru Čertových mlýnů a Kněhyně.

V teplém letním počasí nabízí okolní kopce krásné turistické procházky a vyjížďky na horských kolech po Cyklostezce údolím Rožnovské Bečvy.