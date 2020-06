Zámek v Březolupech patří do skupiny historických pamětihodností, na kterých se prý lidé setkali se strašidelným zjevením. Pověst, o níž bude řeč, však vypráví nejen o čertově znamení na schodišti.

Zámek v Březolupech | Foto: OÚ Březolupy

„Je to, co nazýváme „strašením“, skutečně pouhou fikcí, přeludem? Co když je tomu jinak? Strašidelný nebo strašící fenomén vznikal zpravidla prokletím nějaké osoby a byl spjat s místem, kde dotyčná osoba pobývala anebo zemřela. Může vědecká skepse naší doby změnit povahu takových míst? Neobjevují se na nich stigmata jejich dávného prokletí?“