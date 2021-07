LUŽNÁ

První písemná zmínka: 1512

Počet obyvatel: 618

Víte, proč se Lužná jmenuje právě tak, jak se jmenuje?

A jak se do obecního znaku dostala kachna či jak se používalo obecní razítko? Můžete se zeptat například na místním úřadě, kde vám jistě odpoví. Nebo zkusit někoho z místních. Tady však hrozí, že ne všichni budou vysvětlení znát. Spolehlivým zdrojem, který nabízí odpovědi na výše položené otázky, je tak stará obecní kronika.

Zajímavosti:

Lužná není dědina, ale životní styl. Malebná valašská vesnička leží na jižním Vsacku v povodí řeky Senice. V okolních obcích se jí také přezdívá Maďarsko. Spadá pod mikroregion Hornolidečsko. Stejně jako v okolních obcích se i zde zachovaly tradiční mikulášské obchůzky a masopustní průvody. Lužná má také svoji jedinečnou tradici. Je jí unikátní noční velikonoční koleda zvaná Dudlačka. Nejvyšší nadmořská výška obce je hora Filka se 759 metry nad mořem. V Lužné najdete mnoho dřevěnic, které připomínají, jak se v obci po staletí žilo. Některé z nich jsou právem zapsány na seznamu kulturních památek České republiky. Jmenujme například zvonici z 19. století s komůrkou pokrytou šindelem a zvonem, jenž je zdoben reliéfy se sv. Floriánem a sv. Šebestiánem z roku 1773. O bohatý kulturní život se v obci stará několik místních spolků: Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol, Moravský myslivecký spolek i obec samotná. V roce 2020 zde místní věřící postavili a nechali vysvětit kapli sv. Floriana. Lužná se také může pochlubit kapelami, z nichž nejznámější jsou dechová hudba Kotáranka a malá dechovka Veselá pětka. Před nedávnem zde začal fungovat také folklorní ženský sbor Luženky. Bohatý společenský život v Lužné ocenila v roce 2012 také odborná komise soutěže Vesnice roku, která udělila obci v krajském kole soutěže modrou stuhu. (Zdroj: obec-luzna.cz)

OTÁZKY PRO STAROSTKU OBCE

Životy všech už od loňského jara výrazně ovlivňuje onemocnění covid a omezení s ním spojená. Jak jste uplynulý rok zvládli v Lužné?

Myslím, že rok zvládáme dobře. Lidé měli zpočátku samozřejmě obavy a bylo to náročnější. Jako asi všude, také u nás se podomácku šily roušky. Vládní omezení přinesla útlum kulturních akcí a lidé se po nich samozřejmě ptali. Každoročně míváme například jarmark s našimi družebními partnerskými obcemi, ale už druhým rokem se nemohl uskutečnit, vazby se tím trochu přerušily. Na druhou stranu byla omezení výzvou vymýšlet nové aktivity – v našem případě například Luženská sedmička zaměřená na turistiku. Lidé se mohou vydat na sedm míst v okolí, kde jsme umístili schránky se zápisníky. Můžeme s tím dál pracovat, na léto máme v plánu doplnit Luženskou sedmičku například o interaktivní hru. Prozatím to připravujeme. Jiným zpestřením bylo vysílání rozhlasu, kdy jsem oslovila místní děti, které namluvily básničky pro maminky. Básničky jsme vloni i letos v rozhlase pouštěli ke Dni matek.

Jak se dopady epidemiologické situace projevily po ekonomické stránce?

