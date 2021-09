Chodník slávy ve Zlíně. Historie společného projektu Nadačního fondu Kapka naděje a Zlín Film Festivalu sahá až do roku 2006. Letos se organizátoři rozhodli věnovat hvězdy dvěma významným českým herečkám, jejichž filmová kariéra započala již v útlém věku. Anna Geislerová se nesmazatelně zapsala v pouhých čtrnácti letech do československé filmové historie hlavní rolí v debutu Filipa Renče Requiem pro panenku, který se navíc natáčel přímo ve Zlíně. Pro Kláru Issovou byla zase osudovou v šestnácti letech její první filmová role v černé komedii režiséra Saši Gedeona Indiánské léto, za níž byla nominována na Českého lva. Zdroj: Zlín Film Fest

„Vždycky si říkám, jak se může tak krásné a laskavé město jmenovat Zlín. Všechno je tu „hodné“. Mám se Zlínem spojené nekonečné množství vzpomínek. Začíná to natáčením Requiem pro panenku. Hodně vzpomínek se pak pojí s hotelem Moskva – ten mám opravdu v sobě,“ svěřila se Anna Geislerová při této příležitosti.

„Měla jsem velkou radost. Přišlo mi to moc milé a potěšilo mne to. A tak bych ráda i touto cestou chtěla všem z festivalu moc poděkovat za takovou přízeň. Těším se na další setkání, filmy a celou atmosféru města,“ komentovala událost Klára Issová. Jak prozradila, má ráda nejen Zlín.

