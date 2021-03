KATEŘINICE

Rok založení: 1505

Počet obyvatel: 1037

V obecním znaku Kateřinic, který obec využívá od 7. května 2001, najdete vyobrazenou křesťanskou mučednici Kateřinu Alexandrijskou spolu se symboly víry a naděje. Právě od jejího jména je odvozen název obce. Ve znaku jsou zobrazeny také dvě růže pocházející z nejstarší obecní pečeti z první poloviny 18. století. V roce 2014 Kateřinice získaly prestižní titul Vesnice roku.

Zdroj: obeckaterinice.cz

JAK OBEC BOJUJE S NEDOSTATKEM VODY

OTÁZKA PRO STAROSTU KATEŘINIC

Jak jste se v Kateřinicích vypořádali s dopady epidemie koronaviru?

Starosta Kateřinic Vojtěch Zubíček.Zdroj: Deník / Michal BurdaVojtěch Zubíček: S jejím nástupem vloni na jaře, jsme se v prvních týdnech snažili především pomoci našim obyvatelům. Organizovali jsme šití roušek, ve spolupráci se sousední Hošťálkovou a Ratiboří řešili dezinfekci. Vše jsme rychle dostali k lidem, přebytky potom nabídli jako pomoc jinde do nemocnic či sociálním službám. Potom se situace trošku uklidnila. S koronavirem se také vyprázdnily diáře. Vzniklo více prostoru řešit rozvoj obce, plánovat nové projekty. Praxe funguje pořád stejně. Pravidelně máme dva a půl až tři miliony korun na investice. Jediné, co tedy můžeme řešit, jsou dotace. Žádosti píšeme průběžně a díky Bohu za to nám všechno vyšlo a vychází. Pokračovat v rozdělaných projektech a přicházet s novými, to je jediná správná cesta. Protože dávají práci lidem. A pokud se nám daří shánět dotace, má smysl do nich jít i za cenu toho, že si půjčíme na dofinancování vlastního podílu.

PŘÍBĚH ÚSPĚCHU

NOVINKY ZE ŠKOLY

Zdroje pro spolky nevyschly ani za pandemie



Kateřinice si zakládají na velmi bohatém spolkovém životě. V obci působí čtrnáct neziskových organizací, které podle starosty Vojtěcha Zubíčka spolu s farním sborem, školou a obecním úřadem představují základní pilíře rozvoje vesnice. „I proto jsme možná získali celorepublikový titul Vesnice roku 2014,“ připomíná Zubíček. Obec každoročně uvolňuje na projekty místních spolků čtvrt milionu korun. Záměry se projednávají na veřejném setkání. Loňský „covidový“ rok však tvrdě dopadl také na neziskovky. Omezilo se setkávání, nekonaly se tradiční akce. O podporu ale nepřijdou, obec s penězi pro spolky počítá i letos. „Znovu pro ně máme dvě stě padesát tisíc,“ ujistil starosta. V jaké míře se podaří letos organizovat veřejné akce, je zatím velká neznámá. Peníze však lze využít i jinak. „Spolky mohou požádat o finance třeba na dovybavení kluboven a podobně,“ říká starosta.

Dům Kateřinka brzy přivítá první obyvatele

Oprava mostu přišla na sedm milionů korun



Sedm milionů korun si vyžádala oprava nevyhovujícího mostu vedoucího do sportovního a průmyslového areálu v Kateřinicích. Přemostění, přes které vede příjezdová cesta k fotbalovému hřišti, čistírně odpadních vod a několika místním firmám, před časem významně poničily přívalové deště. Jeho rekonstrukce byla nezbytná. Obec získala na stavební úpravy pětimilionovou dotaci.

TIP NA VÝLET

Objevte půl kilometru jihozápadně od obce Kateřinice přírodní skvost – rezervaci Dubcová nacházející se na východním svahu pod stejnojmenným vrcholem. Přírodní rezervace se rozkládá na téměř šesti hektarech a chrání vzácné druhy rostlin a živočichů. Na svahových prameništích najdete mokřadní louky s květenou mečíku střechovitého, kruštíku bahenního, prstnatce májového a dalších. Okolí rezervace je také významnou mykologickou lokalitou, ve které rostou velmi vzácné druhy hub, například holubinka Quéletova, lžičkovec šiškový, ryzec borový, hřib nachovýtrusný a další. Z fauny pak jistě stojí za zmínku výskyt chráněného mloka skvrnitého nebo budníčka menšího a většího spolu s pěvuškou modrou.

Deník na návštěvěZdroj: Deník