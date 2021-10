„V následujících týdnech zveřejníme návrhy účastníků z druhého kola, tak aby se i občané mohli podívat, z jakých návrhů vybrala odborná komise ten vítězný. Věřím, že si lidé brzy na nový vizuální styl zvyknou a vezmou ho za svůj. Aktuálně se dopracovává grafický manuál, tak abychom mohli nový vizuál začít aktivně zapracovávat do komunikace města,“ dodal Martin Beníček.

„Myslím, že návrh dobře pracuje a staví na historii města, nicméně podoba je dynamická a moderní. Vidím tam i minulost i budoucnost. ‚Erko‘ by do budoucna mohlo fungovat jako tři vykřičníky u loga Ostravy. Já jsem velmi spokojený, návrh se mi líbí,“ řekl Kopecký.

„Myslím, že bychom měli mít vizuální styl, který vykračuje do 21. století s atributy moderního města, ne se zpátečnickými klišé,“ dodal Drápala.

„Výtvarné prvky, které se promítají do vizuálního stylu, mají svoje těžiště v místním prostředí, ať už se jedná o barevné stužky lidových krojů, neoslovanské dekorativní reliéfy či exteriéry a interiéry lidové architektury. Samotné písmeno R, které je dominantním nositelem vizuálního jazyku, má ‚vykročenou nožku‘, což působí hravě, vesele a především signifikantně,“ uvedli o svém vítězném návrhu jeho autoři studia ReDesign.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.