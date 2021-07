V ní se lze dočíst, že název obce vznikl nejspíš takto: „Na Filgasových zahradě byla velká louže, na které plavaly kachny. Od této louže dostala obec název Lužná a na obecní pečeť – znak – plující kačenu. Razítko to je z měděného plechu. Mělo-li se razítko použíti, rozžala se dračka (světidlo), razítko se nad ohněm očadilo a na papír přitisklo.“

Bádání v kronikách má však jedno úskalí – ty starší jsou zpravidla uložené v archivech, kam má jen málokdo chuť vážit cestu. V Lužné se proto rozhodli, že to zvídavým usnadní a rozhodli se nejstarší luženské kroniky digitalizovat.

„Pokud neznáte historii obce, v níž žijete – ať už jste se tady narodil či přistěhoval, nemůžete si k ní vybudovat vztah,“ je přesvědčená starostka Lužné Radka Karásková.

Impulsem k digitalizaci některých luženských kronik byla nabídka soukromé firmy, jež se jí zabývá. V Lužné se ale nakonec rozhodli, že se do toho pustí vlastními silami. Znamenalo to popadnout fotoaparát a stativ, vypravit se do Okresního archivu ve Vsetíně, kde jsou staré obecní kroniky podle zákona uložené a stránku po stránce vyfotit.

„Jsme asi jedna z mála obcí v okolí, kde se do něčeho takového pustili,“ odhaduje Radka Karásková.V tuto chvíli mají v Lužné do digitální podoby převedené dvě staré pamětní knihy, které vznikaly mezi lety 1924 a 1975.

Obsahují ale i záznamy pojednávající o mnohem hlubší historii vesnice. Některé pasáže místní úřad zveřejní na obecních webových stránkách.

„Celé kroniky ale tímto způsobem zveřejnit nemůžeme, zájemci tak do nich mohou po domluvě nahlédnout u nás na úřadě,“ dodává starostka.

Připustila, že sama do kronik ráda nahlíží a pátrá po zajímavostech z minulosti. Dočetla se tak například o smutných událostech, jež se v Lužné odehrály za války, ale také o tom, že Lužná měla historicky v okolí nejvíce obyvatel – bývala větší než například sousední Valašská Polanka či Lidečko – což dnes už neplatí.

„Dočetla jsem se také o období, kdy místní trápil strašlivý hlad. Lidé skutečně neměli co jíst, musel jim stačit jetel či bobule. Když to porovnáme s dneškem a tím, co my považujeme za starosti… Myslím, že by si to měl každý přečíst. Budu ráda, pokud se o to lidé budou zajímat,“ říká Radka Karásková.