LAČNOV

První písemná zmínka o obci: 1424

Počet obyvatel: 843

Zajímavosti v obci:

Lačnov náležel v roce 1424 k statkům hradu Brumova, z nichž část byla zastavena Miroslavovi z Cimburka. Jako součást brumovského panství se objevuje opět od počátku 16. století. Vesnice utrpěla při vpádu Tatarů v roce 1663 (údajně zajato nebo zabito 93 lidí) a při vpádech kuruců v letech 1703 – 1710. První dřevěná školní budova byla postavena v roce 1825. Učitelem se stal soukeník Cyril Mňačko, který sloužil zároveň jako obecní písař. (Zdroj: www.lacnov.eu)



Obyvatelé Vařákových pasek u Lačnova se na samém konci II. světové války ocitli mezi mlýnskými kameny. Stoupala aktivita partyzánů, němečtí okupanti zase běsnili při vidině svého konce: vraždili a vypalovali v Juříčkově mlýně, v Prlově i na Ploštině.

Školu čeká rekonstrukce

Historie školství sahá v Lačnově do hluboké minulosti. Ve vesnici se začalo vyučovat už v roce 1820, kdy se o zřízení školy postaral farář Vávrečka, který v té době působil v sousedních Kloboukách. Nejprve chodili děti do vyučování do jednoho z lačnovských domů, první školní budova – dřevěná – vyrostla ve vsi v roce 1825. Učitelem se stal obecní písař a soukeník Cyril Mňačko, učíval kolem čtyřiceti žáků.

Hotový je chodník do Kozince, v noci Lačnovjanům svítí „chytré“ lampy

„Nestalo se, že bychom museli rušit, co bylo v loňském roce rozděláno. Spíše jsme přemýšleli, do čeho investovat. Co dává smysl,“ říká o epidemií koronaviru poznamenaném uplynulém roce starosta Lačnova Oldřich Pechal.

Hasiči se radují z nové cisterny, uveze 8,5 kubíku vody

Výjezdová jednotka dobrovolného hasičského sboru v Lačnově získala významného pomocníka. Obci se od generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky podařilo opatřit bezúplatným převodem vůz Tatra 815 CAS 32. „Nahradil naše původní vozidlo, která zřejmě postoupíme dál do Mirošova. O tom však musí nejprve rozhodnout zastupitelstvo,“ uvedl starosta Lačnova Oldřich Pechal. Nová Tatra slouží potřebám lačnovské výjezdové jednotky od letošního února. Hasiči díky ní budou moci účiněji pomáhat například při požárech. „Auto uveze osm a půl kubíku vody. Počítám, že se tedy zvýší počet výjezdů k zásahům, kde bude potřeba zajistit dovoz dostatečného množství vody,“ míní starosta Pechal.

OTÁZKA PRO STAROSTU

Jak jste se v Lačnově vypořádali s dopady epidemie koronaviru?

Starosta obce Lačnov Oldřich Pechal.Zdroj: Deník/Michal BurdaUplynulý rok byl těžký pro obec i pro občany. Byly okamžiky, kdy nikdo pořádně nevěděl, co právě platí a neplatí. S loňským jarním nástupem covidu se Lačnov stal vyhledávanou lokalitou pro turisty, protože cesty do přírody zůstaly povolené. Najížděli k nám turisté z daleka a naši občané měli obavy, že se covid rozšíří.

Na obecních stránkách jsme zveřejnili zákaz vstupu na louky, kde se obvykle objevují šafrány, mimo jiné proto, že přístup vede kolem budovy mateřské školy (Lačnov je jedním z mála míst, kde vzácný šafrán bělokvětý každoročně vykvétá – pozn. redakce). Naštěstí se onemocnění u nás nerozšířilo. Školku jsme měli otevřenou, jak jen to bylo možné. Když byla potom přece jen uzavřená už asi dva nebo tři týdny, díky studentům brněnské Masarykovy univerzity jsme zajistili hlídání dětí potřebným.

Epidemie pochopitelně dopadla také na kulturní a společenské akce. Na začátku května se například neuskutečnila pietní vzpomínka u příležitosti 75. výročí vypálení osady Vařákovy paseky. A nedělám si velké naděje, že se uskuteční letos. Dvě větší akce ale vloni omezení přece jen nepostihla. V době letního uvolnění, poslední víkend v srpnu, se konalo tradiční Valašské túlání. V druhé polovině září – na Matouše – se mohly uskutečnit také každoroční lačnovské hody. Zase se objevily obavy, aby nedošlo k rozšíření koronaviru, ale lidé byli ukáznění a opravdu jsme žádný nárůst počtu nakažených nezaznamenali. Týden po hodech se vrátila zpřísněná opatření.

Do márnice zatéká, na hřbitov proto zamíří řemeslníci

Opravu márnice a také sociálního zázemí pro hřbitov i kostel plánují v brzké době v Lačnově. Místní úřad v současné době čeká na potřebné stavební povolení.

„Márnice už je stará, budova chátrá. Ještě letos se musí udělat alespoň střecha, protože do ní zatéká,“ vysvětlil starosta Lačnova Oldřich Pechal.

Inventura obecních cest, Lačnov je chce mít ve svém majetku

Obecní úřad v Lačnově průběžně řeší majetkové vypořádání s vlastníky účelových komunikací v obci.

„Chceme, aby přešly do našeho majetku, takže dotčené pozemky vykupujeme,“ potvrdil starosta Oldřich Pechal.

Mít účelové komunikace ve svém vlastnictví, je pro obec důležité například při žádostech o dotaci na jejich opravu. Tehdy je otázka vlastnictví rozhodující – na cizích pozemcích vesnici nic opravovat nemůže.

Významná osobnost obce:

Jaroslav Orel (1910 – 1985), etnograf, historik a publicista.

TIP NA VÝLET

Vydejte se za posly jara asi 1 km jihovýchodně od obce Lačnov

Objevte přírodní skvost, květnatou louku nacházející se v lokalitě přírodní památky Sucháčkovy paseky asi kilometr jihovýchodně od Lačnova. V průběhu března je louka bohatě poseta drobnými kvítky vzácného a chráněného šafránu bělokvětého. Tato rostlina zde však není původní a je vcelku pravděpodobné, že sem byla zavlečena jako semínko z alpské oblasti během napoleonských válek spolu s krmivem (senem) pro koně.



