Řidiči, kteří jezdí mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím, se konečně dočkají. Dlouho byla při průjezdu Jablůnkou potřeba za volantem velká trpělivost. Od příštího týdne už jízda pofrčí. Vleklé omezení způsobené rekonstrukcí silnice skončí.

Dopravní situace v Jablůnce na Vsetínsku; říjen 2023 | Video: Iva Nedavašková

Po měsících oprav silnice v Jablůnce, kdy byl provoz sveden do jednoho pruhu a motoristé trávili čas v dlouhých kolonách, nastane konečně úleva. „Do středy se bude pokládat asfalt na posledním třistametrovém úseku. Poté následuje nástřik vodorovného dopravní značení,“ řekla v pondělí Deníku mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ve Zlíně Lucie Trubelíková.

Průtah na Valašské Meziříčí, silnice I/57, se opravuje od září. Také díky počasí se však stihla spravit v předstihu, téměř o měsíc dříve.

„Do konce října bude provoz veden kyvadlově. Řídit ho budou semafory či regulovčíci. Od příštího týdne by měl být již bez omezení,“ dodala Trubelíková. Oprava dvoukilometrového úseku vyjde na téměř 23,5 milionu korun.

Řidiče na Valašsku potkají dopravní komplikace ať jedou jakýmkoliv směrem. Rozestavěný Vsetín je asi kapitola sama pro sebe. Vzhledem k postupu prací na stavbě „Rampa Mostecká“ je provoz v místní části Rokytnice zredukován do jednoho jízdního pruhu a řídí ho semafory. S kolonami musí řidiči počítat do listopadu.

Mezi Lhotou u Vsetína a Liptálem se opravuje silnice v délce 2,3 kilometru a také most u obce Liptál. Osobní automobily projíždějí obcí kyvadlově, pro vozidla nad 3,5 tuny vede objízdná trasa po silnici I/49 mezi Valašskou Polankou a Vizovicemi. Cesta bude hotova do konce října, most plánují silničáři zprovoznit v listopadu.

Také v obci Jasenná směrem na Vizovice se opravuje most, provoz je řízen semafory a veden jedním jízdním pruhem. Tady opravy potrvají do konce roku.

A na semafory narazí řidiči i v Horní Bečvě, kde se od poloviny září opravuje povrch vozovky v úseku od přehrady po osadu Bečvice. Dokončení prací plánuje ŘSD do konce listopadu.