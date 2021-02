FOTOGALERIE/ Obdivovat netradičně zasněžený areál jednoho z nejrozsáhlejších středověkých komplexů na Moravě, hradu Lukova, mohou v těchto dnech milovníci pamětihodností i obdivovatelé zimní krásy. Zatímco jeho venkovní prostory jsou veřejnosti přístupné, protože jde o zříceninu, v těch vnitřních finišují práce na obměně dvou ze čtyř tamních expozic. Deníku to prozradil kastelán hradu Lukova Jiří Holík.

Hrad Lukov v únoru 2021. | Foto: Deník / Jan Karásek

„V podstatě fungujeme v režimu samoobslužné pokladny, takže kdo na hrad přijde a bude dodržovat pravidla rozestupů, roušek, desinfekce rukou, ten do areálu hradu může vstoupit. Teď, když je zde vše pod sněhem, je to takové romantické a návštěvníkům se mimo jiné nabízí zajímavá možnost. Pokud si totiž přinesou hrstku nějakých semínek, můžou je do hradních krmítek nasypat ptáčkům, protože kolem hradu se nám jich shlukují spousty a možná trpí stejně, jako trpíme my,“ vysvětluje Jiří Holík s čím vším lze na Lukově v těchto dnech počítat.