LIDEČKO

První písemná zmínka o obci: 1424

Počet obyvatel: 1824

Zajímavosti o obci: Název obce Lidečko je odvozen patrně od osobního jména Ľuděk. V roce 1663 obec velmi utrpěla při vpádu Tatarů a Kuruců. Nejvyšším místem obce je vrchol Krajčica, který se tyčí ve výšce 730 metrů nad mořem. V obecním znaku, který navrhl Karel Dorňák, najdete v modro-červeně polceném štítě nad skalnatým trojvrším Čertových skal vpravo radlici, vlevo pak půl kola svaté Kateřiny, patronky lidečkovského barokního kostela z roku 1700, který je kulturní památkou. V lokalitě Račné je dřevěná kaplička sv. Anežky. Obec Lidečko získala v roce 2008 titul Vesnice roku. V obci je bohatý kulturně -společenský život s udržováním zvyků a tradic. (Zdroj: lidecko.cz)

PENZION ČERTOVY SKÁLY

Tip na výlet:

K Čertovým skalám Na severní straně obce naproti Penzionu Čertovy skály Máte-li rádi přírodu a vše, co k ní patří, navštivte v Lidečku přírodní památku Čertovy skály. Jedná se o 150 metrů dlouhý skalní útvar, jehož výška se pohybuje v rozmezí od 6 do 25 metrů. Spolu s nedalekými Pulčínskými skalami je považován za jeden z nejznámějších i nejmohutnějších skalních útvarů na Moravě vůbec. Čertovy skály jsou vyhledávanou atrakcí nejen začínajícími, ale i zkušenými horolezci. Ke skalám se váže i několik lidových pověstí. Podle jedné z nich se skalám začalo říkat čertovy díky sázce chytrého valašského mlynáře s čertem.

3 OTÁZKY PRO STAROSTU

Po epidemii už se život nevrátí do stejných kolejí, jako před ní

*Jak lidé v Lidečku vyrovnávají s už více než rok trvající epidemií koronaviru?

Vždy říkám, že klíčoví pro budoucnost a rozvoj každé obce jsou právě lidé. Lidé, kteří vědí, že do obce patří, že pro ni mohou něco udělat. Že se schází, že fungují organizace a složky, že se dělá něco navíc pro druhé, že se lidé mohou sejít na různých sportovních a kulturních akcích. Nic z toho se ale nyní nedělo. O to jsou dopady epidemie těžší a bolestnější.

*Přece jen se situace v poslední době lepší – věříte v brzký návrat k normálu?

Každá krize jednou skončí. Ovšem v tomto případě nedokážu odhadnout, do jaké míry se život vrátí ‚k normálu‘. Ty koleje už určitě nebudou stejné. Je to výzva, ale vidím i určité obavy. Já sám jsem nastavený na setkávání s lidmi. Mám rád, když je možné zajít si poslechnou dobrou hudbu, být s druhými, něco společně zažít. To mi chybí a velmi se těším, až to zase půjde.

*Projevila se epidemie i z pohledu fungování obce jako úřadu?

Z pohledu obce to má samozřejmě dopad na rozpočet. Nastaly tedy určité obavy, jestli budeme mít prostředky na všechny naše plány. Před rokem by mne vůbec nenapadlo, že to bude trvat tak dlouho. To jsem naprosto nepředpokládal. Covid určitě ovlivnil a ovlivňuje spoustu věcí, nejvíce je to ale patrné na lidech. Když člověk onemocnění prodělá, a sám jsem jej také prodělal, je to jakási zkušenost. Samozřejmě pro rodiny, které někoho ztratily – a i v Lidečku takové rodiny jsou – pro ty je to nejtěžší.

CYKLOSTEZKA

MÍSTO PRO SETKÁVÁNÍ A TVOŘENÍ

Stavbu nových domů plánují v lokalitě Výsluní II

Hledání vhodných míst pro výstavbu nových rodinných domů, to je nesnadný úkol, s nímž se potýká vedení prakticky každé obce v regionu. Nejinak je tomu i v Lidečku, kde už dříve pro novou zástavbu vyčlenili lokalitu nazvanou Výsluní I. Do budoucna by ji měla doplnil druhá část – Výsluní II. „Nemáme však už obecní pozemky, proto nyní vstupujeme do jednání se soukromými vlastníky. To samozřejmě nebývá vždy zcela jednoduché, navíc je třeba respektovat územní plán,“ říká starosta Lidečka Vojtěch Ryza.

