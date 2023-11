Zábavný a energický příběh za doprovodu swingové hudby a tance v dobových kostýmech v lázeňském prostředí Luhačovic. Tak vypadá nový videoklip I Charleston Luhačovice, který zve návštěvníky na turisty vyhledávaná místa.

Luhačovice mají taneční video I Charleston Luhačovice | Video: město Luhačovice

Tanečním videoklipem Luhačovice navazují na celosvětový projekt „I Charleston the world,“ v němž od roku 2010 města po celém světě představují turisticky zajímavá místa, památky a zvou k návštěvě.

V Luhačovicích se nápad zrodil mezi tanečníky skupiny The Crazy Flappers, která je tvůrcem samotného videoklipu. Skupina se již 10 let věnuje interpretaci tanců dvacátých let 20. století, převážně však Charlestonu.

Čtyřminutový videoklip vznikl za podpory domovského Luhačovického spolku Calma, města Luhačovice, Lázně Luhačovice a místních podnikatelů.

Divák může díky snímku nahlédnout do interiéru Jurkovičova domu, který je běžně dostupný pouze pacientům lázní Luhačovice.

V klipu zahlédnete také Lázeňské náměstí, hotel Alexandria, Augustiniánský dům, Vilu Alpská růže, budovu Inhalatoria, Butique hotelu Radun, Lázeňské divadlo, jízdu historickým hasičským vozem i záběry z tenisových kurtů.

Zdroj: Youtube