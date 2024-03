Bezplatným vyšetřením ledvin podpoří Světový den ledvin poliklinika v Uherském Brodě (Bratří Lužů 106), a to 13. března, o den později, 14. března oddělení dialýzy a nefrologie Uherskohradišťské nemocnice (UHN) a také Vsetínská nemocnice.

Foto: Lucie Sedláčková

Každoročně tato připomínka připadá na druhý čtvrtek v březnu, a jeho hlavním smyslem je upozornit na možné onemocnění tohoto důležitého párovému orgánu přezdívanému také „tichý zabiják“.

Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně sice letos v Den ledvin žádnou speciální akci nechystá, ale podle mluvčí Dany Lipovské připravuje na 19. března slavnostní otevření modernizované hemodialýzy.

Ani v Kroměřížské nemocnici žádnou speciální akci v této souvislosti nechystají, protože se tématu ledvin podle mluvčí Veroniky Slaměnové věnují celoročně.

„Chronické onemocnění ledvin ve většině případů nebolí a pacient nepociťuje žádné obtíže. Postihuje však až deset procent populace. Z tohoto důvodu je velmi důležitá prevence. Včasné odhalení nemoci pomáhá předejít mnoha budoucím komplikacím, které mohou vést až k selhání funkcí ledvin. Jako u většiny onemocnění i v tomto případě platí, že čím dřív je nemoc odhalena a diagnostikována, tím jednodušší je léčba,“ říká primář oddělení nefrologie a dialýzy UHN Lubomír Strnadel.

Vyšetření je jednoduché

S sebou je třeba přinést ranní moč a kartičku zdravotní pojišťovny. Příchozím bude změřen krevní tlak a odebrána krev pro zjištění fungování základních funkcí ledvin a hladiny krevního cukru. Na preventivní vyšetření není nutné žádné doporučení ani objednání předem, vzhledem k oblíbenosti akce je však lepší počítat s větší časovou rezervou.

Bezplatné vyšetření ledvin se uskuteční ve čtvrtek 14. března v prostorách nefrologické ambulance („skleňák“ budova F, 2. patro) v čase 6.30–16.30 hod. O den dříve, tedy ve středu 13. března, bude možné absolvovat vyšetření na „staré“ poliklinice v Uherském Brodě (Bratří Lužů 106) ve stejném časovém rozmezí. Světový den ledvin oslaví bezplatným vyšetřením 14. března také ve Vsetínské nemocnici. Letos poprvé to ale bude v nových prostorách tamní nefrologické ambulance v pavilonu K, a to od 7 do 11 hodin.

Oddělení nefrologie a dialýzy Vsetínské nemocnice sídlí v modernizovaném pavilonu K, který byl slavnostně předán veřejnosti 25. července 2023. Nové dialyzační středisko má kapacitu 15 lůžek.

„Naši pacienti využívají nové, příjemné prostory, které jsou větší, pohodlně zařízené, plně klimatizované a samozřejmě bezbariérové. Dialyzační středisko nabízí provoz s moderní dialyzační technikou, nově je zde automatizovaný systém míchání a distribuce dialyzačních koncentrátů. K dispozici máme dva izolační boxy,“ připomenula primářka oddělení nefrologie a dialýzy Petra Čechová.