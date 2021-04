HOVĚZÍ

První písemná zmínka o obci: 1504

Počet obyvatel: 2390

Zajímavosti o obci:

Hovězí bylo založeno v dobách takzvané velké kolonizace ve 14. století jako nejvýchodnější ze vsí vsetínského panství. Za třicetileté války se obyvatelé Hovězí vyznamenali ve valašských povstáních a za trest jich bylo nejméně sedm v roce 1644 popraveno a ves byla z velké části vypálena. V letech 1696 – 1718 zde majitel vsetínského panství Karel Podstatný z Prusinovic postavil zámeček, který původně sloužil jako šlechtické sídlo a několikrát změnil podobu i majitele. Roku 1831 při řádění cholery sloužil jako nemocnice, nyní je soukromým majetkem. (Zdroj: www.obec-hovezi.cz)

ŠKOLA S HISTRORIÍ

První zmínka o škole na Hovězí pochází z Fernandovy kroniky. Píše se v ní, že první školní budova byla dřevěná a stavěla se kolem roku 1740. Současná škola je o více než dvě století mladší. Její základní kámen byl položen v září roku 1955, o dva roky později byla stavba hotová. Vestibul honosné budovy dodnes zdobí dva obrazy od akademického malíře Jana Kobzáně.

Jednu velkou investici vystřídalo dvanáct menších

Po pětadvaceti milionové investici do nové kuchyně a jídelny v základní škole v roce 2019, si chtěli vloni v Hovězí od velkých akcí oddechnou. „Chtěli jsme zvolnit. Ale zvolnili jsem tím způsobem, že jsme dělali dvanáct menších akcí,“ usmívá se starosta Hovězí Antonín Koňařík.

Do výčtu těchto menších lze mimo jiné započítat například opravu lávky ke kostelu, opravu popraskaných opěrných zdí u silnice, budování parkoviště u základní školy, rekonstrukci tří set metrů silnice v Dolansku či úpravu komunikace u márnice ze zadní strany hřbitova. „To místo bylo nepříjemné. Když začalo pršet a přijeli tam lidé auty, tak s nimi v podstatě stáli v blátě,“ poznamenal starosta.

OTÁZKA PRO STAROSTU

Jak se v Hovězí vyrovnáváte s rok trvající epidemickou situací?

Tak jako v jiných obcích, i v naší a také přímo u nás na úřadě se v počátku epidemie šili roušky. S kolegou jsme je pak spolu s dezinfekcí rozváželi seniorům nad sedmdesát let. Podařilo se nám také od firmy ze Slušovic získat tři stovky rozprašovačů na dezinfekci. Nyní, když nastala povinnost nosit respirátory, hned jsme na obec objednali a zase s kolegy rozvezli seniorům. Další jsme poskytli naší paní doktorce.

Lidé se po celý rok snaží vstřebávat a především respektovat nejrůznější vládní nařízení. Bohužel, děti jsou pořád doma a sedí u počítačů, což nikdo nechceme. Ale situace tomu nahrává. Opatření dopadají také na společenský život. Naše kolegyně, která má na starosti kulturu, se proto snaží ji alespoň zčásti přenést do online prostoru. Už jsme měli online přednášku s lékařskou tématikou, naposledy pak online přednášku o Karpatech.

Významné osobnosti obce:

Břetislav Olšer (*1947), publicista , spisovatel, televizní a rozhlasový scenárista.

Rudolf Říčan (1899 – 1975), evangelický teolog, farář Českobratrské církve evangelické, historik, vysokoškolský pedagog, překladatel, publicista.

Vladimír Vlček (1919 – 1977), filmový režisér.



ÚSPĚŠNÝ PROJEKT

Stolních deskových her je nepřeberné množství a v současné době se těší velké popularitě. Minimálně jedna však mezi ostatními právem vyčnívá. Vznikla na Valašsku a její tvůrci jí dali tajuplný název Labyront.

TIP NA VÝLET

Ke studánce v lesoparku Dubčí necelý kilometr od Obecního úřadu Hovězí

Pokud hledáte příjemnou nenáročnou procházku a klid, pak se vydejte do nedalekého lesoparku Dubčí, který je z centra obce vzdálen necelý kilometr západně. V lesoparku také narazíte na kamennou studánku, kterou zde v roce 1947 vybudovali členové Klubu českých turistů. Studánka se pyšní velmi kvalitní pramenitou vodou. Kousek od studánky pak spatříte ochránce lesoparku – lesního skřítka Dubčínka, kterého vyřezal z lipového dřeva vsetínský řezbář, Roman Mikuš.



Sportovní areál se po patnácti letech dočkal úprav

Zhruba dvoumilionovou investici si v loňském roce vyžádala oprava sportovního areálu za hovězskou základní školou. V roce 2005 se zde otevíralo víceúčelové hřiště na tenis a další sporty. Po patnácti letech užívání už ale křemičitý povrch volal po obnově.

