„Všechny školy tak máme pod jednou střechou, což je výhodné i z provozního hlediska. Dříve byly roztroušené do tří budov,“ připomněl starosta Liptálu Milan Daňa. Stěhování přišlo téměř na osmnáct milionů korun.

Předloni přišla další velká investice, za 3,8 milionu korun se modernizace dočkaly odborné učebny chemie a fyziky. Za další rok obec navázala více než půlmilionovou investicí do modernizace kuchyněk.

A výčet tím nekončí. Aktuálně se blíží dokončení další významné stavební úpravy, tentokrát za dvanáct milionů.

„Jde o půdní vestavbu, díky které získáme v základní škole víceúčelový kulturní sál vybavený pódiem i ozvučením. Primárně bude určený pro potřeby ZUŠ Morava, do které už u nás chodí sto deset dětí. Potvrzuje se rčení: co Čech, to muzikant,“ usmívá se Milan Daňa.

Sál bude sloužit pro koncerty či taneční vystoupení, využijí jej ale také děti ze školky, v plánu jsou rovněž besedy a podobné akce. Se stavebními úpravami školní půdy začali v Liptále na podzim, podle starosty by mohlo být hotovo do poloviny dubna. Obec na stavbu získal dotaci z ministerstva financí, která pokryje devadesát procent nákladů.

STARÝ ASFALT NAHRADÍ ZÁMKOVÁ DLAŽBA

Na spadnutí je také zahájení další stavebních prací za 8 milionů korun. Půjde o výměnu prakticky všech zpevněných povrchů v areálu školy. Dnes jsou zde staré vesměs betonové či asfaltové plochy. Tyto nepropustné povrchy nahradí dělníci propustnými, například ze zámkové dlažby.

„Cílem je lepší nakládání s dešťovými vodami. Aby voda jen neodtékala do kanalizace, ale zůstávala v terénu,“ přiblížil starosta Liptálu s tím, že smlouva o dílo už je podepsaná, zbývá jen začít.

NOVÁ TŘÍDA MATEŘINKY I OBECNÍ BYTY

Obec Liptál usiluje také o rozšíření své mateřské školy. Stávají dvě třídy pro celkem osmačtyřicet dětí už dlouho nestačí poptávce.

„Je opravdu velká, každý rok končí hodně dětí ‚pod čarou‘ a rodiče jim musí hledat místo jinde. My máme samozřejmě zájem, aby místní děti chodily do naší mateřinky a pak přešly zdejší základní školy,“ netají Daňa.

Situaci má napomoci nová třída mateřské školy, která vznikne v přízemí budovy v areálu místního dětského domova. Za tímto účelem obec vloni budovu odkoupila od Zlínského kraje.

„Třída bude mít kapacitu čtrnáct dětí, větší se zde bohužel nevejde,“ uvedl Daňa.

Ve druhém a třetím patře stejné budovy pak vznikne dohromady devět malometrážních obecních bytů. Právě o obecní bydlení je v Liptále také velký zájem.

„Naposledy jsme nové byty budovali dav roky zpátky. V současné době máme čtyřiadvacet obecních bytů a všechny jsou obsazené a na všechny je pořadník. A to bereme jen místní obyvatele,“ popisuje stav starosta.

Se stavebními úpravami budovy v areálu dětského domova by se mohlo začít příští jaro. Podle Milana Dani ale bude velmi záležet také na tom, zda obec uspěje s žádostí o dotaci.