Hvězd padalo méně, lidé přesto byli nadšení

Ulehli do trávy, zaposlouchali se do výkladu a svůj zrak upřeli k obloze poseté hvězdami… Okolo 170 návštěvníků zavítalo ve středu večer do valašskomeziříčské hvězdárny na program s názvem Meziříčská noc padajících hvězd.

Noční návštěvníci valašskomeziříčské hvězdárny pozorují meteorický roj Perseid při akci nazvaná Meziříčská noc padajících hvězd; středa 12. srpna 2020 | Foto: Josef Beneš