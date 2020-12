Přestože scházela tradiční atmosféra – přítomen nebyl licitátor, z jehož úst by se ozývalo klasické poprvé, podruhé, potřetí následované bouchnutím aukčního kladívka – pomyslná aukční síň byla i tak plná nadšení a chuti dražit v zájmu ušlechtilosti.

Výtěžek letošní dobročinné aukce, kterou organizátoři připravili na dny 13. až 19. listopadu, totiž patří pečovatelkám za jejich obětavou práci v tomto covidovém roce. Mediálním partnerem aukce byl i letos Valašský deník.

Do internetové aukce si našlo cestu 37 dražitelů. Ti za třiatřicet dražených předmětů zaplatili 87 700 korun.

K dárcům, kteří věnovali svůj výrobek, patřila Anita Smolíková ze Vsetína. Její pocínovaný náhrdelník z jaspisu vydražil nový majitel za 1 500 korun. „Je to poprvé, co jsem do aukce přispěla. Velmi pozorně jsem sledovala, jak lidé pro dobrou věc přihazují,“ pověděla tvůrkyně šperku.

Radost měli kromě dárců také vydražitelé. „Teď už jen musím najít místo na zdi,“ svěřil se dlouholetý podporovatel Diakonie Vsetín Lubomír Bureš z Hošťálkové, jenž vydražil obraz nazvaný Zvedá se vítr. Aukci sledoval s velkým zaujetím nejen proto, aby osobně pomohl. Jedním z dražených předmětů byl totiž kovový svícen vyrobený uměleckým kovářem a jeho synem Matějem. Za ten „vítězný“ dražitel zaplatil 4 500 korun.

Zapojil se rovněž vsetínský starosta Jiří Růžička. „Podařilo se mi i nějaký ten předmět vydražit. Jsem rád, že jsem tuto bohulibou akci mohl podpořit a rovněž tak vyjádřit poděkování pečovatelkám Diakonie a úctu k nim a jejich nesnadnému poslání. Věřím, že budu správně pochopen, když nemluvím o práci, ale o poslání,“ vyjádřil se pro Valašský deník starosta Růžička.

V aukci nešlo pouze o předměty takzvaně vyšší hodnoty. Zájem byl i o ty drobnější, za něž zaplatili dražitelé stokoruny. „Ty jo, my jsme dobří,“ ozývalo se klubem Rubikon, když se děti dověděly výsledek dražby jimi vyrobeného vánočního věnce. Z vyvolávací ceny 250 korun se totiž vyšplhal na rovných sedm set korun.

Díla a užitné předměty zájemci dražili do poslední minuty. Přihazovali k vyvolávacím cenám voňavých bylinkových mýdel od seniorů z domovů Diakonie Vsetín, vydražena byla i šachová figurka Střelce od akademického sochaře Otmara Olivy – za 20 tisíc korun. Šlo v tomto roce o nejvyšší vydraženou položkou. „Velice nás potěšilo, že se lidé i v této náročné době zapojili. Celá aukce byla jiná, svým způsobem nová pro všechny. Přesto, že se konala na internetu, byla napínavá až do samého konce,“ uvedla hlavní organizátorka Jana Najtová.

Aukci na dálku podpořili a svůj pozdrav pečovatelkám zaslali také členové kapely Mňága a Žďorp, Zdeněk Hrachový z Fleretu nebo František Segrado. Jiní umělci se dokonce aukce sami zúčastnili. Například herci (a licitátorovi dobročinné aukce v roce 2018) Vladimíru Polívkovi se podařilo vydražit sedmatřicetiletou slivovici od Pavla Čaníka z Pržna. Mladý herec pečovatelkám z Diakonie Vsetín vzkázal: „Dovolte mi vyjádřit vám obrovský respekt. Upřímně si myslím, že ve vás musí být obrovský kus dobra. Děkuji za vaši odvahu a ochotu.“

Jak už zaznělo, celá aukce se nesla v duchu díků pečovatelkám. „Poděkování však patří rovněž všem dárcům a dražitelům. Cítím velkou vděčnost a radost. Opět jsem mohla prožít, jak jsou lidé podporující naši práci dobří, jak nám fandí a vždycky si najdou cestu, jak nám pomoci,“ vyznala se Jana Najtová. (dp)