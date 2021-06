OZNICE

První písemná zmínka: 1376

Počet obyvatel: 496

Zajímavosti o obci:Oznice leží asi 12 kilometrů jihozápadně od Valašského Meziříčí, v údolí Hostýnských vrchů. Obcí protéká potok Oznička a více než polovina území obce je pokryta lesy. Nejvyšším místem v katastru je hřeben Hostýnských vrchů v nadmořské výšce 578 metrů. Oznice byla založena ve 14. století, ale o století později byla již zpustošená a zaniklá. V roce 1663 se tu však znovu usadilo devět chalupníků, kteří utvořili paseky a znovuzaložili pole, a tak Oznice znovu začala ožívat a rozrůstat se. (Zdroj: oznice.cz)

V Oznici myslí na přírodu

Třídění odpadů je tady stěžejní témaOznice – Mám rád čisté životní prostředí a problematika jeho ochrany je mi blízká, říká starosta Oznice Martin Gerža a zároveň tím dává najevo, co je v obci s pětistovkou obyvatel jedním ze stěžejních témat.

Středem vesnice vede nový chodník, úprav se dočká i prostranství před úřadem

Nejprve několik let trpělivě čekali, než vyjde žádost o státní dotaci. Vloni se v Oznici konečně mohli pustit do rekonstrukce a částečně i výstavby nového chodníku v centru obce, který byl po předchozích čtyřiceti letech užívání v neutěšeném stavu. Čtyři sta metrů dlouhý úsek cesty pro pěší přišel na čtyři miliony korun, finanční podpory se vesnici dostalo ze Státního fondu dopravní infrastruktury.Příští rok chtějí v Oznici pokračovat ve výstavbě dalších zhruba dvou set metrů chodníku od centra obce směrem na horní konec za další dva miliony korun. „Ještě letos bychom také chtěli stihnout rekonstrukci zpevněných ploch před obecním úřadem,“ doplňuje starosta Oznice Martin Gerža.

TIP NA VÝLET: Za památkami Oznice

Pokud zavítáte do Oznice, určitě si vyhraďte více času na objevování jejího okolí. Obec se pyšní hned několika památkami. Například dřevěnou zvonicí nacházející se na jižním konci obce, v místě zvaném Forajtka. Zvonice má dva zvony, z nichž jeden pochází z roku 1737. V průběhu 2. světové války byl právě tento zvon zabaven na roztavení, ale šťastnou náhodou se našel v roce 1945 v Praze. Uniknout by vám neměl ani kamenný kříž z roku 1906 a Pomník padlým partyzánům, oba se nachází u obecního úřadu. Ve stráni nad obcí najdete obnovený partyzánský bunkr, u něhož zahynul 1. března 1945 v boji s německými policejními silami partyzán A. Bártek z Brňova. Můžete se vydat také po stopách císaře F. Josefa I., kterému je věnován pomník na horském hřebenu při hranici katastru Oznice s Brankami. Památník připomíná císařův pobyt roku 1898, kdy z tohoto místa přihlížel vojenským manévrům na lukách na svahu Hostýnských vrchů.

Hospodu i obchod si v Oznici provozují sami

Když před lety v Oznici končila provoz tehdejší prodejna potravin, vedení obce nechtělo místní připravit o možnost obstarat si základní nákupy přímo v místě bydliště. Padlo tedy rozhodnutí pustit se do podnikání a otevřít si obchod vlastní.

Prostor pro prodejnu se našel v části hospody, kterou obec pořídila zhruba před čtyřmi lety. I tu provozuje ve vlastní režii. Obecní hospoda je navíc spojená s kulturním domem s velkým sálem, který patřil do majetku vesnici už dříve.

„V hospodě a sále pořádáme kulturní akce, oslavy i svatby,“ popisuje starosta Oznice Martin Gerža.

Provozovat obecní obchod i hospodu však podle starosty Oznice není jednoduché. Zvláště složité byly uplynulé měsíce, kdy se především na chodu restaurace podepsala vládní protiepidemická opatření a její fungování bylo nutné dotovat z obecního rozpočtu.

