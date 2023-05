Jak se třídí odpad v Rožnově? Až padesát procent špatně

Obyvatelé Rožnova pod Radhoštěm třídí odpad nedostatečně. Co to znamená? Rozbor smetí ukázal, že více než 50 procent odpadu, který byl vyhozen do černých kontejnerů na komunální odpad, bylo možné ještě dál vytřídit.

Jak se třídí odpad v Rožnově? Až padesát procent špatně | Foto: město Rožnov pod Radhoštěm