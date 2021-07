HORNÍ LIDEČ

První písemná zmínka: 1424

Počet obyvatel: 1347

Zajímavosti:

Znak obce tvoří červenostříbrně polcený štít, kde je v pravém poli vyobrazen svatý Václav a v levém pak spatříte zelený listnatý vykořeněný strom. Nejvýše položeným místem v katastru Horní Lidče je vrchol Stráň, který se nachází v nadmořské výšce 607 metrů. V samotném srdci obce můžete navštívit moderní kostel svatého Václava, který byl slavnostně vysvěcen v roce 1994 a přímo před ním stojí také moderní zvonice vysoký sloup se třemi zvony. Při návštěvě obce by vám rozhodně neměl uniknout ani zdejší mechanický betlém. Obec se navíc může pochlubit sportovním areálem i výcvikovým střediskem hasičů. Zdroj: hodnilidec.cz

Trezor přírody „odemknou“ na podzim

PŘÍRODNÍ ZAHRADA VE ŠKOLCE

Děti se budou hrát a učit v nové přírodní zahradě

Na novou přírodní zahradu se mohou těšit děti v mateřské škole v Horní Lidči. Její součástí bude například květnatá louka, bylinková zahrádka, ovocný sad či hravý les. Přibudou také nové herní prvky, jež cílí na ekologickou výchovu. Právě na budování pozitivního vztahu k přírodě je hornolidečská mateřinka zaměřená. Vloni získala i mezinárodní certifikát Ekoškolka, na jehož udělení pracovala už od roku 2018. Vytvoření nové přírodní zahrady přijde na více než půl milionu korun. Většinu nákladů pokryje získaná dotace.

CYKLOSTEZKA A CHODNÍKY

Do Horňanska ještě letos po nových chodnících

Po pěti letech příprav začíná výstavba cyklostezky a chodníků v horní části Horní Lidče. Stavba trasy pro cyklisty je součástí projektu mezinárodní cyklostezky Bevlava, nové chodníky mají především zvýšit bezpečnost chodců v Horňansku. „Jedná se o stavbu, kterou lidé nutně potřebují. Od hasičské zbrojnice vzniknou chodníky po každé straně silnice. Ředitelství silnic a dálnic zároveň upraví silnici první třídy,“ přiblížil starosta Horní Lidče Josef Tkadlec. Obec do stavebních úprav investuje deset milionů korun, stejnou částku má vyčleněnou také ředitelství silnic. „Na Vánoce už budou lidé chodit po nových chodnících. Budeme tak mít vyřešený další nebezpečný úsek a zbude nám ještě jedno místo, na které se teď soustředíme, a to je lačnovská křižovatka,“ doplnil starosta. (mib)

Otázky pro starostu:

Co vám v poslední době udělalo radost?

Asi by toho bylo více, ale je tady jedna věc, která mne velmi potěšila a podařila se navzdory současné složité době. V Horní Lidči dokončujeme natáčení cyklu valašských písniček, které nazpívaly naše děti za doprovodu cimbálové muziky. I v těžké covidové době je se svými učitelkami dokázaly nacvičit. Troufám si říct, že vzniklo velmi profesionální dílo, které TV Noe zařadila do svého cyklu podobných dokumentů z jiných částí republiky z Jižních Čech, ze Slovácka či Lašska. A za Valašsko si vybrali právě oblast Horní Lidče, čímž se vlastně stáváme reprezentanty našeho regionu a to pro nás velká pocta. Je za tím tvrdá práce a přípravy a podařilo se to jenom díky obětavým lidem z vesnice, kteří se folkloru věnují a kteří si uvědomili, že i v té těžké době nelze vše přetrhat. Že by to sice bylo pohodlné, ale byla by to veliká škoda a mohlo by se to vymstít.

TIP NA VÝLET:

Navštivte mechanický betlém asi 1,3 kilometru jižně od obecního úřadu

pokud zavítáte do Horní Lidče, rozhodně si vyhraďte čas na prohlídku proslulého mechanického betlému. Ten najdete v blízkosti kostela svatého Václava. Jedná se o unikátní projekt betlému, na kterém se podílelo na patnáct řezbářů z Česka i Slovenska. Návštěvníkovi betlém přibližuje nejzajímavější historické momenty, události, zvyky i stará původní řemesla tak, jak se v průběhu staletí vyvíjel život v kraji, v česko slovenském pomezí. V betlému najdete celkem 75 pohyblivých figur. Toto jedinečné dílo a přehlídku mistrovského umu je možné navštívit v průběhu celého roku. Otevřeno je denně mimo pondělky, od 10 do 16 hodin, mimo polední přestávku mezi 12. a 13. hodinou.

SOCIÁLNÍ BYT

Na nevyužité terase vyrostl nový byt. Vyřešilo se tím i zatékání

O nový sociální byt se rozšířil dům pokojného stáří v Horní Lidči. Jeho výstavba spěje v současné době ke zdárnému konci. Byt vznikl přístavbou na stávající nevyužívané terase domu s pečovatelskou službou.

„Zároveň se nám tím podařilo vyřešit zatékání z této terasy do spodních dvou spodních bytů,“ těší starostu Horní Lidče Josefa Tkadlece. Náklady na zbudování bytu činí zhruba dva miliony korun. Obec na jeho výstavbu získala evropskou dotaci.

ÚSPĚŠNÝ PROJEKT

Hornolidečský betlém se stal značkou

Sto sedmdesát metrů čtverečních plochy, na dvě stě třicet figur třetina z nich pohyblivých a více než stovka vyřezávaných staveb. Takové jsou základní parametry mechanického betléma v Horní Lidči.

Významné osobnosti obce:

Jan Evangelista Trávníček (1899 1981), spisovatel, pedagog, vlastivědný pracovník, kronikář obce, organizoval spolkový život na všech svých učitelských působištích, zejména však v Horní Lidči.

Mojmír Trávníček (1931 2011), literární teoretik, kritik, editor. V samizdatu přispíval do Kritického sborníku. Užíval pseudonymu Jan Rolek a šifer mt., M.T.

Jan Machač (1915 2009), římskokatolický kněz, rodák z Horní Lidče, vězeň komunistického režimu.

ŠKOLA

Pět školních pavilonů získalo nové zastřešení

Novou střechu získalo během minulých letních prázdnin všech pět pavilonů základní školy v Horní Lidči. Původní zastřešení už bylo v havarijním stavu, množily se problémy se zatékáním.

Obec využila možnosti požádat o peníze na rekonstrukci ze státního rozpočtu. Získaná dotace pokryla devadesát procent z celkových nákladů, které činily zhruba 3,2 milionu korun. Obecní pokladnu tak důležitá oprava stála „jen“ 327 tisíc korun. Základní škola v Horní Lidči je spádovou pro několik okolních obcí.

„V současné době k nám chodí více než tři sta dětí,“ uvedl starosta Horní Lidče Josef Tkadlec.

