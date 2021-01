K zlosti vlekařů však nemělo uvolnění omezení příliš dlouhé trvání.

„Těch několik dnů, kdy to šlo, jsme lyžovali. Snad až na jeden den, kdy bylo opravdu ošklivě, jsme byli v provozu až do šestadvacátého prosince. To nás znovu zavřeli,“ ohlíží se Jan Dudek z lyžařského areálu v Karolince na Horním Vsacku.

Ještě na silvestra v Karolince zasněžovali. Teď zřejmě ale i tuto přípravu přeruší. „Iluze, že by se nějak rychle otevíralo, si neděláme,“ netají Dudek.

Vlekaři přišli o nejcennější část sezony

Kvůli šíření onemocnění covid-19 a následným vládním omezením provozovatelé lyžařských středisek přišli o nejcennější část sezony.

„Období vánočních a novoročních svátků je totiž pro ekonomiku zimní sezony zcela zásadní,“ uvedla Petra Psotková, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.

Jan Dudek souhlasí a na sčítání celkových škod po nevydařené sezoně se rozhodně netěší. „Pokud se už nerozjedeme vůbec, bude se ztráta pohybovat v jednotkách milionů. Prozatím, je to ve vyšších stovkách tisíc,“ odhaduje.

Náklady rostou každým dnem

Zatímco tržby jsou prakticky nulové, náklady narůstají každým dnem. „Přijde faktura za prosinec za elektřinu za zasněžování, platíme leasingy za dříve pořízené technologie, začnou nabíhat platby nájmů za pozemky,“ vypočítává některé položky Jan Dudek.

S pokrytím výdajů na zaměstnance zatím pomáhá vládní program Antivirus, s krytím provozních ztrát už je to podstatně horší.

„Chtějí (vláda) vycházet z programu COVID – Gastro a dávat 400 korun na zaměstnance a den. Co se týče restaurace, tam z toho základní náklady pokryjeme. Co se ale týče areálu, pokud budou vycházet ze stejného klíče, nic to pro nás neřeší. Pokryly bychom možná desetinu nákladů,“ vypočítává Jan Dudek.

Řešením by nejen podle něj bylo otevření zimních středisek za dodržení určitých podmínek – například snížení kapacity areálů. „Jsou rozhlehlé, mačkání lidí ve frontách u vleků lze zabránit, rukavice ani roušky by v zimě nevadily. Šlo by to dodržovat,“ míní Dudek.

Lidé vyměnili lyže za sáňky

Připomíná, že uzavření středisek po celé zemi k jejich „vylidnění“ stejně nevedlo. Svahy jen místo lyžařů zaplnily sáňkující a bobující rodiny s dětmi. Opatření a veškerá organizace přitom šla v drtivé většině stranou.

„I my jsme sedmadvacátého napsali, že je areál uzavřený a sáňkování zakázáno. Nechali jsme jen otevřené výdejní okénko. Cílili jsme přitom spíš na chataře, kteří tady zůstávali přes svátky, aby si mohli dojít pro jídlo. Na svahu bylo ale každý den na tři sta lidí,“ líčí Jan Dudek.

Na rozdíl od jiných míst, v Karolince ze svahu nikoho nevyhazovali.

„Chápeme, že s dětmi už opravdu není co dělat, není kam jít a bobovat teď nikde jinde, než tam kde je technický sníh, nelze. Nesdílíme úplně názor některých provozovatelů, že nám lidé sníh zničí,“ vysvětluje.

Jinde však takové pochopení pro sáňkaře nemají. Například ve Ski areálu Troják na pomezí Valašska a Kroměřížska upozorňují, že vstup do uzavřeného areálu je nebezpečný.

„Chápeme, že si chcete užít zimních radovánek, ale prosím myslete na zdraví. Na svahu jsou hadice pod vysokým tlakem – zákaz vstupu je opravdu oprávněný. Výroba sněhu je nákladná finančně i časově. Dupáním po hromadách nám nepomáháte,“ vzkazují návštěvníkům provozovatelé areálu na Trojáku. Stejný zákaz pro sáňkaře, bobisty i pěší platí například také ve Skiareálu Sachova studánka v Horní Bečvě na Rožnovsku či v Lyžařském středisku Stupava v srdci Chřibů.

O tom, zda se na svahy vrátí lyžaři, se prozatím vláda nedohodla. „Nenašli jsme zatím řešení,“ řekl v pondělí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO). Rozhodnutí by mohlo padnout ve čtvrtek.