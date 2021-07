Hvězdáři v Meziříčí vzali rodiny na výpravu za Sluncem, vodou a zkamenělinami

Byl to zvláštní pocit, poslechnout si výklad o Slunci, vodě a vzniku života na Zemi a vzápětí na vlastní oči spatřit otisky prehistorických živočichů, zvěčnělé v horninách vystavených v místním geoparku. A co teprve, když mohli sáhnout do krabičky a odnést si na památku zkamenělé ulity plžů a mlžů nalezené na viničních tratích jižní Moravy!

Valašskomeziříčská hvězdárna uspořádala v sobotu 24. července 2021 rodinný program zaměřený na Slunce, vodu i vznik života na zemi. | Foto: Hvězdárna Valašské Meziříčí

Zajímavým zážitkům, které rodinám s dětmi nabídl dnešní program valašskomeziříčské hvězdárny věnovaný životu nejen na Zemi, přitom nebyl konec. Návštěvníci si rovněž prohlédli revitalizované jezírko a sbírku zkamenělin, na závěr si zahráli tematické pexeso, luštili sudoku a vybarvovali obrázek mamuta. "Nejvíce se mi líbí zkameněliny, jsou hodně zajímavé,“ tvrdí sedmiletá Anita Janišová z Brna, zatímco její babička Milena Janišová oceňuje pořad jako celek. „Jsem nadšená, nikdy jsem na takové přenášce nebyla. Člověk se dozví a osvěží si spoustu věcí,“ uznává žena z Krhové. Devítiletou Terezu Hlaváčovou zaujalo povídání o vodě. „Taky zahrada je moc krásná, hlavně jezírko,“ líčí své dojmy dívka z Bystřičky, jež za nádherně vymalovaného mamuta dostala od astronomů 3D miniaturu tyranosaura, stejně jako její o tři roky mladší sestra Berenika. Program si užívala i jejich maminka. „Prima nápad, jak využít léto jinak než u bazénu. Je fajn, když odborník dokáže podat dětem jednoduchou a názornou formou informace o době dávno minulé,“ míní Pavla Hlaváčová. Cílem naučného a zábavného odpoledne bylo objasnit dětem hlavní souvislosti života na naší planetě. „Vysvětlil jem jim, co umožňuje život v jeho krásné rozmanitosti, a vybídl je, aby se dívaly na život kolem sebe, protože v okolí našich domů a měst je spousta zajímavých věcí, forem soužití a biotopů,“ připomněl autor programu a ředitel hvězdárny Libor Lenža.