V tomto směru nás trápí to, co asi všechny obce – očesaný rozpočet. Oproti předchozím letům jsou příjmy opravdu rapidně nižší. Mrzí mě, že jsme v zimě nemohli spustit lyžařský vlek. Sněhové podmínky byly obecně dobré, měli jsme i uměle zasněženo. Zima byla krásná a chvíli to vypadalo nadějně, ale nakonec jsme bohužel neotevřeli. A jako obec jsme ani nemohli zažádat o kompenzaci. Také v žádostech o dotace jsme vloni byli úspěšní jen částečně: ze tří podaných vyšla jediná na opravu cesty k vleku. Další dvě na nadstavbu kulturního domu a výstavbu sociálního zařízení a rekonstrukci víceúčelového hřiště už ne. Byl velký přetlak žádostí. Ale projekty máme alespoň připravené a čekáme, jaké nové dotační výzvy se objeví. Podali jsme už také další žádosti o dotaci na opravy lesních cest, budeme podávat žádost na rekonstrukci povrchu tanečního kola. Připravujeme také rekonstrukci mostu ve středu obce v sousedství hospody U Šajerů. Pořád máme na čem pracovat, ale vše je o penězích.

Co vám v poslední době udělalo největší radost?

Velkou radost mám z projektů, které se podařilo úspěšně dotáhnout do konce a na kterých už pracovalo předešlé vedení obce. Například stavba chodníku do Neratova či dokončení cyklostezky do Lužné. V poslední době mě těší také pohled na dětské hřiště za kulturním domem, které jsme zbudovali v roce 2019. Dokončení cyklostezky motivovalo řadu rodičů s dětmi i ze sousední Valašské Polanky, aby si na hřiště zajeli. Lužňané zase jezdí do Polanky na zmrzlinu, kterou tady nemáme. Toto propojení obcí mi dělá radost. Těší mne také dokončení kapličky v horní části obce, s jejímž budováním začal už minulý starosta. Já už jsem to jen dotáhla. Oficiální otevření a žehnání se kvůli covidu posunovalo, ale nakonec jsme to zvládli vloni v létě. Vyšlo počasí, bylo to velmi pěkné.

TIP NA VÝLET:

Luženská sedmička okolí obce, trasy do 5 kilometrů

Milujete aktivní pohyb a rádi byste objevili okolní krásy Lužné? Vydejte se vstříc za dobrodružstvím a zdolejte sedm vrcholků v katastru obce, na kterých je navíc umístěna schránka, kde můžete napsat vzkaz a třeba vyměnit drobnost (tzv. kešku"). Těchto sedm nenáročných tras, které nabídnou nádherný výhled i studánky, v obci vytipovali v průběhu letošního jara během covidu a nouzového stavu. Aktivní pohyb v přírodě je totiž nejvíc. Luženská sedmička nabízí trasy do 5 kilometrů a jednotlivé mapky můžete najít na webu obce. Další tip na výlet může být třeba naučná stezka Vráblovy paseky, nebo přijďte objevovat skvosty v podobě roubených chalup, kapličky, zvoničky, mlýna či kamenných křížů přímo do centra obce. Obec Lužná provozuje mimo jiné také turistickou chatu a lyžařský vlek.



MOBILNÍ ROZHLAS

Aktuality z Lužné najdou lidé i v mobilu

Jednoduchou cestou, jak se rychle a snadno dostat k informacím o aktuálním a důležitém dění v obci, je nově pro obyvatele Lužné služba Mobilní rozhlas. Potřebnou aplikaci si lidé do svých chytrých mobilních telefonů mohou stáhnout prostřednictvím Google play nebo App store. „Mobilní rozhlas jsme rozjeli zkušebně už během covidového období kvůli nabídce aktuálních informací souvisejících s epidemií,“ uvedla starostka Lužné Radka Karásková. Prozatím se ke službě zaregistrovaly asi tři desítky lidí. „Kdo si aplikaci nainstaluje a zaregistruje se, bude mít stále po ruce důležité aktuality z obce. Při zveřejnění novinky vždy přijde do telefonu upozornění,“ doplnila starostka s tím, že aktuální zprávy naleznou lidé také na webových stránkách Lužné či facebookovém profilu obce.

Významné osobnosti obce:

Petr Halenkovský (*1945), vlastním jménem Korabík, sběratel lidové slovesnosti, spisovatel. Pod vlastním jménem vydal i vlastivědné monografie Lužná, dědinečko…(1997).

Ludvík Liška (1896 – 1929), rodák z Lužné, mistr republiky, olympionik a reprezentant Československa v běhu, dlouhodobý držitel světového rekordu ve štafetě na 4 x 800 metrů.



