Prudký liják, který se prohnal ve čtvrtek odpoledne Hustopečemi nad Bečvou, nemusel mít podle starostky městyse Júlie Vozákové takové následky, jaké měl. Na okraji obce, v části Poruba, se vytvořila velká laguna a voda ohrožovala tři domy. Hasiči odčerpávali vodu ze sklepa a garáže jednoho obydlí, další dva objekty byly ohroženy.

Laguna, která se vytvořila na okraji městyse Hustopeče nad Bečvou, ohrožovala i některé domy. 17.8.2023 | Foto: Městys Hustopeče nad Bečvou

„Důvodem toho, že se v těchto místech vytvořila velká laguna, je stavba Palačovské spojky, u které není pořádně nachystané odvodnění. Protože řádila průtrž mračen, valila všechna voda do Poruby, od té stavby dolů. Je to přitom už podruhé, co se něco takového stalo. Stavba ještě ani není hotová, takže jsme zvědaví, co bude po jejím dokončení,“ konstatovala starostka Júlia Vozáková.

Podle ní propustek za Porubou směrem na Palačov vodu dříve bral.

„Jakmile začala ta stavba, kapacitně to nestihne. Voda se tedy při velkých lijácích valí, protože propustek není tak dimenzovaný, aby všechno pobral,“ zmínila.

Silné bouřky opět uhodily. Voda z polí ohrožuje v Hustopečích nad Bečvou domy

Městys podle ní upozorňoval na problém už od prvopočátku.

„Už když se rodil projekt, dávali jsme k tomu při každém sezení připomínky, i do územního rozhodnutí. Vždy nám ale tvrdili, že je to vyřešené a v pořádku. Teď v září ještě plánujeme veřejné projednávání s dodavatelem a investorem stavby. Pravděpodobně se tedy k problému vrátíme, protože se nás to bezprostředně týká,“ shrnula Júlia Vozáková.

VIDEO: Stavba Palačovské spojky začala. Nejen obcím na Hranicku se uleví

Podle krajské mluvčí hasičů Lucie Balážové zasahovaly v Hustopečích nad Bečvou profesionální jednotky z Lipníka a Hranic, kterým pomáhali dobrovolní hasiči z Hustopečí nad Bečvou.

„Odčerpávali jsme vodu ze sklepa a garáže jednoho z domů, ale laguna ohrožovala i dvě další obydlí. Místní dobrovolná jednotka sem proto umístila sto padesát pytlů s pískem, které hasiči přivezli z Lipníku. Preventivně jsme je sem dali, abychom zabránili dalšímu přítoku vody, pokud by znovu pršelo,“ řekla Lucie Balážová. (pu)