„Jako obec totiž na rozdíl od soukromých podnikatelů, nemáme nárok na státní kompenzace. Ale dokud to půjde, chceme si hospodu i obchod podržet,“ ujišťuje Gerža.

Oznice koupila hektary lesních pozemků. Pro budoucí generace, říká starosta

Doby vhodné pro pořízení lesních pozemků se rozhodli využít v Oznici na Vsetínsku. Vesnici, která dosud vůbec žádný les nevlastnila, se prozatím podařilo skoupit prvních deset hektarů.

„Z devadesáti procent se jedná o pozemky po kůrovcové těžbě. Les na nich už obnovujeme,“ říká starosta Oznice Martin Gerža. Podle jeho slov obec lesní pozemky pořizuje pro příští generace.

„Je to jedna z našich priorit a cesta ke zhodnocení majetku obce. Nyní je k tomu přívětivá doba. Za sto let, až tam něco vyroste, to možná někdo ocení. Jsou to budoucí investice,“ dodává Gerža.

S lesním hospodařením souvisí také pořízení nového traktoru s čelním nakladačem o výkonu sto koní, které je naplánované ještě na letošní rok. Vyjde na necelé dva miliony korun. Oznice na jeho nákup získala padesátiprocentní dotaci.

Oznici chybí hřbitov, v plánu je zřízení urnového háje

Myšlenkou zřídit přímo v obci vlastní pietní místo určené k ukládání uren s popelem zemřelých se poslední dva roky zabývají v Oznici. Ve vesnici není hřbitov, převážná většina zesnulých má místo posledního spočinutí na hřbitově v Brankách, pod jejíž farnost Oznice spadá. „Lidé své blízké pochovávají také na hřbitově ve Valašském Meziříčí,“ dodává starosta Oznice Martin Gerža.

Podle jeho slov je však Oznice dost velkou obcí na to, aby mohla mít vlastní pohřebiště. V současné době proto vzniká územní studie řešící umístění nového urnového háje. „Vhodný vlastní pozemek máme, urnový háj zde ale může vzniknout až po změně územního plánu, která se uskuteční v příštím roce,“ říká starosta.

SPORTOVNÍ AREÁL Staré antukové hřiště přeměnili v nový sportovní areálZcela nový sportovní areál si užívají milovníci kolektivních sportů v Oznici. Na místě původního antukového hřiště v dolní části obce vznikla hned tři nová sportoviště s umělými povrchy za téměř pět milionů korun. „Vybudovali jsme hřiště na plážový volejbal, na florbal a jedno víceúčelové hřiště. Nyní zde doděláváme ještě osvětlení,“ přiblížil starosta Oznice Martin Gerža.

Část bývalé školky chtějí proměnit v bytový dům

Projekt na přestavbu nevyužitých prostor v bývalé mateřské škole připravují v současné době v Oznici. V jedné části budovy nyní funguje Mateřské centrum Ozničánek, druhá je prázdná a chátrá. „Do budoucna bychom zde rádi vybudovali osm bytů,“ uvedl starosta Oznice Martin Gerža. Část jednotek budou garsonky, které mohou posloužit k bydlení seniorům či jako startovací byty, vzniknou také dva byty s dispozicí 2+1 či 3+1 vhodné pro rodiny. Samotné zahájení přestavby části bývalé školky na bytový dům bude podle starosty záviset na možnosti získání dotace na její financování.

ÚSPĚŠNÝ PROJEKT

Báli jsme se, že se děti přestanou znát, říká Martin Gerža o vzniku dětské skupiny

Významné osobnosti obce:

Augustin Bártek (1926 – 1945), partyzán, bojovník za osvobození vlasti, padl v obklíčení v partyzánském bunkru v Oznici.

Podívejte se s námi také na další místa, která již Deník navštívil:

(*někdy je potřeba několik sekund počkat, než se mapa načte)

Zdroj: Deník