CYKLOSTEZKA

CHODNÍK DO NERATOVA

Do Neratova bezpečně po novém chodníku

Pohodlnou a především bezpečnou cestu do luženské části Neratov zajišťuje nový chodník. Zbudování zhruba čtyři sta metrů dlouhé cesty pro pěší přišlo na pět a půl milionu korun. Obec Lužná na stavbu získala dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Obec se na stavbě podílela dvěma miliony korun.

V místní části Neratov, která leží poněkud stranou Lužné směrem na Valašskou Polanku, žije zhruba stovka z celkových více než šesti set obyvatel vesnice. Dosud museli při cestě pěšky z centra obce volit nebezpečnou chůzi po hlavní silnice.

„Je to rovný úsek, který už leží za značkou označující konec obce. Auta tady jezdí rychle, předjíždějí se,“ popsala starostka Lužné Radka Karásková.

Zbudovat chodník do této části obce bylo podle starostky smysluplnou investicí. S ohledem na obyvatele, kteří zde žijí teď i s ohledem na další rozvoj Neratova. „Tato místní část se začíná rozšiřovat, hodně se zde staví. Chtějí zde bydlet mladí lidé, kteří v Neratově například koupili či zdědili pozemek,“ přiblížila Karásková.

Po úspěšně dokončeném propojení s Neratovem už v Lužné plánují také další důležitý chodník, který povede od prodejny potravin v centru obce směrem na Lidečko. V současné době se připravuje projekt.

CESTA K VLEKU

Cestu k lyžařskému vleku opraví díky dotaci

Do opravy místní komunikace vedoucí k vleku a turistické chatě se na začátku června pustili v Lužné. Stavební práce s sebou nesou omezení – cesta je v pracovní dny mezi 7. a 15. hodinou uzavřená. Rekonstrukce bude stát více než jeden a půl milionu korun, obec na ni získala dotaci ze Zlínského kraje i Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Staré lampy nahradí moderní LED osvětlení, přinese úspory

Přibližně dva miliony korun bude stát nedávno zahájená modernizace veřejného osvětlení v Lužné. Polovinu nákladů pokryje dotace. Pracovníci dodavatelské firmy postupně nahradí sto třicet starých sodíkových lamp moderními LED svítidly. Přidají také sedm nových na místa, kde doposud veřejné osvětlení chybělo.

„Součástí modernizace bude také obnova nátěrů sloupů,“ doplnila starostka Lužné Radka Karásková.

Výměna veškerých svítidel měla být hotová nejpozději do konce července. Od modernizace veřejného osvětlení si v Lužné slibují především výraznou úsporu nákladů na energii, které dnes činí zhruba dvě stě tisíc korun ročně.

NÁVES

Podobu návsi navrhne architekt, vybírat budou místní lidé

Nad zvelebením střední části obce se zamýšlejí v Lužné na Hornolidečsku. Oslovený architekt už připravuje dvě varianty návrhů, jak by mohla obec s prostorem naložit. „Chceme vytvořit valašskou vesnickou náves, zachovat tomu odpovídající styly domků,“ naznačuje starostka Lužné Radka Karásková.

Počítá se s využitím nyní prázdné dřevěnice s popisným číslem 1, která na návsi stojí. V jejím sousedství je také roubená zvonička z 18. století (jejíž replika se nachází také ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm) a nedaleko pak také původní kamenné valašské sklípky s roubenými komorami, které se nezřídka objevují na fotografiích v turistických průvodcích. Dřevěné stavení, zvonice i sklípky by zamýšlenou atmosféru valašské návsi jistě trefně dokreslily.

Další možností je také výstavba nové víceúčelové budovy, do níž by mohl přesídlit obecní úřad i místní knihovna a časem – vzhledem k rozvíjejícímu se cestovnímu ruchu – také informační centrum obce. „Architekt vytvoří návrhy, o nichž se poté budeme bavit s místními lidmi. Nechceme to rozhodovat sami,“ ujistila starostka Lužné.

