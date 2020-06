Okamžitě po uvolnění omezení v době koronaviru se v prudkém svahu zahrady pod vsetínským zámkem objevila dřevěná chatka o rozměrech zhruba šest krát sedm metrů.

„Jeden z mých svěřenců je rodina s místním stavitelem zahradních chatek. Tak jsme to domluvili a za jediný den nám tu vyrostla taková malá tělocvična,“ libuje si příští měsíc už čtyřiasedmdesátiletý trenér.

Trénink začíná venku, kde jsou na zahradě rozprostřené žíněnky a dokonce i bradla. Jonáš, Lukáš, Martin a Ondra - čtyři kluci ve věku pět až sedm let se tu jen míhají. Každého přivedla ke gymnastice trochu jiná cestička.

Pětiletý Jonáš Adamec pořád hopsal doma.

„Mamka chtěla, abych furt necvičil jen doma a na gauči, tak mě dala do gymnastiky. Moc mě to baví. Všechno, hlavně stojky,“ hlásí klučina.

Ondřej Šťastný je hokejista a gymnastika mu pomáhá s protahováním.

„Přinutila mě k tomu mamka, protože jsem měl z hokeje zkrácené svaly. Tak abych se uvolnil, protáhl a zároveň posiloval, chodím do gymnastiky. Teď mám třikrát týdně hokejový trénink, dvakrát gymnastiku a jednou týdně ještě trénuju fotbal,“ vypočítává sedmiletý sportovec.

Zdroj: Deník / Martin Mrlina

Lukáš Kovář má pět a půl a jeho cesta ke gymnastice byla jasná. Vždyť měl před očima velký vzor – svého dědečka Jana Talaše.

„Gymnastika se mi líbí, protože ji dělá děda. Díval jsem se na něj v tělocvičně na Trávníkách a moc se mi to líbilo. Nejvíc dělám rád kotoul vzad do stoje a stoj a kotoul,“ říká potomek slavného gymnasty.

Do party na trénink zlákal i posledního ze čtveřice Martina Adamušku.

„Chodil jsem s Lukášem do školky, jsme nejlepší kamarádi. On mě přivedl ke gymnastice,“ vysvětluje šestiletý milovník stojek.

Kdoví, třeba z nich vyrostou budoucí šampioni a rozšíří tak řadu pěti borců, které má trenér Jan Talaš zatím na svědomí. Patří mezi ně mistři, vicemistři či přeborníci České republiky Radek Fojtík, Jan Žižka, Petr Daňa, Jan Káčer a Tomáš Hříbek.

Tréninky jsou náročné i pro trenéra, protože při nich vykazuje nemalou fyzickou námahu. Navíc se teď Jan Talaš pustil do závodu se soupeřem z nejtěžších.

„Mám rakovinu. A je fakt, že teď ty ozářky mi dávají zabrat. Některé cviky už mi nejdou, ale člověk se musí pořád držet. Chlapci chtějí cvičit, tak je v tom nemůžeme nechat,“ říká Jan Talaš, sportovec, který se gymnastice věnuje od svých patnácti let a své svěřence trénuje od poloviny sedmdesátých let.

Chybí vhodné prostory

Jak sám říká, udržovat ve Vsetíně gymnastiku je na místě. Jen stále chybí vhodné prostory pro tréninky.

„Město slíbilo, že postaví halu, zatím nemáme nic. Ale už se něco rýsuje u hokejové posilovny. Vsetín si to zaslouží, vždyť tu má padesát mistrů republiky. Chtělo by to prostory na úrovni, kde je molitanová jáma, trampolíny, měkké doskoky – to jsou důležité věci pro rozvoj gymnastiky i bezpečí cvičenců,“ míní.

Taková hala je podle něj důležitá nejen pro gymnastiku, ale i další sporty. Zvedlo by to o sto procent úroveň i zájem o sport ve Vsetíně.

Jan Talaš je gymnasta, který dvacet let závodil v 1. výkonnostní třídě ve sportovní gymnastice. Ještě ve svých šedesáti letech udělal na mezinárodním závodě veteránů dvojné salto - z hrazdy téměř tři metry vysoké.

Ke svým padesátinám se rozhodl nadělit si pravidelnou účast na dálkových maratonech na běžkách. Je jedním z mála na světě, který je držitelem šesti zlatých medailí za absolvování šedesáti dálkových běhů.

O své zážitky ze závodů v bílé stopě po celém světě se podělil v knize, která vyšla letos v květnu.

„Vzpomínky na maratony jsou shrnuté v knížce, ze které můžou čerpat ti, kteří chtějí běhat na běžkách. Dozví se jak mazat, získají v ní další rady, podněty a zkušenosti. Ostatní si můžou prohlédnout spoustu fotek, rozhovorů a přečíst si zážitky ze závodů,“ přiblížil Jan Talaš.

Kniha je už teď k zapůjčení v Masarykově veřejné knihovně. K dostání bude také po objednání na e-mailu: jan.talas@seznam.cz za tisíc korun.