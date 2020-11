V obsáhlé galerii najdete vybraná menu z podniků na Valašsku, kde si můžete husí specialitu objednat. Pokud vlastníte restauraci a v seznamu zatím nejste uvedeni, obratem nám svou nabídku zašlete na email: ondrej.dluhi@denik.cz.

Je libo svatomartinskou husu? Přivezeme

Nadcházející svátek svatého Martina mají lidé už tradičně spojený s pečenou husou, husí paštikou a dalšími dobrotami. Aktuální situace bohužel možnosti oblíbeného gastronomického vyžití zužuje, především není možné užít si atmosféru husích hodů přímo v restauraci.

Přesto není nutné se voňavé husí pečínky vzdát. I mnohé restaurace na Valašsku lákají na možnost objednávky husího menu a jeho následného vyzvednutí nebo je v konkrétní dny nabízí přímo přes výdejní okénka jako součást poledního menu.

Husí menu pro dvě nebo čtyři osoby připravují v tomto týdnu například v Penzionu Na kraji lesa ve Valašském Meziříčí. „Pro utužení zdraví si můžete udělat vycházku a menu si vyzvednout osobně, ale taky vám je přivezou domů, rozvážky směřují nejen do Valašského Meziříčí, ale i do Vsetína a okolí,“ poradil Zdeněk Urbanovský z Centrály cestovního ruchu Východní Moravy. Nabídka platí až do 15. listopadu.

Od středy 11. do pátku 13. listopadu včetně nabídnou Svatomartinské dobroty s sebou také v restauraci U Tří slunečnic na vsetínském Dolním náměstí.

„Těšit se můžete na husí kaldoun s masovou raviolou a zeleninou, konfitované husí stehno, bílé zelí, červené zelí zahuštěné perníkem, domácí karlovarský a houskový knedlík i staročeské lívance se skořicí a borůvkovým žahourem,“ vyjmenovávají kuchaři od Tří slunečnic.

V restauraci ve vsetínském Domě kultury nabídnou svatomartinské dobroty jako součást klasického denního menu ve středu 11. listopadu.

„Připravíme například husí roládu plněnou játry, vejci a žampióny s omáčkou z červeného vína a k tomu šťouchané brambory s cibulkou a anglickou slaninou,“ prozrazuje z kolektiv restaurace Klára Holečková. V nabídce bude také konfitovaná husí čtvrtka či kachní stehno s červeným a bílým zelím a špekovými knedlíky.

Jídlo si lze odnést ve vlastních přinesených obalech či v menuboxech poskytnutých restaurací mezi půl jedenáctou a čtrnáctou hodinou. „My se na Vás přitom budeme přes roušku mile svatomartinsky usmívat,“ láká Klára Holečková. Nechybí ani možnost rozvozu jídla přímo do firem, kanceláři i domácností po předchozí objednávce na telefonu 571 417 987.

Na Martinské hody se chystají také v Hospodě v Obecním domě ve Velké Lhotě na Vsetínsku. Kachní nebo husí stehno je ovšem třeba závazně objednat předem na telefonním čísle 571 611 794, a to do pátku 13. listopadu vždy v dopoledních hodinách. Připravené dobroty pak budou k vyzvednutí nadcházející víkend v sobotu a v neděli přes výdejní okénko vždy mezi jedenáctou a patnáctou hodinou.

Svatomartinské pivo? Také dobrota

V Penzionu Pod Pralesem a Karlovském pivovaru ve Velkých Karlovicích věnují neplánovanou odstávku provozu způsobenou vládními protiepidemickými opatřeními především stavebním úpravám v restauraci či rozšíření parkovacích míst, na svátek svatého Martina ani tady nezanevřeli. Tradiční husí menu zde sice letos návštěvníci neochutnají, v místním minipivovaru jim ale nabídnou alespoň svatomartinské pivo.

„Připravili jsme speciální várku dvanáctistupňového piva, které si mohou hosté odnést ve skleněných i PET lahvích či rovnou v sudu,“ potvrzuje Lubor Gášek z Karlovského pivovaru a Penzionu Pod Pralesem.

V hotelích velkokarlovského Resortu Valachy letos také svatomartinská husa nezavoní.

„Počítali jsme s tím, že martinské menu nabídneme v našich restauracích, ty jsou však uzavřené. Museli jsme zrušit také Noc bílých lanýžů naplánovanou na 19. listopadu,“ říká Martina Žáčková z Resortu Valachy s tím, že svatomartinskou husu si ale mohou lidé dát v pobočce ve Zlíně.

V Bistrotéce Valachy ve zdejším Obchodním domě nabízí běžné obědové menu pro jednu osobu, nebo velké rodinné balení až pro šest jedlíků. I zde je potřeba si husí menu objednat předem.

„Původně jsme si mysleli, že lidé letos nebudou mít na svatomartinskou husu pomyšlení, ale opak je pravdou. Chtějí si naopak tyto náročné dny zpříjemnit a každoroční husí tradice jim asi přináší dobrý pocit, že alespoň něco zůstává ‚při starém‘. Měli jsme tolik dotazů a přání, že jsme se rozhodli husy udělat,“ vysvětluje Martina Žáčková.

A aby měli zákazníci zážitek z jídla dokonalý, obsahuje každé balení podrobný návod od šéfkuchaře, jak jídlo správně ohřát, aby mělo na domácím stole všechny obvyklé kvality, jako v restauraci.