Ve stejném areálu je také šedesátimetrová běžecká dráha, i ta se dočkala úprav.

„Máme velmi aktivní a činné hasiče, kteří se mimo jiné výborně starají o výchovu mladých. Přišli s žádostí, zda by bylo možné dráhu prodloužit na sto metrů, aby na ní bylo možné rozmístit překážky a trénovat požární sport,“ vysvětlil starosta Hovězí Antonín Koňařík.

Kromě prodloužení dráhy zbyly finance také na vybudování menšího dřevěného skladu, kde mohou hasiči před nepřízní počasí ukrýt překážky a další vybavení.

Další úprava se týkala hokejbalového hřiště, jehož mantinely už po patnácti letech uhnívaly. Sjednaná firma je nahradila novými a kolem hřiště také natáhla nové sítě.

„Uvažujeme, že v zimě bychom mohli na hřišti vystříkat led pro veřejné bruslení,“ dodal starosta.

Přívalové deště se podepsaly na cestách v Sušce, už jsou opravené

Silné deště v květnu roku 2019 výrazně poničily silnice v hovězském údolí Suška.

„Ucpal se jeden propustek a voda tekoucí po cestě prakticky odplavila penetrační vrstvu,“ přiblížil starosta Antonín Koňařík. Poškození bylo natolik vážné, že nezbylo, než oslovit projektanty, kteří zpracovali projektovou dokumentaci na celkovou opravu komunikace a propustku.

Na jejím základě obec ještě v druhé polovině roku 2019 požádala ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na opravu dvou úseků poničené komunikace. Úředníci ministerstva o podpoře rozhodli sice až vloni v srpnu, přesto se podařilo hned vyhlásit výběrové řízení a na podzim už v Sušce pracovali dělníci zvítězivší firmy.

„Opravili jsme také onen nešťastný propustek, respektive vybudovali jsme propustek zcela nový,“ doplnil Koňařík. Z celkových nákladů 3,1 milionu korun pokryla dotace ministerstva pro místní rozvoj zhruba dva miliony korun.

Do tělocvičny roky zatéká, v létě se dočká opravy

Nebývale silná větrná smršť, která se počátkem října 2012 prohnala obcí Hovězí, za sebou zanechala značnou spoušť. Drtivá většina škod už je dávno odstraněná, s jedním z následků bouře se však v obci potýkají dodnes. „Vlivem tornáda v roce 2012 se zřejmě pohnuly sendvičové střešní panely na budově tělocvičny u základní školy. Od té doby se potýkáme s tím, že když zasněží nebo prší, dostává se nám přes konstrukci voda dovnitř budovy. Až na palubovku,“ popsal starosta Hovězí Antonín Koňařík.

Oslovení projektanti se shodli na tom, že dokud se poškozené panely kompletně nevymění a znovu nepřipevní na nosnou konstrukci, situace se nezlepší. Obec proto nechala zpracovat potřebnou dokumentaci a ministerstvo pro místní rozvoj požádala o dotaci na opravu, která by mohla pokrýt až tři a půl z pěti milionů korun předpokládaných nákladů. „Na vyjádření ministerstva zatím čekáme, ale v rozpočtu s rekonstrukcí tak jako tak počítáme. Chceme ji zvládnout o letních prázdninách. Bude-li totiž do budovy a na palubovku dál zatékat, budeme muset v budoucnu investovat další velké peníze do oprav,“ uvědomuje si starosta Koňařík. (mib)

V Hovězí připravují nový obvod pro 30 domů, vykoupená je půlka pozemků

Nový stavební obvod připravují v místní části Dubčí v Hovězí. Do budoucna by zde mohlo v souladu s územním plánem vyrůst až třicet rodinných domů. „Snažili jsme se vykoupit pozemky pod plánovanou páteřní komunikací v novém stavebním obvodu. Bohužel na dohodu o odkupu prozatím přistoupila jen polovina lidí,“ uvedl starosta Hovězí Antonín Koňařík.

Padlo tedy rozhodnutí stavební obvod prozatím přepůlit a zabezpečit do něj příjezd po již vykoupených parcelách. Nová místní komunikace se začala dělat už vloni. Letos budou na řadě také inženýrské sítě. „Za zhruba jeden a půl milionu budeme dělat splaškovou kanalizace, za 1,8 milionu vodovodní řad, společnost ČEZ přislíbila novou trafostanici a rozvody nízkého napětí,“ vyjmenoval starosta s tím, že už nyní existují tři zájemci, kteří v současné době chystají své projekty rodinných domů a mají zájem stavět je v novém obvodu. (mib)

